Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Floroaica de la „Exatlon” a devenit un erou pentru mulți copii care s-au apropiat de sport dupa ce l-au vazut in competiția ce s-a desfașurat in Republica Dominicana. De cand s-a intors acasa, pe langa proiectele proprii, fostul „Razboinic” a incercat sa profite de pe urma celebritații dobandite…

- Scene de coșmar in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Bunești din județul Valcea. Un baiețel de trei ani și sora lui mai mare au ajuns cu arsuri grave la spital, dupa ce casa in care locuiau a luat foc, in noaptea de vineri spre sambata. Frații și parinții celor mici au reușit sa iasa la timp…

- Sute de copii ai Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Pitesti au cantat miercuri, 28 noiembrie, „Treceti, batalioane romane, Carpatii!”. A fost o repetitie pentru programul organizat pentru Ziua Nationala a Romaniei.

- A fost depașita o linie roșie? Anunțul unui cercetator chinez legat de nașterea primilor bebeluși modificați genetic a fost caracterizat de numeroși oameni de știința drept un act "periculos" și "iresponsabil", scrie AFP.

- O parte din elevii Școlii Gimnaziale Celaru au vizitat, astazi, clinica Prima Clinic. Copii au vazut cum lucreaza medicii, ce presupune munca in cadrul unei clincii medicale și care este drumul pe care trebuie sa mergi daca vrei sa ai ...

- PErEsitE de sot, in timp ce era grav bolnava! E povestea sfaxietoare a unei mamei cu 5 copii. DupE ce femeia a aflat cE este grav bolnavE, in fazE avansatE, sotul ei ar fi acuzat-o cE ar intretine relatii intime cu unul dintre asistenti. DupE operatie, doamna a rEmas fErE voce, pentru tot restul vietii,…

- Un microbuz cu 23 de persoane la bord si o Dacia 1300 in care se aflau sase persoane au fost implicate luni intr-un accident produs pe DN28B, drumul care leaga Botosani de Targu-Frumos. In urma impactului o femeie a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite. Accidentul s-a produs intre localitatile…

- Franciza animata Shrek va fi revitalizata. Anunțul a fost facut de studioul Universal Pictures, care deține drepturile pentru seria de filme. Producatorul noului proiect este Christopher Meledandri, cunoscut pentru ”Despicable Me”, ”Minions” sau ”The Secret Life of Pets”.