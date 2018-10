Stiri pe aceeasi tema

- Mia Farrow, in varsta de 73 de ani, pe care nu o vedem des la evenimentele organizate la Hollywood, a fost prezența la cea de-a 25-a aniversare a “Women in Hollywood”, organizat de revista Elle. Celebra actrița a impresionat nu doar prin prezența, ci și prin discursul care a ridicat invitații in picioare.

- Lady Gaga și partenerul ei, Christian Carino, și-au confirmat logodna. Celebra cantareața a primit de la viitorul ei soț un inel cu diamant și alte pietre prețioase, a carui valoare este uriașa.

- Prezența la vot la referendumul pentru familie in Valea Manastirii, comuna Rameț, localitate in care afla și celebra manastire, a fost de 165,21%, cea mai mare inregistrata in județul Alba. Au votat 228 de alegatori, dintre care 71 pe listele permanente, 149 pe listele suplimentare și 8 cu urna mobila.…

- Starul cinematografiei chineze Fan Bingbing, celebra pentru rolul din filmul "X-Men: Days of Future Past", a primit o amenda de 129 de milioane de dolari dupa ce a fost gasita vinovata de evaziune fiscala, potrivit time.com.

- „Barbatul era policontuzionat prin agresiune, prezenta traumatism cranio-facial fara pierderea cunostintei, plaga muscata de om in regiunea mandibulara stanga, contuzie glezna stanga", a precizat prof. dr. Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD de la Spitalul „Sf. Spiridon". Un alt caz cu care s-au confruntat…

- Antena Stars vine cu o mulțime de surprize in aceasta toamna. Incepand de luni, 3 septembrie, de la ora 8.00, la ”Star Matinal”, telespectatorii vor fi intampinați cu multa energie pozitiva și voie buna din plin de o noua echipa formata din indragitul cantareț Mircea Eremia și Natalia Mateuț, alaturi…

- Sunt impreuna de aproape doi ani, insa putem numara pe degete ocaziile in care i-am vazut pe Joe Alwyn și Taylor Swift impreuna, in public. Asta deși amandoi stau in lumina reflectoarelor, iar paparazzi sunt pe urmele lor constant. foto: Getty Images Joe Alwyn, fara Taylor Swift pe covorul roșu Ieri,…