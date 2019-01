Stiri pe aceeasi tema

- Jayme Closs, o fetița de 13 ani, din Wisconsin (SUA), a fost descoperita vie și nevatamata dupa aproape trei luni de la momentul in care disparuse. Parinții ei, in varsta de 56 și 46 de ani, fusesera gasiți morți cand fata a disparut, in octombrie anul trecut, a anunțat bbc.com. Parinții fetei fusesera…

- Un roman a ajuns celebru in Marea Britanie, dupa ce a reușit sa jefuiasca o banca și sa scape neprins. Poliția engleza este in alerta, cerand ajutorul publicului in gasirea unui barbat de 64 de ani, pe nume Ion Craciunescu.

- Oana Zavoranu se pregatește intens pentru sarbatorile de iarna, așa ca s-a apucat de curațenie generala in casa, lucru care nu prea ii place vedetei. Bruneta a impartașit cu fanii nemulțumitrea ei și a declarat ca abia așteapta sa vina Craciunul. “Cand e curațenie generala in casa imi vine sa ma mut…

- Samuel Little, de 78 de ani, a socat intreaga America: fostul pugilist, inchis intr-un penitenciar din comitatul Ector din Texas, sustine ca a ucis 90 de femei in 35 de ani. Politia poate confirma 30 dintre cele 90 de crime pe care si le atribuie Little, insa de curand detinutul condamnat pe viata a…

- Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johannes Hahn, a cerut vineri autoritatilor ucrainene sa-i identifice si sa-i pedepseasca pe cei responsabili de moartea unei militante anticoruptie care a fost atacata cu acid, relateaza AFP. Johannes Hahn s-a deplasat la…

- Un tanar din comuna Siliștea traiește un adevarat coșmar. De mai bine de doua luni este amenințat cu moartea, injurat, urmarit și i se cere taxa de protecție: 50 de milioane de lei vechi pentru a fi lasat in pace. In ciuda numeroaselor sesizari, polițiștii din Videle și Poeni nu au reusit…

- Poliția new-yorkeza incearca sa elucideze circumstanțele morții a doua tinere surori, ale caror trupuri au fost gasite legate intre ele cu banda adeziva, miercurea trecuta, in raul Hudson, in largul Manhattan-ului, transmite AFP.

- De-o cruzime greu de imaginat a dat dovada un tanar din Brazilia, acuzat ca și-a ucis unchiul, matușa și cei doi veri din Spania și apoi a facut selfie-uri cu cadavrele dezmembrate. Dezvaluirea șocanta a fost facuta de un martor in timpul procesului in care suspectul este judecat pentru omor. In a doua…