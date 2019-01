Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca are toata sustinerea din partea familiei si nu a incercat sa o scoata in prim-plan, familia sa dand dovada de discretie. ”Am participat cu sotul meu decat...

- Bianca Rus si sotul ei, Antonio, au ajuns sa povesteasca toate evenimentele neplacute din relatia lor. Dupa un an de iubire, Bianca Rus si Antonio au ajuns la cutite. Ei au avut o nunta grandioasa in luna octombrie si se parea ca relatia lor va fi una perfecta! ”Este barbatul vietii mele, nu m-as vedea…

- Sora mai mica a Deliei Matache, Oana, se afla in șase luni de sarcina. Oana a postat o fotografie cu ea așa cum arata acum. Sora Deliei, Oana, este insarcinata cu cel de-al doilea copil . Gravida in șase luni, Oana va aduce pe lume un baiețel. Ea mai are o fetița, Jessie, din mariajul cu Razvan Miheț…

- Andreea Marin este o mama foarte mandra! Violeta, fiica ei, este cea care ii aduce zambetul pe buze in fiecare zi. Astazi, micuța implinește 11 anișori, așa ca mama ei i-a facut o urare emoționanta pe o rețea de socializare. Andreea Marin a publicat o fotografie cu ea insarcinata, atunci cand a pozat…

- Gina Matache așteapta cu nerabdare venirea pe lume a nepoțelului sau, pentru ca fiica ei Oana este din nou insarcinata, insa are și o teama, despre care a vorbit pentru prima oara. In decembrie anul trecut, Oana a adus-o pe lume pe Jessie. „Simt frica, cu doi mici nu ma vad bine. O sa fie și neințelegeri…

- Dupa ce inca soțul ei a facut declarații acide, iata ca acum rupe și Bianca Rus tacerea și vorbește despre conflictul conjugal. Au facut nunta cu mare fast in octombrie, au petrecut o luna de miere fabuloasa in Dubai, dar lucrurile au degenerat rapid, se pare. Bianca Rus acuza ca soțul ar fi batut-o,…

- Raluca Zenga, aniversare ca in povesti. Fara sot dar cu multe cadouri! Autoarea “Manualului Mamicii ZEN” si a volumului de poezii “Dragostea 3D”, Raluca Zenga s-a distrat de ziua ei in compania prietenelor sale din Dubai, dar si a celor doi copii, Samira si Walter JR, care i-au facut cele mai frumoase…

- Catrinel Menghia, cunoscuta drept și Catrinel Marlon, traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Superba romanca și Massimiliano Di Lodovico, un faimos producator de filme din Italia, se pregatesc sa devina parinți pentru prima data. Pana iși vor cunoaște minunea, cei doi nu lipsesc…