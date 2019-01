Stiri pe aceeasi tema

- Indragita cantareața Becky G, cea care a rupt toate topurile muzicale cu melodia „Sin Pijamas” trece printr-o drama cumplita. Bunicul ei, omul pe care il iubește atat de mult, are grave probleme de sanatate.

- Cantareata americana Britney Spears a anuntat ca a decis sa renunte pentru o perioada nedeterminata la cariera sa artistica pentru a fi alaturi de tatal ei, intr-o perioada in care acesta se afla in convalescenta dupa o afectiune grava, informeaza vineri Press Association. Celebra cantareata…

- Ana Baniciu i-a pus pe jar pe fanii virtuali, care s-au oprit la postarea vedetei si au admirat-o. Cei mai multi nu s-au putut abtine si i-au scris si cateva comentarii. "Ce minune!" si "Esti sclipitoare", sunt doar cateva dintre mesajele care i-au adus vedetei zambetul pe buze. Ana…

- Una dintre cele mai apreciate artiste, Jessie J, in varsta de 30 de ani, a dezvaluit recent una dintre cele mai tragice vești din viața ei. Vedeta a declarat ca in urma cu patru ani i s-a spus ca are probleme cu fertilitate și ca nu poate avea copii.

- "Mersul la bronzat, este una din activitatile mele de relaxare dupa o zi obositoare ! Stiu, o sa-mi sariti in cap toate, ca e nociv ! bla, bla, bla...Va dau o veste buna : NU E MAI NOCIV DECAT STATUL LA SOARE DIRECT ! Take this one bitch ! Basca ca il fac de max doua ori pe saptamana...( deci…