Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce uraganul Dorian a lovit in plin arhipelagul Bahamas și s-a oprit deasupra insulei Grand Bahama, o femeie de pe o insula invecinata a adunat aproape 100 de caini de pe strazi și i-a adapostit in locuința sa. Chella Phillips locuiește in Nassau, pe insula New Providence din arhipelagul Bahamas.…

- Karis Connaghan, o tânara frumoasa din Scotia, avea un iubit care era marinar. Relatia lor decurgea foarte bine, iar tânara n-avea motive sa fie geloasa sau suspicioasa ori de câte ori logodnicul pleca pe mare.

- Poliția verifica mai multe case din zona locuinței lui Gherghe Dinca din Caracal dupa ce pe Facebook s-a primit un mesaj in care se spune ca Alexandra Maceșanu traiește și este inchisa intr-un ”pod”. Imaginile transmise de Digi 24 arata mai mulți polițiști care verifica locuințe din zona Caracal situate…

- Experienta neplacuta pentru calatorii din trenul Galati - Cluj. O femeie care urma sa coboare la Iasi a povestit experienta ei pe Facebook - conditii proaste, locomotiva defectata: Mesajul postat pe Facebook: "Dragul nostru CFR, Azi am avut o experienta ,, MINUNATA "! Am pornit la drum cu destinatia…

- „Ceea ce unește marxismul comunism și neo-marxismul userist este ... elanul. Lipsiți de realizari care sa le justifice ascensiunea politica, liderii comuniști ne-au oferit in anii '50 ... elanul revoluționar. Mai apoi, ei ne-au oferit diverse alte forme de elan: elanul solidaritații, elanul forțelor…

- Mihai Constantinescu se afla in coma in spital, de la jumatatea lunii mai, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. Starea de sanatate a artistului este in continuare aceeași. Monica Pop a rupt tacerea in cazul lui Mihai Constantinescu, dupa ce s-a zvonit ca acesta ar putea fi deconectat de la aparate…

- Actorul Marian Radulescu de la Teatrul Excelsior a murit sambata. Anunțul a fost facut de colegii sai, pe pagina de Facebook a instituției. „Cu sufletul greu anuntam ca ieri ne-a parasit Marian Radulescu, un actor generos și dedicat al Teatrului Excelsior. Suntem alaturi de familia și apropiații indoliați.…