Stiri pe aceeasi tema

- Ce transferuri face FCSB in 2019, a anunțat chiar patronul FCSB. Gigi Becali. Atacantul Bogdan Stancu și Iulian Cristea, 24 de ani, fundaș central de de la Gaz Metan Mediaș, ”plus alți 5 jucatori pe toate compartimentele”. „Mai iau unul sau doi atacanți, doi mijlocași și inca un fundaș central pe langa…

- Vasile Nastasa, un tanar roman de 39 de ani, a murit intr-un tragic accident rutier care a avut loc in localitatea Montichiari din Italia, transmite... The post Roman de 39 de ani mort intr-un tragic accident in Italia appeared first on Renasterea banateana .

- Tribunalul Constanta s a pronuntat in apelul dosarului in care primul roman a intrat in faliment Recent, in alt dosar, cel in cauza a fost condamnat in prima instanta la noua ani si doua luni de inchisoare, pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, constituirea unui grup…

- Un roman a ajuns celebru in Marea Britanie, dupa ce a reușit sa jefuiasca o banca și sa scape neprins. Poliția engleza este in alerta, cerand ajutorul publicului in gasirea unui barbat de 64 de ani, pe nume Ion Craciunescu.

- Partidul Liberal Democrat din Moldova nu este acceptat în blocul electoral format din PAS și PPDA, deoarece are tangențe directe cu furtul miliardului din bancile moldovenești. De aceasta parere este jurnalistul român Victor Nichituș, într-un material publicat pe platforma Vox…

- Un sofer roman a povestit pe Facebook cum intr-o noapte, in timp ce conducea masina de serviciu, a scapat de tragedia unui accident rutier ce putea sa-i fie fatal. In plus, barbatul a povestit cum a sarit in ajutorul celor doua persoane care se aflau in vehiculul i-au lovit tirul, acestia fiind raniti…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud au descoperit in Portul Constanta Sud Agigea, intr-un container sosit din China, scutere electrice in valoare de peste 530.000 lei, susceptibile a fi contrafacute. In data de 06.12.2018,…

- SEPSI - STEAUA LIVE VIDEO ONLINE 2019. LIVE STREAMING SEPSI-FCSB. Din una dintre echipele cele mai puternice pe teren propriu, Sepsi a devenit o victima in ultimele etape. Echipa lui Eugen Neagoe nu pierduse niciodata in acest campionat in primele 5 meciuri jucate la Sfantu Gheorghe. SEPSI…