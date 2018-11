Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Sir Ian McKellen, cunoscut pentru personajul ~Gandalf - vrEjitorul cel bun din ~StEpanul Inelelor a ajuns de nerecunoscut. Actorul are 79 de ani "i aceea"i carismE, chiar dacE anii "i-au lEsat amprenta asupra imaginii sale.

- OdinioarE, fEcea furori cu piesa ~Nothing compares to you. Acum, Sinead O"Connor este de nerecunoscut! i nu vorbim aici doar de infE:i"are, dar "i de comportamentul ei extrem de bizar, care i-a fEcut pe mul:i sE se ingrijoreze.

- Cine spune cE via:a bate filmul, are dreptate, iar Roxana Ciuhulescu este dovada vie! DupE un divor: dureros, vedeta zambe"te din nou fericitE alEturi de Silviu care i-a dEruit al doilea copil "i un parteneriat sufletesc pe via:E!

- Scarlett Johansson, Jessica Biel și Penelope Cruz au furat toate privirile cand au pașit increzatoare pe covorul roșu la cea de-a 70-a gala a premiilor Emmy. Vedete au sosit rand pe rand, luni seara, la Microsoft Theater din Los Angeles, pentru a face parada de stil, atitudine și eleganța. Anul acesta…