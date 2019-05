Stiri pe aceeasi tema

- Aleea Tudor Neculai din zona CUG s-a umplut de apa dupa ce sistemul de canalizare si-a aratat limitele. Si strada Neculau din Pacurari (intre Petru Poni si Moara de Foc) a fost inundata. Imaginile au fost filmate in urma cu cateva minute (17.30). Probleme sunt si pe mai multe strazi din cartierul Nicolina.…

- Ca urmare a furtunii din dupa-amiaza de vineri, cand Capitala s-a aflat sub cod portocaliu, pompierii din cadrul ISUBIF au intervenit pentru extragerea apei acumulate in subsoluri, case, dar si pe strazi in zona Gradinii Zoologice, str Erou Iancu Nicolae, dar si pe strada Masina cu Paine.

- Traficul rutier este blocat, in aceasta dimineata, pe DN7 km la 171+650m, in locxalitatea Goranu, in urma unui accident rutier. Un barbat in varsta de 86 de ani care a traversat neregulamentar, a fost acroșat de un tir. Victima a ...

- Cativa ieseni au semnalat in repetate randuri faptul ca in zona pasajului Octav Bancila, inclusiv pe terenul fostei fabrici de bere, sunt multi caini periculosi si multa mizerie. Probleme sunt si in parculetul dintre Arcu si Moara de Foc/Strapungere Silvestru, care leaga Pacurari de Canta pe sub pasaj,…

- În ultimele zile, strazile din Cluj-Napoca au fost si sunt pustii. Fara trafic, fara masini, fara ambuteiaje, nervi, claxoane. “Un oras extrem de relaxat”, dupa cum a remarcat si primarul Emil Boc. “Joi am venit pe jos la serviciu si cred ca numai vreo 20 de masini…

- Totusi, aprobarea in CL nu echivaleaza cu inceperea lucrarilor la strazi, acest lucru putandu-se intampla doar dupa ce municipalitatea va aloca fondurile necesare si va lansa licitatii de executie. Modernizarea celor 18 strazi a mai fost anuntata in trecut, noutatea fiind ca au fost finalizate documentatiile…

- In urma controalelor facute la agentii economici – persoane fizice si juridice in perioada 4 – 15 martie 2019, inspectorii municipalitatii au intocmit 24 de procese verbale de contraventie, aplicand amenzi in suma de 65.700 lei. Ca de obicei, nerespectarea obiectului de activitate, lipsa autorizatiilor…

- Traficul feroviar este blocat, sambata, la ieșirea din stația Roșiori Nord spre Craiova, dupa ce un tren cu probleme tehnice a ramas oprit, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in judetul Teleorman, circulatia feroviara este intrerupta…