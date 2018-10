Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis nu este pe placul tuturor, dar nici cE-i pasE prea mult de acest lucru! Pe re:elele de socializare, blondina este foarte des criticatE de doamne "i domni"oare, dar niciodatE nu le bagE in seamE comentariile rEutEcioase.

- Somnul este considerat una dintre placerile vietii. Nu si pentru aceste zodii, insa. Nici nu vor sa auda de dormit peste limita. Daca multe persoane considera ca dormitul este una dintre cele mai mari bucurii din viata, ei bine, aceste zodii nu fac decat sa arate contrariul.

- Chiar daca starea de sanatate a lui Viorel Lis nu este una tocmai buna, Oana Lis iși continua viața cu zambetul pe buze, chiar și atunci cand lucrurile nu sunt deloc roz. Mai mult, blondina se ține mereu de glume!

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, sustine ca Politia a procedat foarte bine in cazul barbatului care si-a pus un numar de inmatriculare cu un mesaj anti-PSD, afirmand ca, in Suedia, "probabil ca nu stiau ce inseamna toate literele astea puse una langa alta”, dar in Romania…

- Dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, Viorel Lis pare sa nu-și mai revina. In urma cu ceva timp, soția lui, Oana Lis, a dezvaluit ca fostul edil nu prea mai poate sa vorbeasca și ca el comunica mai mult prin semne. Oana Lis declara, in urma cu ceva timp, ca se teme de […] The post Viorel…

- Oana Lis trece printr-o situatie grea! Sotul ei se simte din ce in ce mai rau, iar ea nu stie ce sa mai faca pentru a-l vedea bine. Viorel Lis a suferit in urma cu cateva luni un accident vascular cerebral, iar de atunci se simte foarte rau, sustine blondina.