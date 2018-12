Stiri pe aceeasi tema

- Cartofii prajiti sunt deliciosi si, în ciuda tuturor avertismentelor legate de calorii si grasimi, din când în când ne putem rasfata cu câte o portie.

- Echipa de volei Unirea Dej a trecut cu 3-0, pe teren propriu, de ”U” Cluj, in a VII-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Intalnirea de ieri dupa-amiaza, de la ora 18, s-a disputat in Sala Sporturilor Dej. Elevii antrenați de Marius Dascalu și Tibi Szilagyi și-au adjudecat primul set cu 25-21, iar…

- 60 de parlamentari PNL au sesizat, astazi, CCR, privind neconstitutionalitatea legii de executare a pedepselor privative de libertate.Legea le-ar permite celor condamnati la inchisoare de pana la 5 ani sa execute pedepasa la domiciliu. "In temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din Constitutia…

- Nicolae Dragoi, barbatul acuzat ca a atacat o tanara de 20 de ani in scara unui bloc din Alba Iulia, nu și-a recunoscut inițial fapta. A spus ca a fost surprins de apariția mascaților, crezand ca la el acasa ar fi venit niște „bagagonti”. Luni noaptea, suspectul in cazul atacului comis in scara unui…

- Aceasta perioada este una dintre cele mai așteptate de catre elevi.Prima vacanța pentru elevi din toata țara va fi cea de iarna, care va incepe in 22 decembrie, durand trei saotpmani, pana in 13 ianuarie 2019. Copiii au nu mai puțin de 34 de zile libere in anul școlar aflat acum in plina desfașurare.…

- O mama isi cauta disperata fata de 16 ani. Aceasta a fugit de acasa cu un baiat de 21 de ani din Barlad. „La data de 7 noiembrie in jurul orei 15.30 Politia a fost sesizata de catre o femeie din Ileanda despre faptul ca fiica ei de 16 ani a plecat in data de […]

- Politistii au reusit sa gaseasca fetita de 7 ani care plecase de acasa cu un barbat, pentru a primi pomana de Ziua Mortilor. Aceasta este teafara si nu ar fi fost abuzata in vreun fel, insa a fost transportata la spital, pentru evaluarea starii de sanatate.