- Brad Pitt are o relație cu o alta actrița de top a Hollywood-ului, la trei ani dupa ce Brad s-a desparțit de fosta lui soție, Angelina Jolie. Actorul in varsta de 55 de ani se intalește cu Charlize Theron (43 de ani). Cei doi au inceput sa se placa dupa ce fostul soț al lui Charlize Theron, Sean Penn,…

- Autoritatile spaniole declara ca probele reprezinta confirmarea ca baiatul se afla cu adevarat in fantana. Totusi, sansele supravietuirii acestuia scad de la ora la ora, potrivit publicatiei Sky News, relateaza Mediafax.Baiatul in varsta de doi ani, numit Julen, a cazut la o adancime de mai…

- Un copil de doi ani din apropiere de Malaga, Spania, a cazut intr-un puț ingust, iar echipele de salvatori incearca de peste 24 de ore sa ajunga la el, scrie BBC News. Salvatorii din sudul Spaniei incearca sa gaseasca un baiat in varsta de doi ani care a cazut intr-un puț de sonda adanc de 100 de metri…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa il critica pe Ludovic Orban pentru afirmatiile jignitoare la adresa premierului Viorica Dancila, mentionand ca acestea nu reprezinta o premiera in ceea ce privește atitudinile manifestate de președintele PNL fața de femei.”Ludovic Orban este un personaj cu antecedente…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi un proiect de hotarare prin care bugetarii vor avea inca doua minivacante: una de Craciun si alta de Revelion. Astfel, zilele de 24 decembrie si 31 decembrie vor fi declarate libere pentru angajatii de la stat. "Am o veste buna pentru angajatii…

- Trupul fetei, care era insarcinata in șase luni, a fost descoperit, duminica, intr-un tomberon de gunoi din apropierea unei pizzerii din localitatea Mishawaka din statul american Indiana. Breana Rouhselang avea 17 ani și era majoreta. Un jucator de fotbal american, in varsta de 16 ani, a fost acuzat…

- Un autoturism a plonjat in lacul Vadu Mosu, din apropierea comunei ilfovene Berceni. In masina se aflau o femeie cu un copilas de un an, care au reusit sa iasa din autovehiculul ajuns in apa. Accidentul a avut loc miercuri dimineata. Salvatorii de la ISU Bucuresti-Ilfov au fost chemati sa intervina…

- Accident grav in București, unde un copac a cazut peste un automobil! S-a intamplat pe Șoseau Girgiului, in Sectorul 5, unde un copac s-a rupt și a picat peste un taxi. Un barbat a fost ranit, el fiind gasit in stare de inconștiența. Omul a fost preluat de un echipaj SMURD, informeaza ISU București…