Stiri pe aceeasi tema

- Rinichiul polichistic sau boala polichistica a rinichilor este o afecțiune ereditara, caracterizata prin dezvoltarea de chisturi pline cu lichid, care inlocuiesc treptat cea mai mare parte a țesuturilor ambilor rinichi. Aceste chisturi, de dimensiuni diferite, reduc funcția renala. In cazul in care…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca cei care dirijau arestarile ar fi fost nimeni alții decat Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea…

- Viorica de la Clejani a dezvaluit reteta cremei cu care reuseste sa triseze timpul si sa aiba un ten perfect. Este o crema facuta in casa, din seu de oaie. Viorica din Clejani, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sambata, 3 octombrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, alaturi de…

- Beyonce, una dintre cele mai indragite cantarete de peste ocean, arata spectaculos la varsta de 36 de ani. Nu doar ca este indragita de milioane de oameni, dar, odata cu inaintarea in varsta, este din ce in ce mai frumoasa.

- Conform unor surse apropiate acesteia, celebra cantareata s-a internat intr-o clinica de psihiatrie pentru a se trata de depresie si de anxietate, afectiuni dezvoltate la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu lupus, o boala autoimuna nevindecabila. In ciuda faptulul ca a trecut cu brio printr-o…

- Margherita de la Clejani a fost impresionata de un model de rochie de mireasa. Vedeta le-a marturisit prietenilor, pe Facebook, ca ii place mult acest model, motiv pentru care acestia se intreaba daca deja si-a ales rochia de mireasa.

- Viorica de la Clejani a fost impresionata de o tanara dansatoare din buric din Cairo, Malak Boghdady. Viorica de la Clejani, care a dezvaluit secrete din intimitatea vieții sale cu Ionița de la Clejani , a fost cucerita de o dansatoare din buric din Egipt. Dansatoarea respectiva, Malak Boghdady, a fost…

- La inceputul acestei saptamani, Mirabela Dauer a trecut prin momente foarte grele. Medicii i-au descoperit artistei pietre la rinichi, dar si o tumora. Din cauza complicatiilor, doctorii au fost nevoiti sa-i scoata un rinichi. Si asta nu e tot! Se pare ca boala i-a afectat artistei mai multe organe.

- Margherita de la Clejani este cunoscuta pentru faptul ca a ajuns la o silueta de invidiat, dar si pentru schimbarile drastice la care a apelat in timp. Cu toate acestea, vedeta a postat o fotografie de cand era micuta, iar diferentele sunt majore.

- UPDATE Informațiile sunt contradictorii. In timp ce unele posturi de televiziune spun ca spitalul e in carantina, directorul unitații infirma. Reprezentantii spitalului spun ca au inchis imediat sectia de Primiri Urgente pentru a o dezinfecta.Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul…

- Margherita de la Clejani era foarte diferita in copilarie fața de cum arata acum. Pare aproape imposibil de crezut ca este vorba despre una și aceeași persoana. Margherita de la Clejani, care a dansat pe mese in cazinou in noaptea de Revelion , este fiica celebrilor cantareți de muzica de petrecere…

- Marian Rusu si-ar fi ucis concubina, in varsta de 38 de ani, dupa ce au consumat impreuna bauturi alcoolice si s-au certat pe fondul lipsurilor permanente din gospodaria comuna. La data de 27.01.2018, dupa ce au consumat impreuna baturi alcoolice, inculpatul a lovit victima C.I. cu un cutit, in zona…

- In ultimul timp, Ionela Prodan le da emotii puternice apropiatilor din cauza problemelor de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata, iar fiica ei, Anamaria Prodan, a spus ca a fost vorba despre cateva afectiuni ale inimii. In realitate, se pare…

- Margherita de la Clejani pare decisa sa faca o serie de transformari cat se poate de serioase in viața ei. Și, deja, primele schimbari au inceput sa se vada cat se poate de bine, ea slabind vizibil...

- Larisa Ujvari s-a stins din viata la doar 25 de ani, dupa ce s-a luptat cu o boala grava, care a afectat-o inca de la o varsta frageda. Tanara din Sacueni, judetul Bihor, a induiosat o tara intreaga cu suferinta ei. Larisa avea nevoie de trombocite si plasma, ca sa se fi putut insanatosi.

- La oamenii care folosesc zilnic tastatura și mouse-ul, cea mai intalnita afecțiune este sindromul tunelului carpian. Sindromul tunelului carpian este o afectiune a incheieturii mainii, a carei cauza este, in cele mai multe situatii, folosirea inadecvata a tastaturii si mouse-ului calculatorului.…

- Fostul lider ATP Novak Djokovici, primul jucator din istorie care a trecut de 100 de milioane de dolari castigati din tenis, si-a socat partenerii de circuit la o intrunire care a avut loc la Melbourne si la care, in afara de tenismeni, participau seful executiv al ATP, Chris Kermode, si directorul…

- Nici prin cap nu i-a trecut ca va primi atatea comentarii atunci cand a postat pe pagina sa de socializare! Margherita de la Clejani a impresionat fanii, care i-au raspuns imediat. Iar unii chiar au surprins-o chiar pe artista.A

- Au aceeași varsta, dar arata complet diferit! Exista cantareți și cantarețe, actori, prezentatori TV, creatori de moda și politicieni care au reușit sa pacaleasca trecerea timpului și alții, pe chipul carora se vede fiecare an. In unele cazuri, diferențele sunt uluitoare: celebritați nascute in același…

- S-au cunoscut, s-au indragostit de la prima vedere, in cateva luni s-au si casatorit, apoi au devenit parinti. Ziua in care fetita lor a venit pe lume a fost pentru Adrian, sotul Cristinei Manea, o zi pe care cu siguranta nu o va uita niciodata. Cristina Manea a aflat in ziua in care a devenit mama…

- La data de 5 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Carei au fost sesizați despre faptul ca intre localitațile Tașnad și Cauaș a avut loc un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. In urma cercetarilor efectuate la fața locului de catre polițiști,…

- Indragita actrita trece ”Dincolo de aparente” impreuna cu Florentina Fantanaru, astazi, de la ora 13:00, la Antena Stars si vorbeste despre frumusetea meseriei pe care o practica, dar si despre felul in care reuseste sa-si pastreze o gandire pozitiva indiferent de greutatile prin care trece.

- In ediția din seara aceasta a emisiunii ”Poftiți in vacanța”, difuzata pe Antena 1 de la ora 20.00, surprizele se țin lanț. Avand in vedere ca show-ul care le-a provocat pe vedete sa iasa din zona de confort pentru a-i ajuta pe cei mici se apropie de final, Jorge, Giani Kirița, Margherita de la Clejani…

- Vedetele, in frunte cu Nea Marin, au intrat in bucatarie și au pregatit masa pentru cei treizeci de copii care au venit in tabara la Vama Veche, ca sa vada marea pentru prima oara in viața lor!

- Margherita de la Clejani, Giani Kirița, Jorge și Sorana au facut echipa la Vama Veche si au pregatit o tabara de neuitat pentru o gașca de copii pentru care visul de-a vedea marea parea irealizabil!

- In ediția de marți a show-ului ”Poftiți in vacanța” de la Antena 1, de diseara, Margherita de la Clejani, Giani Kirița, Jorge și Sorana sunt cei care se vor asigura ca celor mici nu le va lipsi nimic.

- Show-ul ”Poftiți in vacanța” difuzat de Antena 1, marti și miercuri, de la ora 20.00, pune vedetele la grea incercare. Obișnuiți cu un stil de viața diferit, cei care ajung in tabara lui Nea Marin sunt nevoiți sa renunțe la relaxare și distracție pentru a avea grija de copii, iar in ediția de diseara…

- Lee Broadway, o femeie in varsta de 42 de ani din Carolina de Nord, credea ca are o migrena severa. Insa, intr-o zi l-a anunțat pe soțul ei, Eric, ca a plecat de la serviciu pentru ca a simțit „cea mai ingrozitoare durere de cap din viața ei”. De mic copil a suferit de migrene, dar de data aceasta a…

- Vrem sa aflam cat de bine Viorica și Ionița de la Clejani iși cunosc copiii, dar și cat de multe lucruri știu despre parinții lor, Margherita și Fulgy. De aceea, parinții și copiii lor au fost supuși unui test.

- Procurorul Ivan Filimon, cel care l-a bagat în izolator pe Andrei Braguța, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luata de catre Colegiul de Disciplina și Etica al procurorilor acum câteva minute, transmite tv8.md Filimon a refuzat sa comenteze și sa ofere orice interviu…

- "Sunt foarte fericita sa va anunt ca voi reveni in circuitul profesionist", a afirmat Bartoli, intr-un mesaj postat pe Instagram. Revenirea sa in turneele WTA se va produce in luna martie, cu ocazia Open-ului de la Miami. Marion Bartoli s-a retras din activitate la scurt timp dupa ce a castigat…

- TRICHINELOZA este o boala parazitara care se transmite la om (zoonoza) prin consum de carne de porc (domestic sau salbatic) si produse din carne de porc neexaminate sanitar veterinar prin examen trichineloscopic direct/digestie artificiala, iar la porcul viu infestat cu parazitul trichinela spiralis…

- Ionita de la Clejani a avut parte de o surpriza de proportii inainte sa intre in emisiunea "Rai da buni" de la Antena Stars. Margherita i-a uitat hainele acasa, asa ca a fost nevoit sa apara la TV fara costum, asa cum este de obicei.

- Linistea specifica slujbelor din lacasurile de cult a fost tulburata, deunazi, de un incident in urma caruia un barbat a ajuns la Psihiatrie. Protagonistul cazului de fata este un tecucean in varsta de 62 de ani, despre care reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi mentioneaza ca ar fi cunoscut…

- Lumea artistica franceza pierde un muzician al carui nume e cunoscut in lumea intreaga. Johnny Hallyday a cedat lupta cu o boala necrutatoare. Solistul si actorul francez avea 74 de ani, peste 50 dintre ei petrecandu-i pe scena sau in studio. Din pacate, insa, cancerul, o boala cu care s-a luptat pana…

- Margherita de la Clejani si interpretul de la Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului” au fost de nedespartit la petrecerea data de Mara Banica, cu ocazia zilei sale de nastere. Cei doi au dansat, s-au imbratisat, s-au simtit perfect, iar invitatii s-au intrebat daca nu cumva formeaza un cuplu,…

- Margherita de la Clejani a aparut zilele trecute la bratul cunoscutului cantaret de muzica populara din Gorj, Valentin Sanfira. Cei doi au fost de nedespartit la petrecerea Marei Banica, dar neaga ca ar avea o relatie. Cancan.ro a publicat fot...

- Petrecere de zile mari in cadrul onomasticii Marei Banica. La petrecere si-a facut aparitia si frumoasa bruneta alaturi de Valentin Sanfira. Cei doi au zambit, s-au simtit bine, dar nu formeaza un cuplu.

- Aproximativ 300 infectii asociate asistentei medicale au fost depsitate de la inceputul acestui an in spitalele din judetul Dolj. Au fost inregistrate la adulti si 402 cazuri cu infectia clostridium difficile, cunoscuta ca „bacteria ucigasa“.

- Medicii atrag atentia ca excesul de carne rosie poate da, la anumite persoane, o boala greu de tratat: guta, scrie realitatea.net.Numita si "boala cavalerilor", guta este o afectiune metabolica asociata cu excesul de carne rosie, in special cea de vanat.

- Parlamentarii comisiei speciale privind justitia au adoptat, vineri, un amendament referitor la numirea conducerii Înaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit caruia presedintele României nu poate refuza numirea acestora. Ieri, aceeași comisie a hotarât ca președintele țarii…

- Codin Maticiuc si-a intrebat un prieten daca nu se simte atras de la Margherita de la Clejani. Barbatul a analizat-o pe artista si apoi a facut marturisirea dand ”atacul” direct la mama ei.

- A fost petrecere mare in familia lui Dinu Maxer. Artistul a implinit 44 de ani, iar de ziua lui de nastere a dat o petrecere cu mult fast, unde si-a chemat prietenii si rudele apropiate ca sa-l sarbatoreasca. Margherita de la Clejani i-a facut un cadou inedit pentru o asemenea ocazie, iar o prietena…

- Sora Denisei Raducu a oferit detalii neștiute despre ultima perioada din viața regretatei artiste. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de scena Denisa Manelista, a murit in luna iulie a acestui an . Avea doar 27 de ani și a fost rapusa de o boala cumplita la ficat. Denisa Raducu a fost…