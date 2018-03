Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care se presupune ca e de origine rusa a nascut în orașul Dahab, Egipt, chiar în Marea Roșie, și se pare ca totul a fost special planificat caci la eveniment a participat și un specialist în nașterile în apa. Mai multe fotografii au fost facute de o egipteanca…

- Mircea Geoana s-a retras din viața politica și s-a dedicat total familiei. Și cum acest lucru implica, uneori, sacrificii, fostul lider PSD a fost surprins, in miez de noapte, cu un important membru al familiei, pe strazile din Capitala.

- Scene socante intr-un complex turistic din Egipt dupa ce o turista a nascut chiar in timp ce facea baie in Marea Rosie. Momentul a fost surprins de un fotograf amator intr-un resort din Dahab, un oras situat la nord de celebrul Sharm el-Sheikh.

- Statele Unite si-au consolidat pozitia de cel mai mare exportator de arme din lume in ultimii cinci ani, asigurand aproximativ o treime din armele comercializate la nivel global, conform unui studiu prezentat luni de Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm, citat de…

- Un conducator auto, aflat la volanul unei autoutilitare de culoare rosie a fost surprins conducand pe un bulevard intens circulat din Constanta fara a respecta nicio regula de circulatie. Mai exact, potrivit unor imagini postate pe internet, conducatorul auto a depasit coloana stationata la semafor…

- În ajun de 8 martie, când este marcata Ziua Internaționala a Femeii, Elena Oaserele, primarul satului Dereneu, din raionul Calarași a fost a fost amenințata cu moartea. Pe pagina de Facebook a primariei a fost publicata o scrisoare anonima în care cineva scrie…

- Modelul care a aparut de curand in lumina reflectoarelor, dupa ce politicianul rus al opoziției Alexei Navalny a publicat o investigație despre legaturile tinerei cu unii dintre cei mai bogați și puternici oameni din Rusia, cere Statelor Unite sa o ajute sa evadeze dintr-o

- 'Nu am facut niciodata secret din planurile noastre. Este chiar surprinzator ca, in pofida tuturor problemelor, Rusia a ramas prima putere nucleara. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu voia sa ne asculte. Ascultati-ne acum!', a lansat presedintele rus in cadrul discursului sau anual in fata…

- In zilele noastre, viața a devenit atat de agitata, incat rareori ne mai gasim timp pentru noi inșine. Indeosebi femeile, din unele puncte de vedere mai sensibile decat barbații, iar privind din alte perspective – mult mai puternice, se complac in situații ce nu ar trebui sa le plafoneze, sa le limiteze…

- Doctorii de la Spitalul Judetean Arges s-au confruntat luni seara cu un caz iesit din comun. O femeie de 33 de ani din comuna argeseana Ratesti, care habar nu avea ca e insarcinata, a nascut in WC-ul spitalului. Mama ajunsese cu ambulanta la spital dupa ce acuzase sangerari vaginale anormale.

- O femeie de 36 de ani, prinsa in flagrant delict de catre poliție, in momentul primirii unui colet transmis din Italia. In coletul cu produse alimentare primit de catre banuita, acolo erau camuflate pastile cu efect psihotrop.

- Rosangela Almeida dos Santos a fost inmormantata timp de 11 zile de vie, potrivit dailystar.co.uk. Femeia nu era casatorita si nici nu avea copii. Oamenii care locuiau langa cimitir s-au plans ca aud auzit zgomote ciudate si au cerut sa fie deschis sicriul, afirmand ca sunetele se aud de la…

- Deputatul PNL Mara Calista a afirmat vineri ca, prin declaratia sa referitoare la “autisti”, premierul Viorica Dancila "a ratat cu brio momentul prin care ati fi putut fi un exemplu pozitiv al decentei si bunei-cuviinte in spatiul public, cu precadere ca prima femeie premier al Romaniei”, acuzand-o…

- Operațiunea de salvare in cazul avionului prabusit cu 71 de oameni la bord s-a incheiat oficial. Cutiile negre ale aparatului de zbor au fost gasite, asa ca in curand ar trebui sa fie clare cauzele catastrofei aviatice.

- Pilotul avionului care s-a prabusit ieri in Rusia avea o experiența de zbor de peste 5.000 de ore, dintre care 2.800 pe avionul AN-148. Presa rusa scrie ca si copilotul isi stia bine treaba. Experienta lui de zbor era de peste 800 de ore.

- Imagini dramatice vin din Statele Unite, unde o femeie a nascut pe holul unui spital din Kansas. Potrivit presei de peste Ocean, ea a ajuns prea tarziu la spital și nu a mai reușit sa ajunga pana in salon.Intamplarea a avut loc acum șapte luni, insa imaginile au aparut abia acum.

- Cine a urmarit live lansarea SpaceX Falcon Heavy a asistat la cateva momente extrem de spectaculoase. Unul dintre acestea a fost dat de scenele in care cele doua rachete Falcon 9, care au ajutat Falcon Heavy in drumul spre orbita terestra, au aterizat in tandem pe landing pad-urile de la

- Moarte cumplita pentru o femeie de 41 de ani, care a fost batuta și violata de un tanar de 19 ani. Svetlana Sapogova, mama a doi copii, s-a urcat in mașina lui Danil Cheshko, cei doi luand parte la inmormantarea unui prieten comun, in Saratov, Rusia. Pe drum, tanarul a atacat-o pe femeie,…

- Femeie resuscitata in avion, cu un dispozitiv improvizat. Doi pasageri au salvat viața unei femei prin construirea unui mecanism improvizat pentru respirat și prin pomparea oxigenului in plamani, 45 de minute, in timp ce aeronava a facut o aterizare de urgența pe Aeroportul Fort Lauderdale din Florida.…

- DOI PE UN PAT… Imagini dezolante la sectia Boli Interne – compartimentul Cardiologie, din spitalul barladean, unde in seara de ¾ ianuarie un batran bolnav grav a fost pus in acelasi pat cu un alt bolnav, desi erau locuri libere, dar in saloanele pentru femei! Managerul spitalului barladean, Daniela…

- Momente de panica intr-un avion plin de romani. S-a intrerupt decolarea și a fost chemata poliția! Imagini scandaloase au fost suprinse intr-o aeronava care zbura de la București spre o destinație din Italia.

- Aceasta poveste circula de ceva vreme pe internet. este despre o femeie care a decis sa iși puna relația la incercare, dar a invațat o lecție foarte dura facand asta. Iata cum a procedat și care a fost rezultatul care a distrus-o. Dupa ce pasiunea de la inceputul relației s-a stins, aceasta femeie a…

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Cazul unei femei de 42 de ani din Rusia a ajuns cunoscut peste tot in lume. A ramas insarcinata, dar nu a mers niciodata la medic si, implicit, nu a facut nicio ecografie pentru a vedea daca bebelusul e bine sau daca se dezvolta asa cum trebuie.

- Sultan Kosen, barbatul care detine recordul pentru cea mai înalta persoana din lume, potrivit Cartii Recordurilor, si Jyoti Amge, cea mai mica persoana, s-au întâlnit în Egipt, ocazie cu care au participat la o sedinta foto

- Cetateanca uzbeka a fost condamnata la 4 ani de inchisoare, in Sankt Petersburg, pentru ca si-a vandut bebelusul pentru o suma de bani derizorie, de 166 de euro, cu care si-a cumparat un bilet de avion, au informat reprezentanti ai justitiei uzbeke. Femeia in varsta de 28 de ani a convenit…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost învinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sâmbata, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- Conditii inumane de calatorie pe ruta CFR Giurgiu-Bucuresti! Caldura nu este pornita în vagoane, iar temperaturile sunt cu mult sub limita înghetului, povestesc pasagerii. Povestea s-ar repeta în fiecare dimineata, spun oamenii.

- Un clip filmat de cadeții unei școli de transport aerian din Rusia, care a stârnit un mare scandal, este acum imitat, în semn de susținere, de alți oameni, în special studenți, din întreaga țara.

- Ca sa caștige suma de 100.000 de lei pusa in joc la “Guess My Age”, frații Sen trebuie sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vin in fața lor. Și se pare ca le merge cat se poate de bine.

- Vulpile au sarit garduri inalte de 2 si chiar 3 metri si au intrat in curtile oamenilor. Cel mai probabil sunt in cautare de hrana. Medicii veterinari ne avertizeza sa fim cu bagare de seama la acest gen de animale. Traiesc intr-un mediu salbatic, iar muscatura lor poate transmite o boala…

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Cel putin 11 persoane au fost ranite cand au incercat sa desparta doi adolescenti care incepusera o lupta cu cutite, la o scoala din centrul Rusiei. Un profesor si un elev de 16 ani au fost grav raniti. Potrivit rapoartelorcitate de corespondentul BBC, unul dintre cei doi implicati in lupta era fost…

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Cel mai scump jucator transferat vreodata, Neymar Jr, a acordat un interviu pentru Red Bull, in care a vorbit despre Cupa Mondiala din 2018, cum a evoluat el de la ultimul turneu final, cum e viata la Paris si care e diferenta dintre fotbalul din "Hexagon" si cel din Peninsula Iberica. Red Bull…

- O furtuna extrem de puternica loveste in prezent estul Statelor Unite cu viscol extrem de puternic. Furtuna a aparut atunci cand umezeala din aerul de deasupra Oceanului Atlantic s-a intalnit cu aerul arctic uscat, dezlantuind furtuna perfecta.

- Procurorii ieseni sustin ca femeia care a fost ingropata de concubin si fiul ei, dupa ce a fost lovita de primul dintre ei, era vie in momentul inhumarii, fiind, cel mai probabil, in coma. Ieseanca bause o cantitate impresionanta de vin in ziua in care a murit.

- Lista femeilor care intra in cursa prezidențiala din Rusia crește odata cu anunțarea candidaturii soției unui important muftiu, anunța Russia Today.Aina Gamzatova, o jurnalista de succes, șefa celui mai mare holding media musulman din Rusia, și-a inregistrat intenția de a candida la Comitetul…

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor.

- Un locuitor din Vrancea si unul din Bihor sustin ca au fotografiat pe cer, in dimineata zilei de marti, 26 decembrie, un obiect luminos imposibil de identificat. Imagini asemanatoare au aparut si in vestul Rusiei, iar asupra provenientei obiectului au fost emise mai multe ipoteze.

- Caz infiorator: Zece schiori au fost gasiti morti intr-o padure. O femeie nu mai avea limba, iar zapada din jurul lor era neatinsa S-a intamplat in urma cu mult timp, dar in continuare constituie unul dintre cele mai mari mistere ale lumii. Zece studenti ai Universitatii Tehnice de Stat din Ural si-au…

- Elevii claselor a XII-a și a XI-a de la profilul științe sociale, de la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din Focșani, au organizat, la finalul saptamanii trecute, o activitate in memoriam regelui Mihai I de Romania, prin care au omagiat personalitatea acestuia și rolul sau marcant…

- Un nou incident a fost înregistrat la metrou, o femeie sesizând polițiștii ca a fost amenințata de o necunoscuta. Anchetatorii cer cetațenilor sa îi ajute la depistarea femeii. Un suspect a fost dus la audieri, în cazul noului incident înregistrat la metrou. Polițiștii…