- Un om simplu din fire, Papa Francisc este și un fan inrait al preparatelor simple. Suveranul Pontif a fost cucerit de un fel de mancare foarte ușor de realizat, in timpul vizitei sale din Romania.

- Papa Francisc a trecut pe bulevardul din fata apartamentului Adrianei Bahmuteanu, in timpul vizitei sale in Romania. Vedeta a postat un mesaj emoționant, in care le-a marturisit prietenilor virtuali, ce l-a rugat pe Suveranul Pontif. „A trecut Papa prin fata casei mele (ce privilegiu!) și l-am rugat…

- Papa Francisc a plecat duminica dimineata de la Nuntiatura Apostolica din Capitala si a ajuns deja la Sibiu. Apoi, Suveranul Pontif se va indrepta spre Campia Libertatii de la Blaj, unde va oficia Liturghia si ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco-catolici martiri....

- Papa Francisc oficiaza, sambata, Sfanta Liturghie la Sanctuarul Marian din Sumuleu-Ciuc, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania. Ulterior, Suveranul Pontif va ajunge la Iasi, unde va vizita Catedrala romano-catoli

- Papa Francisc va oficia, sambata, de la 11.30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania. Ulterior, Sanctitatea sa va ajunge la Iasi, unde va vizita Catedrala „Sfanta Maria Regina” si va avea intalniri cu tinerii si familiile, la Palatul Culturii.…

- Papa Francisc a ajuns vineri dimineata in Romania. Dupa o scurta ceremonie la Otopeni si o intalnire la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, Sfantul Parinte se indreapta acum catre Palatul Patriarhal. Suveranul Pontif va avea o intalnire cu Patriarhul Daniel

- Vizita Papei Francisc, pe langa componenta spirituala foarte importanta, are și o componenta politica la fel de puternica. Suveranul Pontif nu este doar conducatorul Bisericii Catolice, dar este și sef de stat. De altfel, de multe ori in discursurile sale, el se adreseaza oficialilor din țarile gazda…

- Vizita Papei Francisc in Romania va incepe in 31 mai si se va sfarsi in 2 iunie, la Blaj, orasul in care se afla sediul istoric al Bisericii Unite cu Roma. Dupa ce va celebra Liturghia, Suveranul Pontif va oficia, pe Campia Libertatii, ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco-catolici martiri,…