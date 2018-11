Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din India a murit dupa ce cateva maimute au aruncat in el cu niste caramizi. Barbatul, in varsta de 72 de ani, a fost ranit in zona capului si a pieptului.Acesta aduna lemne pe un drum in momentul in care animalele l-au atacat.

- Dharampal Singh, 72 de ani, a ajuns la spital cu rani la piept și cap, iar ulterior acesta a fost declarat decedat. Singh strangea lemn in padure in orașul Tikri, din statul Uttar Pradesh, in momentul in care maimuțele și-au inceput atacul. Maimuțele ar fi strans caramizile de pe un…

- Mansii Dixit, un model celebru din India, in varsta de 20 de ani, ar fost ucisa cu sange rece de un barbat. Trupul tinerei a fost gasit pe un drum din Mumbai, oraș in care se mutase de sase luni.

- Poliția din India a reținut un posibil suspect, care susține ca s-ar fi intalnit pentru prima oara atunci cu Mansii Dixit. Dupa ce a omorat-o, Muzzamal Sayyed (19 ani), care este student, i-a indesat cadavrul intr-o valiza. Cei doi s-ar fi cunoscut pe o aplicatie online, astfel ca anchetatorii…

- Un bEietel de patru ani a fost gEsit fErE suflare in curtea unui bloc de xapte etaje. Fratele sEu mai mare, ucigaxul, este cel care i-a condus pe ofiterii de politie la trupul sEu. Se pare cE ucigaxul voia sE vadE dacE cel mic poate fi salvat de Dumnezeu.

- Danya Gibson, in varstE de 16 ani, a fost injunghiatE de o colegE de clasE, miercuri, din cauza geloziei. Iubitul agresoarei se despErtise de ea xi incepuse o nouE relatie cu Danya Gibson.

- O femeie a apucat sE petreacE doar "ase sEptEmani cu bebelu"ul ei, panE cand micu:ul s-a stins din via:E intr-un mod de-a dreptul "ocant. TanEra a mers la culcare, iar cateva ore mai tarziu, "i-a gEsit copilul fErE suflare in pat.

- Un tanEr de 32 de ani este bEnuit cE "i-a ucis propriul frate, cu mai multe lovituri de cu:it. Victima, un bErbat de 45 de ani, a fost gEsit mort in noaptea dintre miercuri "i joi, cu mai multe urme de lovituri pe corp.