- Or fi ei ținuta multor glume, dar Viorel și Oana Lis au știut mereu cum sa le „primeasca” cu clasa și cu deschidere. Drept dovada, chiar ei duc auto-ironia la noi nivele, alegand sa se costumeze de Halloween in doua personaje cu care au fost comparați chiar destul de des: Fiona și Shrek!

- Oana Lis se gandește și la momentul in care va ramane vaduva insa in ciuda acestor ganduri sumbre este hotarata sa-și refaca viața dupa marea pierdere. "Ce credeti, ca daca o sa raman singura o sa ma ingrop? Este ceva normal ca o persoana, daca ramane singura, sa iși refaca viața", a spus…

- Anul 2018 a fost unul greu pentru Viorel Lis. In varsta de 74 de ani, fostul edil al Capitalei a suferit un accident vascular cerebral in aprilie, dupa ce cu cateva luni inainte a fost operat de colecist. Oana Lis a dat in tot acest timp vești ingrijoratoare despre soțul ei. In urma cu cateva luni, Oana…

- Oana Lis a avut lacrimi in ochi, dupa ce a aflat o veste foarte trista. O persoana cunoscuta, care se lupta cu o maladie mortala, a pierdut lupta la viața. Indurerata, soția fostului edil al Capitalei a distribuit anunțul care a indoliat lumea sportului din Romania. Oana Lis a simțit multa durere in…

- Oana Lis trece printr-o perioada grea, dupa ce starea e sanatate a soțului ei s-a agravat. Fostul edil al Capitalei a fost operat in urma cu ceva timp și comunica din ce in ce mai greu, dupa cum spunea recent Oana. Invitata la un post de televiziune, Oana Lis a vorbit despre persoanele cele mai […]…

- Oana Lis trece printr-o perioada grea, dupa ce starea e sanatate a soțului ei s-a agravat. Fostul edil al Capitalei a fost operat in urma cu ceva timp și comunica din ce in ce mai greu, dupa cum spunea recent Oana. Oana Lis a postat un mesaj pe contul de socializare, care i-a pus pe ganduri pe fanii…

- Oana Lis, soția fostului edil al Capitalei s-a pus serios pe slabit și le-a aratat tuturor acest lucru. Cu toate acestea, internauții sunt extrem de reticenți și nu au ezitat sa o ia la rost pe vedeta.(CITEȘTE ȘI: IMAGINI SAVUROASE DE LA PETRECEREA DATA DE JO, LA ANIVERSAREA DE 24 DE ANI!) londina a…

- Viorel Lis nu mai este deloc in „apele lui”. Fostul edil al Capitalei se simte rau, iar medicii au fost rezervați in a oferi explicații. Cu toate acestea, Oana Lis se ține de șotii și de glume, pesemne ca lucrurile nu sunt atat de grave.