- Alex de la Razboinicii s-a ranit destul de seios duminica seara si a avut nevoie de analize mai amanuntite, fiind transportat la spital inainte de finalul meciului. Citeste si Giani Kirita a provocat un SCANDAL MONSTRU la EXATLON. Fanii emisiunii cer ca fostul fotbalist sa fie ELIMINAT…

- Sambata incepe o noua editie Exatlon Romania care are o noua regula pentru concurenti. Incepand de sambata, concurentii isi vor putea alege adversarul, fara a se mai apela la strategiile de echipa cu care au fost obisnuiti. “De la jocul urmator, alegerile vor fi facute individual, deci puteti alege…

- Un interviu luat in miez de noapte, in mașina care ne aducea la București, prin viscol și ceața. O intoarcere in timpul albumului Atitudine. Este momentul reinventarii, momentul in care Loredana Groza a realizat ca altfel nu se poate. Ca totul depinde de ea. compoziția, cantarea, re-creerea. Partea…

- Moment mai puțin placut pentru Simona Halep in meciul din turul 2 al turneului de la Miami. In game-ul patru al setului decisiv impotriva jucatoarei de tenis Oceane Dodin, Simona Halep a clacat nervos și a trantit raceta de pamant dupa ce a trimis o minge in fileu. Publicul a huiduit-o pe romanca, iar…

- Dupa mai bine de un an, timp in care a tot amanat evenimentul, fostul premier Dacian Ciolos a anuntat astazi, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, partid care va participa la alegerile europarlamentare.

- Clubul londonez de fotbal "Arsenal" și-a atenționat fanii, care vor sa mearga in Moscova la meciul cu ȚSKA Moscova din Liga Europei, despre "posibile provocari". Anunțul a fost facut pe pagina clubului de fotbal.

- La asta sigur nu se astepta! Nico, fosta concurenta la "Insula iubirii", a avut parte de o sperietura zdravana planuita de iubitul ei, Catalin. Nici el nu se astepta ca totul sa se intample astfel!

- Soția lui What’s Up nu este insarcinata, așa cum artistul a lasat sa se ințelaga pe 8 Martie, cand a facut anunțul pe contul de socializare. Fanii acestuia i-au felicitat imediat, insa interpretul a lamurit misterul abia la cateva zile, ca de fapt Simina nu este inca gravida. “Te iubesc, sotia mea mica, #viitoaremamica”,…

- Cantareata americana Taylor Swift a fost acuzata ca a plagiat o reclama a companiei Kenzo pentru cel mai recent videoclip al ei, „Delicate”, pe care l-a lansat duminica, scrie bbc.com. Mai multi fani ai artistei au spus ca exista anumite similitudini intre videoclipul pe care l-a lansat aceasta si…

- Imagini surprinzatoare cu baschetbalistul roman Robert Bobroczkyi. Fanii s-au amuzat copios cand l-au vazut pe sportivul de 2.31 metri ca a reușit sa intre intr-o mașina pentru oamenii cu o inalțime medie. Robert, stabilit in Statele Unite inca din 2016, nu joaca in NBA, dar este pe drumul cel bun.…

- Florin Calinescu a fost fascinat de dansul unei concurente de la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a patra ediție a showului care a ajuns la al optulea sezon. Vineri seara, in cea de-a patra seara a sezonului 8 de la Romanii au talent, nu doar telespectatorii au ramas cu gura cascata in timpul…

- Tibor Selymes (47 de ani) a jucat 3 ani la Dinamo și a caștigat titlul in sezonul 1991-1992. A vorbit despre echipa de acum, care ieri a ratat și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei dupa 0-1 la Craiova, iar in urma cu doua saptamani a ieșit din play-off. Fostul internațional roman nu s-a ferit…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- PESCAR LA CLUJ. Parteneriatul public-privat Bloggerul și pescarul clujean Sorin Tot remarca un fenomen scapat de sub control: felul in care este reglementata activitatea piscicola in Romania. “Nu știu altii cum sunt, dar eu am început sa am capacitati extrasenzoriale. De anul asta.…

- Lidia Buble s-a afișat așa cum doar iubitul ei o vede. Artista a postat pe contul de socializare, imagini in care apare complet nemachiata. Fanii au felicitat-o imediat pentru curaj. Lidia Buble nu are o problema in a se afișa fara pic de machiaj, iar tenul chiar o ajuta. Mulți dintre prietenii virtuali…

- Nico și Catalin de la Insula Iubirii și-au pus fanii pe jar, mulți dintre aceștia crezand ca cei doi s-au desparțit. Reacția a venit din partea blondei, dupa ce a postat pe contul de socializare un mesaj, ce lasa loc de interpretari. Nico, fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a postat o fotografie…

- Momentul venirii pe lume a unui copil este extrem de important, iar modul in care acesta se produce este deopotriva determinat de mama si de medic. Seful Clinicii de Obstetrica-Ginecologie ”Dominic Stanca” Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Dan Mihu, sustine ca nu se poate afirma la ora actuala ca exista…

- Caroline Wozniacki i-a reprosat arbitrului ca o incomodeaza tipetele scoase de Monica Niculescu in timpul punctelor si s-a plans ca romanca foloseste de fiecare data metode nesportive. Daneza a reluat acuzatiile si in interviul acordat la final. Fanii romani au sarit sa o apere pe Monica Niculescu…

- Momentul in care un copil cade pe șinele de metrou și este salvat de un adolescent. Un tanar este eroul zilei la Milano, in Italia, dupa ce și-a riscat viața sarind pe șinele de metrou sa salveze un copilaș in varsta de doi ani care a cazut acolo. Potrivit tgcom24.com , victima statea cu mama sa pe…

- Autoritațile marocane au confiscat 541 de kilograme de cocaina depozitata intr-un container care a ajuns in Casablanca din America Latina, scrie AFP. Șase persoane, inclusiv un brazilian suspectat de a fi șeful rețelei criminale, au fost arestate, potrivit Biroului Central de Investigații Judiciare…

- Iuliu Mureșan a comentat gestul pe care crainicul FCSB-ului l-a facut aseara, in momentul in care Alex Ionița II a intrat pe teren. Dupa mai multe declarații ironice facute de Ionița la adresa FCSB-ului, crainicul stadionului l-a ironizat pe mijlocașul crescut de Rapid. In momentul in care fotbalistul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana, adaugand ca, foarte probabil, pana la inceputul lunii martie va fi prezentat un nou concept in materie. Fifor are marti…

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca? Relația dintre Diana și Aurel, foști concurenți la "Insula Iubirii" a starnit o mulțime de controverse chiar și in randul ispitelor. Maria Ilioiu a facut un atac dur la adresa brunetei.

- Directorul de investiții din cadrul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, din subordinea Companiei Naționale de Infrastructura Rutiera, a fost pus sub acuzare de polițiștii clujeni, dupa ce și-a lovit o angajata. Poliția municipiului Cluj Napoca a dispus printr-o ordonanța penala,…

- Reprezentanții Sindicatului Liber Invațamant Sebeș au anunțat ca participa la pichetul de protest organizat astazi, 31 ianuarie 2018, de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“, in fața Ministerului Educației Naționale. Aceștia spun ca, printre altele, au propus federației sa atraga atenția…

- Cel mai nou cuplu de la „Insula Iubirii face furori”! Diana danseaza lasciv alaturi de Aurel si par mai fericiți ca niciodata. Amețit de muzica sau poate de iubire, Aurel ingenuncheaza in fața Dianei și o aplauda.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat nu a luat inca o decizie in privinta evaluarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, reiterand ca atunci cand va lua una va anunta public.Toader a spus ca nu i-a informat nici pe membrii coalitiei guvernamentale in acest sens. Citește…

- La Centrul Cultural Sighetu Marmației s-a desfașurat momentul solemn al sarbatoririi Unirii Principatelor Romane. Dupa intonarea Imnului Național al Romaniei, primarul municipiului ing.Horia Scubli a vorbit despre semnificația Unirii de la 24 ianuarie 1859, despre Anul Centenarului Marii Uniri, indemnandu-i…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, intrebat daca este normal ca in viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat in momentul in care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru. "Nu cred ca suntem…

- Cantareata australiana Kylie Minogue a acordat joi un interviu in care a spus ca s-a simtit "fragila" atunci cand a inceput sa lucreze la un nou album de studio, intitulat "Golden", la scurt timp dupa ce s-a despartit in februarie 2017 de logodnicul ei, actorul Joshua Sasse, informeaza Press Association.…

- Daca in Spania a fost etapa de cupa, in schimb, in Franta s-au disputat meciurile din etapa a 21-a a campionatului. Scorul serii a fost oferit de liderul PSG care a zdrobit Dijon, ocupanta locului 11, cu un incredibil 8-0!

- Speram ca Zayn sa nu regrete și sa nu se trezeasca peste cațiva ani ca are nevoie de un cover-up mare… Știrea asta a lasat cu gura cascata o galagie de fani. Vineri, atunci cand și-a sarbatorit ziua de naștere (a implinit 25 de ani), Zayn a dezvaluit o mare schimbare pe pieptul lui. Un... View Article

- Alice a ramas una dintre cele mai indragite concurente care a participat la "Insula Iubirii” si face tot ce poate sa ramana in continuare in atentia publicului. De data aceasta, tanara este mai hotarata ca niciodata sa isi gaseasca sufletul pereche.

- Surorile Kardashian si-au facut o obisnuinta din a posta fotografii cu ele in ipostaze indecente, comportament care le aduce tot mai multi fani. Totusi, nu acesta este si cazul lui Kourtney. Cea mai mare dintre surorile Kardashian a fost aspru criticata pentru ca a postat pe Instaram o fotografie in…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul II la Australian Open, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. (Detalii aici). In setul secund, cand conducea cu 1-0, Simona Halep a trecut prin momente dificile. Jucatoarea noastra a facut o alunecare, pentru a…

- Alexandra Diaconescu, fosta concurenta a emisiunii "Insula Iubirii", a exprimat o parere destul de tranșanta in ceea ce ii privește pe Aurel, fostul iubit, și Diana, la randul ei, fosta concurenta.

- Este un "apel catre polițiștii competenți și onești". "Stimați polițiști, Astazi, meseria pe care o practicați este supusa in mod public, unui test dificil. Aceasta situație este rezultatul multor acțiuni intreprinse de-a lungul timpului de catre politicieni, dar și chiar de catre unii…

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.

- Adrian Despot a facut o schimbare de look chiar la inceput de an 2018. El le-a aratat prietenilor virtuali despre ce este vorba. Muzicianul Adrian Despot, care formeaza un cuplu de peste 20 de ani cu aceeași femeie , a decis sa inceapa anul cu o schimbare, cel puțin in ceea ce privește look-ul sau.…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie din Romania au transmis, miercuri, ca ”s-a ajuns la momentul zero” si ca jumatate dintre cabinetele din tara functioneaza in afara contractelor cu Casa de Asigurari de Sanatate. Medicii de familie considera ca au primit doar ”promisiuni neonorate”,…

- In urma evidentelor operatii estetice, Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", a fost judecata dur de prietenii din mediul virtual. Ca raspuns la anumite acuzatii, Alexandra Diaconescu a raspuns dur.

- Astazi, 29 decembrie, la Campia Turziia a avut loc o ședința extraordinara a Consiliului local, in cadrul careia s-au dezbatut doua proiecte foarte importante pentru municipiul Campia Turzii. Dintre cele

- Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc in dupa amiaza zilei de miercuri, 27 decembrie, pe DN 6 intre localitatile Vitanesti si Vaceni. Primul ajutor a fost acorda victimelor de un medic care se afla la fata locului.