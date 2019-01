Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce cunoscutul moderator Radu Tudor a postat pe Instagram o fotografie care reprezenta niste lucruri personale puse intr-o cutie de carton au inceput deja sa apara zvonuri ca vedeta ar pleca de la postul care l-a consacrat.Afland despre aceste zvonuri, Radu Tudor s-a simtit dator sa lamureasca lucrurile.

- Cine castiga azi finala Te cunosc de undeva? “Batalia” finala se va da intre Connect-R, Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, Mihai Traistariu, Romica tociu si duetul Raluka si Ana Baniciu, care se vor “duela” in musicaluri celebre, pentru premiul de 15.000 de euro pus in joc. Colegii lor nefinalisti,…

- DacE vine vorba de fericire xi o viatE trEitE ca-n povexti, Ramona Gabor xtie cu sigurantE ce inseamnE! Vedeta a hotErat sE vinE in ajutorul femeilor din intreaga lume xi a impErtExit un sfat pretios, legat de... sufletul pereche!

- Ozana Barabancea a facut o alegere vestimentara indrazneața cand a pașit in urma cu cateva zile pe covorul intins pentru gala de decernare a Premiilor TV Mania 2018, insa, la un moment dat, ținuta i-a jucat o festa, iar decolteul a lasat la vedere un amanunt inestetic. Pentru acesta, dar și pentru machiajul…

- Stelele de pe Walk of Fame aparținand cantareților Pharrell Williams și Michael Buble și vedetei TV Elen DeGeneres au fost vandalizate, iar autoritațile spun ca spera sa il prinda repede pe autor, avand in vedere ca "bulevardul gloriei" este impanzit de camere de supraveghere, potrivit tmz.com, scrie…

- Umbla vorba-n targ ca Anamaria Prodan nu va mai prezenta emisiunea ”Gospodar fara pereche” de la PROTV. Iar apropiații vedetei au marturisit și motivul deciziei Anamariei Prodan. Surse apropiate din preajma vedetei au marturisit ca din cauza problemelor de sanatate cu care s-a confruntat in ultima vreme,…

- Ani de zile s-a luptat cu kilogramele in plus, insa Ozana Barabancea, jurata de la ”Te cunosc de undeva”, a decis, in urma cu un an de zile, sa slabeasca. Astfel, ea și-a facut operație de micșorare a stomacului, iar mai apoi a urmat o dieta drastica.

- Delia este una dintre cele mai iubite si apreciate artiste. Melodiile ei, dar mai ales mesajele melodiilor au ajuns de fiecare data la sufletele oamenilor. Delia este iubita si apreciata, iar muzica ei este mereu in topuri.