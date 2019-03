Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! Tristan Tate, fostul partener al Biancai Dragusanu, a renuntat la opulenta pe care o afisa pe vremea cand se iubea cu celebra blondina. Mai nou, milionarul a devenit un barbat cat se poate de modest.

- Autoritatile din Pitesti anunta ca pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Trivale se vor disputa doua partide de fotbal importante, la solicitarea Asociației de Fotbal Club Hermannstadt. Astfel, partida FC Hermannstadt- Universitatea Craiova 1948 va ...

- Iasmina Milutinovici Hill, romanca maritata cu cel care detine Statuia Libertatii, a nascut un baietel in urma cu cateva ore. Iasmina Milutinovici Hill a facut publica si prima fotografie cu bebelusul, la scurt timp dupa ce l-a adus pe lume. Blondina s-a fotografiat pe patul de spital, tinandu-si copilul…

- "Procurorul" a dezvaluit dialogul pe care l-a avut cu fotbalistul dupa ce acesta a fost cumparat de Dinamo de la la FC Argeș, in vara lui 1998. Dezvaluiri BOMBA! "Am plecat de la Dinamo dupa o betie crunta cu Mutu!" "Prezența prea scurta a lui Adrian Mutu la Dinamo mi s-a parut una…

- Situat in partea de sud-est a Turciei, majoritar kurda, orasul Hasankeyf, locuit de 12.000 de ani, ar putea sa dispara in urmatoarele luni sub un lac artificial, consecinta a barajului hidroelectric Ilsu, construit in aval de raul Tigru.

- Ultrașii de pretutindeni au facut spectacol și in anul recent incheiat, iar publicația Ultras World a intocmit clasamentul primelor 10 galerii din lume. Pe primul loc s-au clasat patimașii fani ai celor de la Steaua Roșie Belgrad, care au reușit o serie de scenografii impresionante pe parcursul anului.…

- Autorul atacului din Strasbourg a fost impușcat mortal de autoritațile franceze. Cherif Chekatt a fost localizat dupa o operațiune de amploare la care au luat parte sute de polițiști. Alte cinci persoane au fost arestate in acest caz. Autorul atacului din Strasbourg, in varsta de 29 de ani, a reușit…

