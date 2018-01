Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Dej a organizat astazi manifestari dedicate Unirii Principatelor Romane, cu aceasta ocazie fiind inaugurat și Muzeul Municipal Dej. Evenimentele au debutat la ora 12 cu demonstrații de lupta cu gladiatori in zona din fața Primariei Municipiului Dej și ateliere de mestesuguri antice…

- Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) anunta ca a primit aproape 500 de cereri de inscriere pentru ocuparea celor 29 de posturi vacante scoase la concurs din sursa externa. Cei mai multi candidati isi doresc ocuparea functiei de ofiter la Serviciul Analiza de Risc, unde au fost inregistrate…

- O ieseanca in varsta de 61 de ani a ramas fara portofel in timp ce calatorea intr-un mijloc de transport din municipiul Iasi. Furtul a avut loc alaltaieri, iar politistii au depistat hotul intr-un alt mijloc de transport. Portofelul a fost inapoiat femeii in scurt timp, iar hotul a fost retinut pentru…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au reținut, joi, pe Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, pe care il acuza de trafic de influența. Direcția arata ca in cursul anului 2013, Arsene, in calitate de deputat in Parlamentul…

- Starul de reality-show Kim Kardashian a anuntat ca ea si sotul ei, rapperul Kanye West, au devenit parintii unei fetite nascute de o mama surogat, acesta fiind cel de-al treilea copil al cuplului, informeaza AFP.

- O femeie de 35 de ani din satul Paustova, raionul Ocnița, a ajuns la spital, fiind intoxicata cu monoxid de carbon. Totul s-a intamplat dupa ce a exploatat o soba defecta. Cazul este cercetat de organele de resort.

- Mihai Tudose a cerut vot in ședința CEX al PSD, dar s-a trezit umilit! Tudose a cerut ca membrii CEX sa voteze daca ii retrag sau nu sprijinul poilitic, iar rezultatul a fost unul umilitor. 59 de lideri au votat pentru retragerea sprijinului politic, in timp ce de partea lui Tudose au fost doar 4…

- Un tanar in varsta de 20 de ani și-a dat demisia pentru a vinde… monede pe eBay. Face acest lucru din apartamentul sau și a ajuns sa caștige pana la 100.000 de dolari din aceasta afacere, relateaza Mirror. James Grear din Bristol, Marea Britanie, se saturase sa stea cate opt ore la birou. A avut apoi…

- Bucurie mare in familia Laurei Cosoi! Vedeta este insarcinata in patru luni. Ca timpul sa treaca mai ușor, a decis sa plece intr-o vacanța exotica cu soțul sau, Cosmin Curticapean, și cu prietena sa, Andreea Raicu. Mai exact, inainte de cel mai fericit moment din viața lor, Laura și soțul ei se relaxeaza…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat ca a primit solicitare de chirie. Familia Regala a transmis catre Antena 3 ca va parasi Palatul Elisabeta din 5 februarie. Familia Regala infirma ca a facut o oferta catre RA-APPS pentru luarea in chirie a Palatului Elisabeta. Premierul Mihai Tudose…

- Procuratura din Latvia nu ar fi primit cererea de asistența juridica din partea Moldovei in cazul furtului miliardului, scrie NewsMaker, cu referire la raspunsul oficial al Procuraturii Generale din Latvia, prin bancile careria, inclusiv, au fost deduși bani. Raspunsul a fost oferit avocaților lui Veaceslav…

- Celebra actrița americana cunoscuta pentru interpretarea rolului Danei Scully, agent special FBI din serialul „Dosarele X” are in sfarșit propria stea pe Aleea Celebritaților. Dupa ce a participat la Globurile de Aur, imbracata in negru pentru a incuraja mișcarea de susținere a egalitații și a drepturilor…

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, peste 60 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din Sinaia si Lupeni, anunta, luni dimineata, reprezentantii Salvamont Romania, informeaza news.ro.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 62 apeluri de urgenta:…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Nainggolan s-a imbatat in noaptea de Revelion! Și s-a și laudat cu asta pe rețelele de socializare! A primit o amenda uriașa. Belgianul Radja Nainggolan (29 de ani) este unul dintre cei mai excentrici fotbaliști din Serie A. Jucatorul Romei n-a ezitat sa se „laude” pe rețelele de socializare cu beția…

- “Adoptarea celor 3 acte normative de catre catre majoritatea PSD-ALDE, în dispretul tuturor semnalelor venite din partea magistratilor, a societatii civile precum si a îngrijorarilor exprimate de ambasade reprezinta nu doar expresia dispretului maxim pe care aceasta majoritate o…

- Amir Arafat, unul dintre cei doi concurenți pe care Smiley i-a avut in semifinala de la „Vocea Romaniei”, a transmis un mesaj plin de emoție la adresa antrenorului sau, dar și a colegei care s-a calificat in finala show-ului. Amir Arafat a facut parte din echipa antrenata de Smiley la concursul „Vocea…

- Cantareața Rihanna pare sa fie pregatita sa devina nevasta la cei 29 de ani ai sai. Artista a postat pe o rețea de socializare o fotogafie in care poarta un inel imens, cu diamante, pe ”degetul potrivit”.

- Conducerea TCE pregatește un pachet de masuri dure impotriva angajaților care au intrerupt voluntar și nejustificat lucrul. Șoferii care au lasat lumea in stații, in frig, deși sunt cu banii la zi, vor primi o lovitura destul de puternica. Nu vor fi platiți pentru timpul in care nu au prestat serviciul…

- Indragita actrița Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Ea a acceptat sa treaca ”Dincolo de aparențe” alaturi de Florentina Fantanaru și sa vorbeasca despre felul cum decurge viața ei in acest moment, atat pe plan professional, cat și personal.

- A fost o dimineața in care ne-am prapadit de ras la Virgin Tonic. Bogdan, Shurubel și Ionuț au lansat o tema extrem de interesanta: situații in care cineva a vrut sa sune la o instituție, a greșit numarul și te-a sunat pe tine. Iar poveștile au curs din belșug. Anda din București ne-a povestit ca...…

- Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca a primit angajamente de donații cifrate la 857 milioane de dolari (726 milioane de euro) ca ajutor in 2018 pentru cei 67 milioane de refugiați și apatrizi la nivel mondial, transmite AFP. Aceasta suma constituie cel mai ridicat nivel de angajament…

- Delegatia Bisericii Ortodoxe Române, condusa de Patriarhul Danie, se va întâlni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. O delegatie a Bisericii Ortodoxe Române, condusa de Patriarhul Daniel, se afla la Moscova, la invitatia Patriarhului Rusiei, Kiril, pentru a participa…

- Tribunalul Suceava a dat condamnari cuprinse intre 1 si 10 ani inculpatilor trimisi in judecata dupa ce au obligat mai multe minore de la Scoala Speciala din Suceava sa se prostitueze. Unele dintre acestea au ajuns chiar sa practice prostitutia la strada in Italia sau Spania. Decizia nu este definitiva.

- La ședința ordinara a Consiliului Județean Hunedoara de miercuri, Spitalul Județean de Urgența Deva a primit un milion de lei in urma rectificarii bugetare. Sorin Vasilescu, vicepreședintele CJ Hunedoara, a explicat de unde vin acești bani și la ce vor fi folosiți. ”Le-am dat un milion…

- Principele Radu a afirmat miercuri ca la mijlocul secolului al XIX-lea romani talentați, erudiți și patrioți, care au avut șansa sa aiba un cuvant de spus in societatea lor, au gandit o punere pe baze moderne a statului care a cunoscut mai multe etape de formare. "Nimic nu ar fi fost…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Berca, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, in sistem integrat, au depistat pe raza localitatii Berca un barbat in varsta de 37 de ani, din Scurtesti, la volanul unei autoutilitare cu care transporta peste 2 mc de material lemnos,…

- Horoscop 25 noiembrie 2017. Taurii nu sunt prea optimisti în timp ce nativii zodiei Scorpion traverseaza o perioada confuza din care vor scapa doar daca vor avea atentie. Berbec Esti primit intr-un grup de persoane unde visai demult sa fii acceptat. O consideri o evolutie pentru…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a primit deja cateva sute de plangeri cu privire la promoțiile de Black Friday, insa aceasta perioada de promoții este abia la inceput, a declarat, joi, președintele instituției, Bogdan Pandelica. "De abia a demarat acțiunea…

- Subiecte privind activitatea publica a Familiei Regale in susținerea intereselor Romaniei, precum și proiecte de viitor in Anul Centenar 2018 și in anii care vor urma s-au aflat miercuri pe agenda discuțiilor pe care principesa Margareta le-a avut cu președintele PNL, Ludovic Orban. "Astazi,…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Artistul a primit sapte trofee. Cu toate acestea, nu Bruno Mars, nici Lady Gaga si nici Keith Urban nu au fost cele mai mari vedete prezente la eveniment. Ci Diana Ross, care a primit un premiu pentru intreaga cariera.

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a sosit sambata dimineața la Paris, unde urmeaza sa aiba o intalnire cu președintele francez Emmanuel Macron, informeaza agențiile de presa internaționale. ''Premierul a sosit'', a declarat o sursa apropiata familiei Hariri pentru dpa, fara a oferi…

- “Airbus” a anuntat cea mai mare tranzactie cu avionul comercial A320, pentru suma de 50 de miliarde de dolari la Expozitia Aeriana din Dubai, depasind mega-deal-ul de 20 de miliarde de dolari al companiei “Boeing”, relateaza Bloomberg. Pactul a avut loc si s-a discutat tranzactia a 430 de avioane…

- Ce spune Laura Cosoi despre relația Ginei Pistol cu Smiley. Ei bine, actrița a marturisit ca nu ar avea nicio problema daca cei doi ar fi impreuna. Pana acum, artistul și prezentatoarea de la Antena 1 nu au confirmat povestea de iubire dintre ei. “Cum sa am ceva cu Gina? Doamne fereste! Dar ne stim…

- Brother a fost recunoscut pentru calitatea designului produselor sale pentru al 25-lea an consecutiv, fiind premiat la Good Desing 2017 pentru noile sale echipamente laser color. Imprimantele HL-L8360CDW și HL-L9310CDW împreuna cu multifuncționalul MFC-L9570CDW din cea…

- Regizoarea franceza Agnes Varda a primit Oscarul onorific, in cadrul ceremoniei Governors Awards, desfasurata la Hollywood. Distinctia i-a fost acordata pentru contributia sa in cinematografie. Evenimentul a fost prezentat de actrita Angelina Jolie. "Este un mare eveniment.

- iPhone X e pe piata din 3 noiembrie si cel mai important test e pentru Face ID, in loc de scanarea amprentei. Si e rapid, contrar a ceea ce vezi pe Net. iPhone X e scump, iPhone X nu are nimic in plus fata de restul, iPhone X este o idee proasta a Apple - astea sunt, rezumate, cateva dintre…

- Nu contesta nimeni faptul ca cele mai recente tehnologii ne fac viața mai ușoara. Cu toate acestea, utilizarea lor excesiva poate face ca ceva ce a fost odata un lucru pozitiv sa se transforme intr-o problema. Deși nu toți oamenii sufera de dependența de telefon, este adevarat ca avem anumite obiceiuri…

- Astfel, potrivit comunicatului, fostul suveran al României a primit Sfânta Împartasanie. "Incidentul (încercarea principelui Bicolae de a-si vedea bunicul - n.r.) a survenit la doar o ora dupa ce Regele Mihai primise Sfânta Împartasanie de la trimisul…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a trecut peste umilințele din aceasta vara, cand a fost destituit de PSD prin moțiune de cenzura. In ciuda faptului ca in vara a purtat un razboi cu Liviu Dragnea, Grindeanu a explicat ca in acest moment are dialog cu liderul PSD.”Am dialog, un dialog din punctul…

- La data 02.11.2017, Curtea de Apel Alba Iulia a respins ca nefondat apelul formulat in cauza si a mentinut sentința Tribunalului Alba prin care a hotarat condamnarea inculpatului BUMB DORINEL la pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe un termen de 4 ani pentru…

- Se spune ca somnul are efectul unui medicament. Potrivit specialiștilor, un somn bun este echivalent cu sanatate, dar acest lucru nu se poate face fara o saltea potrivita. De ce este important ca oamenii sa se odihneasca: Pe parcursul orelor de somn, se reface nivelul celulelor, se secreta nivelul de…

- "E foarte greu sa ajungi sus, dar si mai greu este sa te mentii" spune un clișeu celebru care i se potrivește perfect și lui Denis Alibec. Nu pentru ca n-ar avea valoare, caci nimeni nu-i poate pune la indoiala calitațile, demonstrate in atatea randuri pe teren chiar impotriva unor adversari redutabili.…

- Elena Gheorghe este una dintre cele mai placute voci autohtone și, totodata, una dintre vedetele care nu s-au implicat in scandaluri și nu s-au folosit de alte tertipluri pentru a ajunge celebre. Surprinsa la petrecerea de Halloween a revistei Unica, Elena Gheorghe a rememorat momentele cheie ale carierei…

- Consilierii judeteni au aprobat, luni, proiectul de Hotarare privind acceptarea donatiei episcopului Macarie al Europei de Nord constand in casa acestuia din localitatea natala, Spermezeu, pentru a fi administrata ca o casa-muzeu. Odata cu indeplinirea acestei proceduri, Complexul Muzeal Judetean va…

- Cu totii ne confruntam uneori cu cosmaruri! Fie ne trezim speriati, fie plangand, de cele mai multe ori incepe sa ne gandim ce inseamna si la ce sa ne asteptam. Un specialist invitat in cadrul emisiunii "Star Matinal" a explicat totul, moment in care Razvan Botezatu a simtit nevoia sa povesteasca despre…

- Torturile personalizate se numara printre cele mai frumoase cadouri pe care le poti darui celor dragi. Dar ce te faci cand primesti in loc de ce ti-ai dorit ceva atat de urat incat nici nu iti vine sa il mai iei din cofetarie?!

- Gest extrem în ziua în care Patriarhul Kiril, al Bisericii Ortodoxe Ruse, a ajuns la București. Regizorul Alexandru Solomon a protestat la Patriarhie, taindu-se pe mâna și aruncând cu bani.