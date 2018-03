Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de aparate electrocasnice BSH Hausgerate GmbH, parte a Grupului Bosch, va investi aproximativ 110 milioane de euro intr-o noua locatie in Romania, unde va construi o fabrica de masini de spalat, a...

- 'Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii asezati…

- Un urs ieșit din hibernare descopera camera montata de specialiștii Romsilva intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea.Ursul este un animal omnivor care are habitatul, in Romania, in padurile din lanțul carpatic. Hrana sa este vegetala, dar și de origine animala, de la pești,…

- Avand in vedere declarațiile publice cu privire la realizarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a unui Proiect de constituire a corpului de constatori de dauna independenți, Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania - UNSAR solicita Președintelui ASF sa manifeste…

- Conform raportului prezentat la inceputul anului 2018 de Curtea de Conturi, pentru „sporul pentru conditii periculoase si vatamatoare” s-au tocat in Romania, intr-un singur an, nu mai putin de 12 milioane de lei, fara ca primarii care au aprobat aceasta majorare cu 15% a lefurilor contopistilor din…

- Daca v-ati intrebat vreodata care-i cea mai periculoasa meserie din Romania si, purtati de valul logicii, ati oscilat intre crescator de vipere, miner si pompier, aflati de la mine ca v-ati inselat amarnic.

- Prima suburbie verde din Romania va fi construita in zona de nord a Bucurestiului, de catre Alesonor. Dezvoltatorul imobiliar urmeaza sa investeasca aproximativ 100 milioane euro pentru proiectul de anvergura.

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, la Targu Mures, ca in ultimul an comertul dintre Romania si Ungaria a ajuns la aproape 8 milioane de euro si ca, dupa Germania, Romania e a doua ca piata de export pentru Ungaria. "Guvernul…

- Dupa doar 3 ani de la deschidere, Immochan investeste 10 milioane de euro pentru a transforma centrul comercial Auchan din cartierul Drumul Taberei intr-o comunitate. Noul centru, care nu va pastra numele hypermarketului, va reuni, pe langa magazine si food-court, un spatiu de biblioteca, un loc de…

- "Din punct de vedere statistic, România se pozitioneaza bine în privinta evolutiei vânzarilor din ultimii ani pentru acest tip de comert. În ceea ce priveste cunoasterea drepturilor specifice acestui tip de comert de catre consumatori, precum si respectarea drepturilor…

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a lansat marti cea mai mare crestere a operatiunilor din istoria companiei, in intreaga retea, investitia in...

- Numai ca, in ultima vreme, s-a discutat la nivelul Parlamentului European despre implicatiile pe care le presupun aceste treceri anuale, atat pentru organismul uman, cat si pentru operatiunile economice, in special cele legate de transport. Mai mult, Parlamentul European a adoptat rezolutia prin…

- Comisia Europeana a deschis o ancheta aprofundata la nivelul Complexului Energetic Hunedoara. Oficialii europeni vor sa stabileasca daca ajutoarele de stat acordate Complexului Energetic Hunedoara sunt conforme cu reglementarile europene. “La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat un ajutor temporar…

- Firma Luxor LTD SRL, care in in ultimii 15 ani a oferit serviciile de intretinere si amenajare a spatiilor verzi din Alba Iulia , are cea mai buna oferta in cadrul procedurii de achizitie publica organizata de Primarie pentru un contract cu valoare estimata de aproape 5 milioane de euro pentru o perioada…

- Compania Protan SA, unul dintre cei mai cunoscuti jucatori de pe piata de colectare a deseurilor nepericuloase din Romania, cel mai mare colector de subproduse de origine animala inca din anii ’50, a inaugurat astazi Statia de Epurare din Codlea, in urma unei investitii de aproape

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- Deputatul PMP, Marius Pascan, a initiat un proiect legislativ prin care propune renuntarea la ora de vara, motivand ca aceasta are efecte negative asupra sanatatii populatiei si ca perturba transportul feroviar si aerian. „Introdusa in anul 1916, ca o necesitate impusa de conditiile economice…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor, se arata…

- Peste sapte milioane de euro vor fi investite in urmatorii ani in mai multe scoli si gradinite din Oradea. Cea mai mare suma este alocata reabilitarii integrale a Scolii Generale numarul 11 din cartierul Rogerius.

- Proiecte pe educatie in valoare totala de peste 7 milioane de euro, din fonduri europene, atat la invatamant profesional, cat si scoli generale, gradinite noi si crese, vor fi demarcate de catre o primarie din Romania.

- Dezvoltatorul imobiliar israelian Hagag Development Europe investeste peste 90 de milioane de euro in primul sau proiect rezidential din Bucuresti, H Pipera Lake. Localizat pe malul lacului Pipera, H Pipera Lake este cel mai mare ansamblu de locuinte pe care compania il dezvolta in Romania. 70 …

- Guvernul Romaniei a fost criticat la Bruxelles de un oficial care face parte din aceeasi familie politica cu PSD, cea a socialistilor europeni. Eurodeputata Ana Gomes spune ca prin cererea de revocare a sefei DNA, Guvernul Romaniei confirma temerile conform carora incearca sa saboteze lupta anticoruptie,…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Demis de propriul partid din funcția de prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu nu regreta trecerea in funcția de șef al ANCOM. Fostul lider al PSD Timiș și președinte al CJ Timiș spune ca a fost „cerut” din mai multe direcții pentru a veni la șefia ANCOM. „Au fost momente dificile pentru mine, ca…

- Desi a pierdut in jur de doua milioane de euro dupa „revolutia fiscala“ impusa de guvernanti, primaria Miroslava are estimat si pentru acest an un buget consistent. Astfel, potrivit datelor oferite de primarie, in acest an totalul cheltuielilor pe acest an vor depasi 50,9 milioane de lei, din care 18,2…

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- Un oras din Romania achizitioneaza sute de mijloace de transport in comun pentru care va plati peste 100 de milioane de euro. Licitatiile au fost deja lansate pentru 50 de troleibuze, 30 de autobuze electrice si 22 de troleibuze care vor fi luate pe fonduri europene. Alte 85 de autobuze diesel euro…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- IN PUII MEI, SEZONUL 4. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos", a spus Mihai Bendeac, informeaza Antena 1. Ultimul sezon al show-ului va prezenta o „batalie a glumelor” organizata de Maria…

- Mai mulți parlamentari propun introducerea in Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a lucrarilor de inființare, protejare și punere in valoare a spațiilor verzi. Aceștia susțin ca mai multe localitați din Romania nu indeplinesc cerințele europene de asigurare a unui spațiu verde…

- 34,1 milioane de euro a reusit Romania sa cheltuie in 2017 din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, scrie economica.net . In 2017, Bucuresti a reusit sa atraga peste 51 milioane lei, clasandu-se pe primul loc, urmat de judetele…

- One United Properties investeste 100 de milioane de euro in fosta platforma Automatica, situata la intersectia Bulevardului Mircea Eliade cu Calea Floreasca, aflata momentan in paragina. Compania va dezvolta in aceasta locatie un proiect multifunctional, compus dintr-un proiect rezidential - One…

- Printr-un proiect european accesat de Spitalul Municipal din Timișoara se incearca scaderea ratei de mortalitate in cazul nou-nascuților. Romania este pe primul loc in clasamentul european la acest capitol, cu un procent de 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene.

- La Strada Street Mall Concept, dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall din Romania, anunta constructia a doua noi centre comerciale ce urmeaza sa fie livrate pana la finalul acestui an in Bucuresti si Brasov, in urma unor investitii de 10 milioane de euro. 0 0 0 0…

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, si DSV, companie aflata pe locul cinci la nivel mondial pe piata de transport si logistica, au incheiat un acord pentru inchirierea a aproximativ 40.000…

- Cel mai bogat om din Romania vrea sa construiasca in Otopeni o universitate sportiva pentru pregatirea viitorilor campioni. Universitatea lui Tiriac va avea nu mai putin de 8.000 de studenti."Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de…

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Consiliul Județean Alba va aloca peste 175.000 de lei din bugetul local pentru cofinanțarea lucrarilor de reabilitare a Salii Unirii din Alba Iulia, cladirea in care la 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania. Proiectul are o valoare totala de 9,1 milioane de lei, cea mai…

- Ministerul Muncii amana strategia promovarii unei legislatii pentru tineri, care ar fi trebuit sa asigure trecerea lor mai usoara din sistemul educațional pe piața forței de munca, potrivit potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020, publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.

- Amenajarea Centrului de Antreprenoriat Piața Cetate face parte din proiectul „Imbunatațirea ocuparii forței de munca in județul Bihor, Oradea și Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial local”, proiect care va fi depus pe axa de finanțare Programul Interreg V-A Romania-Ungaria…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…

- Despre Baia Mare vorbim de mulți ani ca și o a doua capitala a sportului din Romania. Baimarenii sunt obișnuiți cu performanța sportiva, sunt obișnuiți ca sportivii și echipele care poarta pe piept insemnele orașului nostru sa fie mereu pe primul loc. Nu intotdeauna lucrul acesta a fost bine vazut de…

- Centenarul Marii Uniri este un bun prilej de a discuta despre Romania, de a ne bucura impreuna, toti romanii, indiferent unde se afla ei astazi, de succesul unui proiect politic pentru care promotorii sai vor trebui omagiati cum se cuvine, se precizeaza intr-un comunicat al Biroului Prezidiului Academiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cheama pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa colaboreze "pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun"."La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul…