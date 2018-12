Stiri pe aceeasi tema

- Are un nume greu in industria cinematograficE xi sute de roluri in filme. Totuxi, de-a lungul anilor, xi-a pEstrat aceeaxi imagine xi a uimit cu nicio transformarea de look. Zilele trecute insE, situatia s-a schimbat! Lisa Ronna xi-a vopsit pErul!

- Viața lui Dumitru Neculai, batranul batut cu bestialitate de doi tineri, intr-un pasaj din Brașov, s-a schimbat total, grație medicului Vasi Radulescu și a sutelor de oameni impresionați de drama barbatului.

- De cand a fost data afara de la TV, Rocsana Marcu s-a axat pe cariera muzicala și a lansat, impreuna cu o alta domnișoara, o noua piesa. In filmarea videoclipului, blonda apare imbracata sumar, in ipostaze destul de provocatoare. Dupa ce a impartașit pe Internet cateva imagini, fanii au taxat-o imediat,…

- O iubește toata țara și este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, nu numai prin muzica, dar și prin imaginile de senzație pe care le ofera fanilor sai. Delia s-a afișat cu un nou look, iar internauți au fost in extaz la vederea schimbarii pe care și-a facut-o vedeta.

- FIFA 19 nu i-a multumit pe unii jucatori din diferite motive. Cativa nu sunt incantati de overall-ul pe care jocul l-a acordat in dreptul fiecaruia, dar mai sunt cazuri in care grafica i-a ”distrus” pe fotbalisti.

- Elena Gheorghe a fost intotdeauna genul de persoanE publicE ce nu se sfie"te sE pEstreze legEtura cu fanii ei. De"i timpul nu prea ii permite, vedeta le este acestora aproape, atat cat este posibil.

- Oana Lis este una dintre cele mai sincere și mai directe personaje din showbizul romanesc. Chiar daca unii o mai iau la rost, blondinei nu ii pasa deloc și traiește așa cum ii place și așa cum se simte bine, caci viața e numai una și fiecare are dreptul sa faca ce vrea.

- Vara anului 2018 a fost una plinE de bucurii in showbiz! Mai multe vedete au devenit mame, iar viata lor s-a schimbat radical. Fie cE au adus pe lume un bEiat, fie o fetitE, fiecare s-a bucurat enorm xi se mandre"te cu copilul ei pe re:elele de socializare "i nu numai.