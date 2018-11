Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie uimitoare, distribuita de NASA pe Twitter, in care apare un ghețar de forma aproape perfecta a unui dreptunghi a starnit dezbateri pe internet. Misteriosul bloc de gheața, plutitor, de forma dreptunghiulara a fost surprins in apropiere de calota glaciara Larsen C, din vestul Antarcticii.…

- O fotografie cu o nouE iluzie opticE a isterizat mediul online. Internautii nu se pot pune de acord. Imaginea a fost postatE initial pe Twitter, unde a avut un impact uriax, iar mai apoi s-a rEspandit pe toate canalele de comunicare.

- O fotografie cu parul unei femeii a provocat isterie pe internet, avand in vedere ca in imagine se poate vedea o iluzie optica neintenționata. Imaginea publicata de Lil Maarty pe Twitter a reușit sa induca in eroare foarte mulți internauți, avand in vedere ca mulți dintre ei nu și-au dat seama ca este,…

- Europarlamentarul olandez Matthijs van Miltenburg, membru al grupului european ALDE, a scris pe Twitter ca a discutat cu Calin Popescu tariceanu despre situația din Romania, care nu i-a dat niciun raspuns privind lupta impotriva corupției, ci doar "perdele de fum".

- Inaintea turneului din China de la Wuhan care incepe pe 23 septembrie, Halep se relaxeaza intr-o vacanța intr-unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. Numarul 1 WTA și-a delectat fanii pe Twitter cu o imagine – ghicitoare. Ea i-a rugat nu doar pe admiratori, dar și pe jucatorii de tenis Borna…

- O noua iluzie optica aparuta pe Twitter a imparțit internauții in doua tabere. Imaginea postata de utilizatoarea @rebeccareilly a fost redistribuita de peste 20.ooo de persoane care se intreaba: se vede marea și plaja sau o ușa invechita? Chiar daca disputa a inceput acum aproape doua saptamani, internauții…

- Imaginea a fost postata luni, la cateva ore dupa ce guvernul saudit a anuntat ca a expulzat ambasadorul Canadei si a suspendat orice fel de relatii comerciale cu Ottawa, ca raspuns la cererile Canadei de a fi eliberati mai multi activisti pentru drepturile omului. Contul, care avea peste 350.000 de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat sambata, in replica la afirmatia procurorului-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie Nistor Calin, potrivit caruia doar 7 sau 8 procurori sunt delegati in DNA, ca asteapta de la acesta "un raspuns corect si complet", mentionand totodata ca sunt,…