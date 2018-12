Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 Decembrie a debutat la Alba Iulia cu Marșul Unirii, ce s-a desfașurat de la Gara din municipiul, pana in inima Cetații Alba Carolina. Așa cum s-a anunțat, la eveniment au participat mii de basarabeni și nord-bucovineni, membri ai Asociației Diaspora Europeana, dar și romani veniți din țara,…

- Cei o suta de romani din judetul Covasna care au pornit duminica trecuta intr-un mars catre Alba Iulia, reconstituind traseul parcurs de strabunii lor care au participat la Marea Adunare Nationala de la 1 Decembrie 1918, au ajuns joi in judetul Alba. Delegatia, formata din reprezentanti…

- Ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia va debuta cu Marșul Unirii, organizat de Platforma Unionista Acțiunea 2012, de la ora 8.00, cu pornire de la gara feroviara. La eveniment vor participa mii de basarabeni și nord-bucovineni, membri ai Asociației Diaspora Europeana, reuniți din statele europene la vama…

- Manifestarile de 1 decembrie vor avea loc in piateta Palatului Culturii, nu in Piata Unirii ca in alti ani. Programul va incepe la ora 9.00 cu un concert de muzica populara „Noi suntem romani". La ora 10.00 vor avea loc manifestarile oficiale. De la ora 11.00 vor reveni pe scena artistii de muzica populara,…

- Cosmin Ioan Toma (41 de ani), caruia ii place sa gateasca dupa retetele strabunilor, a pregatit 100 de preparate inedite care vor fi expuse la Alba Iulia in zilele de sarbatoare a Centenarului Marii Uniri

- In conformitate cu Hotararea Consiliului Director al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, pentru cinstirea și omagierea faptelor inaintașilor de acum un secol și dintotdeauna, din Cimitirul Comemorativ al ostașilor romani din Diviziile 6 și 7 Infanterie cazuți in luptele din nordul Transilvaniei…

- Din ”Atelierul cu povești” al artiștilor plastici Ana Maria și Mihai Ariciu din Alba Iulia, direct in America, papușile de lut și pasarile-suflet inspirate din arta populara transilvaneana, vedete peste Ocean ”Atelierul cu povești” exista la Alba Iulia! De aici, papuși de lut, fiecare cu povestea ei…

- Ziua Romaniei va fi sarbatorita la Alba Iulia timp de trei zile. Incepand cu 30 noiembrie și pana in 2 decembrie vor avea loc momente solemne, concerte, parada militara și nu in ultimul rand „Masa Populara”. Cei peste 100.000 de turișiti vor fi intamplinați cu 35.000 de porții de mamaliga cu branza…