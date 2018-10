Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta a fost unul cu momente dificile pentru Bianca Dragușanu! Dar, se pare ca ultimele luni vin cu vești excelente pentru frumoasa blondina. Mama ei a stat de vorba de curand cu medicii și au asigurat-o ca a invins cancerul cu care s-a luptat timp de doi ani. Citește și: Incepe scandalul? Anunțul…

- FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, s-a impus in fata celor de la Hermannstadt, 3-1, golurile fiind marcate de Tanase (41 si 66) si Gnohere (57), respectiv Dilbea (25). Dar, remarcatul lui Gigi Becali a fost Olimpiu Morutan, jucatorul de 19 ani contribuind la golurile doi si trei....

- In drum spre Germania unde urma sa se casatoreasca, un adolescent roman, de etnie roma, a fost reținut de polițiștii italieni. Tinarul de 17 ani se afla in localitatea Cremona, Italia, impreuna cu familia de unde iși cumparase imbracaminte pentru nunta sa

- Andra este in culmea fericirii, iar vestea primita a facut-o sa sara in sus de bucure. Andra este o artista iubita, insa ceea ce s-a intamplat acum a facut sa confirme inca o data acest lucru.

- Andreea, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu" in cadrul celui de-al saselea sezon, si+a gasit un nou iubit. Tanara care a format un cuplu cu Radu de la PFM timp de cateva luni este in culmea fericirii acum, alaturi de noul partener de viata.

- Beyonce de Romania este extrem de fericitE! Blondina i-a pregEtit fiicei sale, Anais, o surprizE de propor:ii cu ocazia implinirii varstei de patru ani"ori, iar micu:a a fost cum nu s-a putut mai incantatE.

- Gheorghe Hagi, tehnicianul celor de la Viitorul, s-a declarat extrem de mulțumit de evoluția echipei sale din victoria cu Gaz Metan, 2-0. "Ne-am pregatit foarte bine și am analizat infrangerea cu Dinamo. Sunt fericit, mi-am asumat niște riscuri, dar am ales o echipa foarte tanara. Am jucat cu o echipa…

- Artistul Pepe este in culmea fericirii! AstEzi, indrEgitul cantEre: se poate bucura de douE ori pe data de 15 august pentru cE fiica lui, Maria, i"i serbeazE atat ziua de nume, cat "i ziua de na"tere.