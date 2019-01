Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a petrecut pe cinste de ziua numelui, de Sfantul Ion. Partenera de viața a fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, a avut parte de o petrecere de pomina in urma cu cateva zile. Oana Lis a oferit detalii despre cum s-a distrat la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars. "De Sfantul Ioan…

- Xiao Wang avea doar 17 ani atunci cand a decis sa isi vanda un rinichi pentru a obtine banii necesari pentru un iPhone 4. Adolescentul provenea dintr-o familie saraca, care nu ii putea cumpara...

- Starețul Manastirii Putna, Melchisedec Velnic, îi ataca pe criticii catedralei recent inaugurate, carora le comunica faptul ca spitalele sunt într-adevar importante, dar ca bolile sunt urmari ale pacatului, astfel ca ridicarea uriașei biserici este

- Viața de studenta ii aduce Oanei Lis zambete pe chip in fiecare zi. Astazi, vedeta s-a fotografiat cu un referat, pe care l-a și prezentat in fața colegilor de facultate. Ea este foarte mandra de realizarile ei și primește incurajari din partea fanilor in fiecare zi. Soția lui Viorel Lis este o studenta…

- Este vorba de motorul 2.5 cu 4 cilindri in linie supraalimemtat care dezvolta o putere maxima de 250 km/h. De fapt acest motor are si un moment motor de 420 Nm la o turatie extrem de josa. Cutia de viteze standard este una automata clasica cu 6 trepte. …

- Mercedes-AMG a prezentat noul AMG A35 in cadrul Salonului Auto de la Paris, eveniment care s-a desfașurat la inceputul lunii octombrie. Acum, constructorul german a publicat lista de prețuri pentru cel mai accesibil AMG de pana acum. In Romania, noul Mercedes-AMG A35 pleaca de la 47.838 de euro. La…