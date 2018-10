Stiri pe aceeasi tema

- Nu degeaba sunt ispitele de la „Insula iubirii”... ispite! Iar cand vine vorba de barbații fatali de pe insula, nimeni nu este atat de popular in acest sezon ca Andy, care a cucerit iremediabil mii de femei din Romania.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini interzise cardiacilor cu una dintre ispitele de la ”Insula iubirii”. (Super oferta de angajare) Este mega-scandal dupa ce una dintre tinerele care au rolul sa-i seduca pe masculi pe durata show-ului TV și-ar fi vandut trupul…

- Modificare de ultima ora la legea pensiilor chiar inainte ca aceasta sa fie adoptata in sedinta de Guvern. S a schimbat formula de calcul a punctului de referinta. Practic, majorarea anuala a punctului de pensie va fi mai mare. Ministrul Finantelor a anuntat ca joi legea pensiilor va fi pe masa ministrilor,…

- Moment interzis cardiacilor la ”Insula iubirii”! Gabi si Eugenia au mers in camera concurentului, dupa ce ispita l-a convins pe concurent sa renunte la planul de a pleca in mare. Gabi a pus-o pe ganduri pe Eugenia in momentul in care a stins lumina in camera. „Uita-te, ma, nebuno, nu e nicio problema”,…

- In episodul 7, concurentele au avut șansa de a afla raspunsuri la intrebarile pe care le aveau. Din pacate insa se pare ca nu au fost pe placul lor! In prima zi de honeymoon pentru Andreea și Gabi, liniștea a domnit intre cei doi, iar fiecare gest a fost facut doar pentru a arata bine […] The post Insula…

- Anamaria Prodan are o situație financiara de invidiat, grație afacerilor pe care le deruleaza. In plus, in clipa de fața, este cel mai in voga agent de jucatori din Romania. Astfel ca, normal, nu duce lipsa de “cașcaval” și iși permite orice fel de “aroganța”. Recent, Anamaria Prodan a cheltuit o avere…

- ”Insula iubirii” ii primește din nou, incepand din 3 și 4 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener.