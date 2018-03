Stiri pe aceeasi tema

- Renault va experimenta pe piața din Rusia și in estul Asiei cu un SUV de dimensiunile lui Duster care se va diferenția prin faptul ca este "mai rafinat", conform oficialilor marcii franceze. SUV-ul ar putea veni sub sigla Dacia și in Europa, dar nu ai devreme de 2020.

- Oana Lis pare sa se bucure din plin de viața de diva a Bucureștiului, scrie spynews.ro. Și, zilele trecute, pe un frig de crapau pietrele, Oana Lis și o prietena de-ale sale a mers la braserie. Imbracata lejer, semn ca nu era prea deranjata de gradele multe cu minus de afara, a intrat intr-un local…

- Astazi este ziua de nastere a lui Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei a implinit frumoasa varsta de 73 de ani. Oana Lis, evident, i-a transmis sotului sau la multi bani, dar a fugit imediat la...Paris!

- Oana Lis se afla intr-o situatie din ce in ce mai tensionata, din zi in zi. Sotia lui Viorel Lis trece de la o extrema la alta, intrucat sunt zile in care spune ca il iubeste pe sotul sau, dar sunt si zile cand afirma ca o casatorie din interes poate aduce doar dezavantaje.

- Chiar daca legea nu-i permite sa mai oficieze casatorii, fostul edil va purta din nou eșarfa tricolora de primar. In spiritul serbarii iubirii, Viorel Lis va uni, in fața unei florarii din centrul orașului, unde și-a instalat deja un oficiu de stare civila provizoriu, destinele celor ce vor sa incerce…

- CFR Calatori ofera reduceri de Valentine's Day si de Dragobete cuplurilor de indragostiti, care isi vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucuresti. Oferta se numeste "Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !' si este valabila pentru zilele de 14 si 24 februarie.

- Surpriza de proporții din partea Guvernului Dancila. Deși Viorica Dancila a anunțat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua și ca va renunța la contestatul formular 600, premierul se pare ca nu s-a ținut de cuvant.Bugetul.ro a aflat planurile Executivului.…

- Oana Lis s-a remarcat in atentia publicului larg prin numeroasele scandaluri si dispute pe care le-a avut cu Viorel Lis, sotul sau. Reprosurile au existat intotdeauna, iar neajunsurile par sa se inmulteasca. In urma cu putin timp, Oana Lis a postat o scrisoare de dragoste primita in tinerete.

- Compania japoneza Nintendo a anuntat ca a inceput productia la un film de animatie, care il va avea ca protagonist pe indragitul personaj Mario, si ii are ca producatori pe creatorul sau, Shigeru Miyamoto, si pe Chris Meledandri ('Minions').

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- "Doamna Oana Zavoreanu vreau sa va spun ca sunt o fata curata si sunt domnisoara, eu m-am gindit sa va fac un bine pentru ca asa e in viata, in viata tre' sa fim oameni buni si as vrea sa fiu o mama TEROGATA. Sa va fac eu copilul dumneavoastra daca sunteti de acord si eu cred ca n-o sa pierdeti niciodata.…

- Invitata in cadrul unei emisiuni TV, Oana Lis a declarat ca a trecut prin momente dificile, vazandu-l pe sotul sau cum sufera si ca starea sa de sanatate se deterioreza de la o zi la alta, scrie evz.ro. Citeste si Oana Lis scoate la vanzare hainele lui Viorel Lis pentru a cumpara de mancare.…

- Zilele acestea, Oana Lis, sotia fostului edil al Capitalei, a marturisit ca nu a avut un job statornic. Aceasta i-a intrebat pe internauti ce joburi i se potrivesc. Raspunsurile au fost mai mult decat amuzante.

- Oana Lis a uimit pe toata lumea dupa ce intr-un interviu acordat recent a marturisit ca isi doreste sa vanda hainele sotului ei. Iar asta nu e tot, vedeta a marturisit si tristul adevar si a spus ca vrea sa inchirieze ulterior casa in care locuieste cu fostul edil al Bucurestiului.

- Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru detinutii care au executat pedepse in conditii necorespunzatoate, posibilitatea adoptarii acestei masuri fiind prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii…

- Astazi vor avea loc consultarile cu presedintele pe tema numirii unui nou premier al Romaniei. Propunerea coalitiei de guvernare este Viorica Dancila, dar aceasta propunere nu a fost deloc primita cu bratele deschise de opinia publica si cu atat mai putin de catre cei din opozitie. Mai mult, se pareca…

- Armata americana se pregateste „foarte serios” de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga în situatia ca aceste pregatiri sa fie puse în practica, relateaza AFP. „Administratia examineaza…

- Viorel Lis si-a scris cerintele post-mortem, iar acestea se adreseaza in special sotiei sale, Oana Lis. Fostul edil al Capitalei isi doreste ca nimeni sa planga la inmormantarea sa si, de asemenea, isi doreste ca Oana sa nu se marite cu acte si nici in Biserica.

- Oana si Viorel Lis nu au o situatie financiara deloc buna. Oana Lis a marturisit ca ea si Viorel Lis se imprumuta pentru a trai, fostul primar al Capitalei precizand ca, in ciuda a ceea ce crede lumea, el nu are bani.

- Dupa ce a declarat ca vrea sa aiba un copil prin inseminare artificala, Oana Lis vrea sa fie si o studenta model, scrie spynews.ro. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, sotia lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, dat fiind faptul ca e bolnav,…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viata ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din Bucuresti, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Sotia lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea si le recomanda tuturor femeilor de varsta ei sa mai faca facultate. Vedeta a marturisit…

- Oana Lis a luat o decizie importanta la inceput de an. Soția fostului edil al Capitalei și-a schimbat total stilul de viața. A slabit cinci kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Soția lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, care e foarte bolnav…

- Oana Lis a luat una dintre cele mai importante decizii din viata sa. Cea mai mare dorinta a ei este aceea de a deveni mama, iar pentru ca sotul sau nu-i mai poate darui un copil, blondina s-a decis sa-si indeplineasca dorinta intr-un alt fel.

- Viorel Lis se afla intr-o situatie disperata. Pe langa probleme de sanatate, fostul edil al Bucurestiului se confrunta zilele acestea si cu o problema destul de grava in plan financiar. In conturile lui a inceput sa bata vantul, astfel ca a fost nevoit sa o lase mai usor cu pariurile sportive.…

- De origine britanica, Dua Lipa este una dintre cele mai apreciate și iubite artiste. Ne-a cucerit cu piesa “New Rules” , dupa care toata lumea a fost, pur și simplu, innebunita, care și azi e in topurile muzicale.

- Oana Lis a fost luata la intrebari referitor la meseria pe care o are, iar replica ei nu s-a lasat așteptata. Oana Lis, care a fumat din nou dupa 15 ani de pauza , a fost luata la intrebari de un internaut pe contul ei de pe o rețea de socializare despre profesia pe care o are. Intrebarea a venit dupa…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Oana Lis a trecut prin momente cumplite. Viorel Lis a ajuns la cutit iar blonda s-a panicat ca il va pierde. Diagnosticul medicilor l-au alarmat pe fostul primar, care si-a luat adio de la familie inainte sa intre in sala de operatie.

- Real Madrid este gata sa-l dea pe Toni Kroos lui Manchester United. "Diavolii roșii" vor trimite o oferta, in aceasta luna, clubului spaniol pentru mijlocașul echipei lui Zidane. Jose Mourinho este un admirator al germanului și il dorește cu insistența pe "Old Trafford". ...

- Colac peste pupaza, cand toata lumea sarbatorește nașterea Mantuitorului, Oana Lis a primit o noua lovitura, scrie spynews.ro. In urma cu cateva zile, mașina de zeci de mii de euro a vedetei s-a defectat. Nefiind dispusa sa-și țina "bijuteria" in garaj in aceasta perioada a anului, blondina a decis…

- Luna trecuta, pe 13 noiembrie Viorel Lis (73 de ani) a fost supus unei operatii de colecist la Spitalul Floreasca. Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, din cauza unor complicatii. De cand a fost operat, fostul primar al Capitalei a slabit, insa, nu mai putin de 12 kilograme. Semn clar…

- Bautura eficienta pentru a ajuta la accelerarea metabolismului real, va va permite sa reduceti si detoxifiati intregul sistem, scrie lyla.ro. Ce este aceasta bautura eficienta pentru pierderea in greutate? Citeste si Oana Lis i-a pregatit CRUCEA lui Viorel Lis. A scris pe ea un mesaj…

- Poate va mai amintiti, am vorbit despre acest subiect acum cateva saptamani, oficialii de la Volkswagen au fost extrem de clari cand au declarat ca vor extinderea gamei "R", si ce alta cale mai buna exista in afara unui "tratament"...