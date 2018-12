Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a utilizat toate retelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram si YouTube, pentru a influenta alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obtinut de The Washington Post.

- Cunoscutul actor american Kevin Hart va fi prezentatorul ediției de anul viitor a galei premiilor Oscar, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles. El a facut marele anunț pe pagina lui de Instagram.

- In 1999, NATO a bombardat Iugoslavia pentru a determina armata sarba sa se retraga din Kosovo. Matic a fost singurul jucator care nu a purtat un emblema cu macul in timpul meciului cu Bournemouth (2-1), sambata. Sarbul, in varsta de 30 de ani, a precizat pe Instagram ca respecta dreptul celorlalti…

- Mijlocasul sarb al echipei Manchester United, Nemanja Matic, spune ca nu va purta simbolul macului pe tricou deoarece ii aminteste de bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei, el avand la acea vreme 12 ani. In 1999, NATO a bombardat Iugoslavia pentru a determina armata sarba sa se retraga din Kosovo.…

- Cu mare fast a debutat duminica ce a trecut, emisiunea-spectacol realizata de Paul Surugiu-Fuego la TVR 2. „Drag de Romania mea!” a reușit sa țina o mulțime de oameni in fața micului ecran, intr-o frumoasa trecere in revista a valorilor, a muzicii de calitate și a marilor noastre succese, cele ce reprezinta…

- Liderul mondial, Simona Halep, iși petrece timpul intre turnee și antrenamente, iar in timpul liber sta langa familie, iese cu amicii și merge la cumparaturi. Instagram e aplicația pe care o acceseaza cel mai mult, postand imagini cu ea și cu cei apropiați, intre care nepoțica Tania ocupa un loc privilegiat.…

- Nu doar fondatorii Instagram au o problema cu Mark Zuckerberg și cu modul in care acesta incearca sa aplice modelul Facebook unor aplicații populare care au avut, cel puțin pana de curand, independența mare. Brian Acton, co-fondator al WhatsApp, a spus intr-un interviu pentru Forbes ca regreta faptul…