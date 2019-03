Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, vineri seara, ca jucatorul sau, italianul Mattia Montini, nu mai vedea cu un ochi dupa un duel la cap cu fundasul Concordiei Chiajna, Georgios Koutroumpis, si a ajuns la spital cu o comotie. "Mattia e la spital, a suferit…

- Mircea Rednic și-a pierdut principala "gura de foc" in minutul 27. Mattia Montini a parasit terenul comoționat dupa o lovitura primita in ceafa. Locul i-a fost luat de grecul Papagoglou, omul care avea sa și deschida scorul. O gafa in lanț a defensivei ilfovene a dus mingea la Nistor, care l-a lasat…

- Dinamo s-a impus contra Concordiei Chiajna, scor 2-1. Italianul Mattia Montini (27 de ani) a fost transportat la spital in timpul primei reprize. Victoria de la Chiajna a fost umbrita. Mircea Rednic și-a pierdut principala „gura de foc" in minutul 27. Italianul Mattia Montini a parasit terenul comoționat…

- Atacantul italian Mattia Montini a marcat șase goluri in șase partide, fix cat marcase portughezul Diogo Salomao in 20 de meciuri. Mattia Montini, 26 de ani, este noua senzație din Ștefan cel Mare. Atacantul italian adus de Rednic la Dinamo din liga a patra italiana a rupt imediat gura targului, marcand…

- Mattia Montini i-a vorbit frumos lui Lorenzo Gonnelli despre Dinamo, astfel ca fundașul și-a dat ieri acordul sa semneze. Tot azi trebuie sa se oficializeze și sosirea lui Papazoglou. Lorenzo Gonnelli este al 14-lea și ultimul transfer al lui Mircea Rednic de la revenirea in Ștefan cel Mare! Fundașul…

- Dinamo s-a impus in amicalul cu FK Liepaja, scor 3-2, prima victorie a lui Mircea Rednic in amicale. Daniel Popa (23 de ani), cel mai contestat om din lot, a marcat toate cele trei goluri. Corespondenții GSP din Antalya, Victor Vrinceanu și Remus Raureanu, transmit cele mai noi informații din cantonamentul…

- "Daca noi ii facem oferta mai buna... de ce nu? Sunt jucatori care nu se gandesc doar la bani. Sunt exemple care s-au intors in Romania, apoi au plecat din nou, la contracte mai bune", a afirmat Mircea Rednic, vineri, la conferinta de presa de dinaintea meciului cu Universotatea Craiova, programat…

- Dupa Viitorul - Dinamo 1-4, MirceaRednic i-a remarcat pe Mattia Montini, 26 de ani, și pe mijlocașul Rachid Ait-Atmane, 25 de ani, jucatori aduși de el in acest mandat. In schimb a criticat grupul: "Jucatori fara ambiție, degeaba ai prima daca nu ai valoare" Mircea Rednic a bifat la Ovidiu primul eșec…