Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a dispersat cu gaze lacrimogene sute de manifestanti adunati in fata unui comisariat de politie, in cartierul Kowloon, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit unor fotografi Reuters si jurnalisti de televiziune prezenti la fata locului, politia a tras in mai multe…

- Mii de protestatari au ieșit din nou pe strazile din Hong Kong duminica, dupa ciocnirile violente cu Poliția care au avut loc cu o zi în urma, potrivit Euronews. Agenția oficiala de presa din China a scris ca Beijingul avertizeaza ca "nu va ramâne cu 'bratele încrucisate în…

- Orasul din sudul Chinei, care se confrunta cu cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa in 1997 de catre Londra, a cunoscut deja opt weekenduri consecutive de manifestatii urmate din ce in ce mai des de confruntari intre mici grupuri radicale si fortele de ordine.In urma ciocnirilor…

- Cel putin 12 persoane au fost arestat in primul val de detentii in legatura cu protestele antiguvernamentale din Hong Kong, relateaza The Guardian potrivit news.ro. Cel putin 11 barbati si o femeie au fost arestati fiind suspectati ca au incercat sa perturbe celebrarile care marcau aniversarea…

- „Societatea chineza este constienta ca o politica de toleranta zero este singurul remediu pentru acest comportament distructiv. Alta abordare ar fi similara cu deschiderea Cutiei Pandorei”, se precizeaza., conform The Guardian.

- Global Times, ziarul Partidului Comunist Chinez, a cerut „toleranta zero” fata de protestatarii din Hong Kong, dupa ce acestia au vandalizat sediul Consiliului Legislativ, conform The Guardian.„Din aroganta si furie, protestatarii au aratat ca nu respecta legea si ordinea”, se arata in articolul…

- Sute de protestatari au patruns luni in Consiliul Legislativ de la Hong Kong, unde au ridicat fost steag colonial care include si drapelul Marii Britanii, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Sute de protestatari au patruns luni in Consiliul Legislativ de la Hong Kong, unde au ridicat fost steag colonial care include și drapelul Marii Britanii, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Timp de cateva ore mai mulți protestatari au lovit ușile din sticla cu un carucior metalic…