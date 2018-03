Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, de la ora 20:00, Ferma vedetelor da startul unei noi saptamani pline de surprize pentru fermierii ramasi in concurs avand ca tinta marele premiu de 50.000 de euro si titlul de Fermierul anului!

- Un inceput de martie cu adevarat special pentru fanele lui Cristi Enache, unul din cel mai ravniți burlaci din lumea muzicala. Solistul trupei Direcția 5 și-a aratat mandru, de pe scena, la Oradea, munca migaloasa a unei echipe medicale ce i-a restabilit echilibrul capilar, implantandu-i artistului…

- La -13 grade Celsius, la cat a coborat cel mai mult mercurul termometrelor in ultimele nopti in Galati, gerul a facut victime printre cainii din cel mai mare padoc al orasului, cel al Fundatiei "Ajutati-l pe Labus". Cinci animale au murit in ultimele nopti. Doua au fost gasite aproape moarte si s-a…

- Britanica Laura Muir a urcat pe podium la Campionatele Mondiale de sala de la Birmingham dupa un drum de șapte ore cu taxiul prin viscol și zapada. Europa e sub asediul zapezii și al viscolului de cateva zile, iar vremea de afara i-a incurcat planurile britanicei Laura Muir. Atleta urma sa plece miercuri…

- Vremea capricioasa nu se da batuta nici joi, cand luna martie debuteaza cu temperaturi scazute pentru aceasta perioada, dar și cu ninsori și vant. De vineri, insa, lucrurile par sa se linișteasca in privința condițiilor meteo, astfel ca in mai multe județe, cursurile vor fi reluate.

- Agorafobia este teama iraționala de locurile publice. Frica apare la gindul de a fi departe de un loc securizant sau de o persoana care ne ofera securitate. De obicei, locul sigur este domiciliul pacientului (acasa), iar persoana in prezența careia bolnavul se simte in siguranța este un parinte, un…

- UPDATE Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca un conducator auto de 34 de ani, din Calvini, care conducea o autoutilitara pe DN 10, pe direcția Brasov catre Buzau, pe raza localitații Magura a acrosat un caine si a parasit partea carosabila in partea stanga a sensului sau de…

- Elan Schwartzenberg, omul de afaceri fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca nu a fugit din tara in 2012, ci a mers in vacanta cu fiul sau. El a precizat ca, inainte de a pleca, un personaj din SRI, apropiat de Florian…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat marti structura anului scolar 2018-2019. Elevii au parte anul viitor de mai multa vacanta. In primavara, copiii vor sta acasa doua saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura…

- Am ajuns in București de cateva zile. Metropola alearga pe roți, iar intersecțiile fac adesea infarct. Sangele abundent al arterelor se blocheaza, timp in care incepe sfarșitul lumii. Claxonatul, permis doar pentru salvari, poliție și pompieri, toate slobozind in aer șarpele lung al unui țipat lugubru,…

- Mihai Brasov (40 de ani), pastor adventist, a trait cea mai mare provocare a vietii atunci cand a ales sa puna umarul la constructia primei scoli pentru copiii din satul Kongola, regiunea Caprivi din Namibia.

- Christina Aguilera le-a testat imaginația fanilor postand o serie de fotografii incendiare pe contul sau de Instagram. In cele trei fotografii in alb și negru artista pare ca se distreaza de minune in apa plina cu spuma. Cantareața in varsta de 37 de ani arata incredibil și are de ce sa fie mandra,…

- Atacurile de panica sunt caracterizate prin accelerarea batailor inimii, respiratii rapide si scurte, sentimentul de pierdere a controlului si de moarte iminenta. Specialistii recomanda cum sa prevenim aceste stari, urmand 7 sfaturi practice.

- Deputatul PMP de Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, vine cu o noua solutie pentru sporirea atractivitatii zonei de agrement si pentru eficientizarea investitiilor publice de pe Dealul Cocos, propunandu-i primarului Cretu sa faca un parc de aventura in zona in care este amplasata partia de schi: "Nu pot…

- Doi clujeni le-au dat mari batai de cap politistilor, dupa ce au aprins un conflict in plina strada. Cei doi barbati si-au aplicat mai multe lovituri, iar unul dintre acestia a fost retinut de oamenii legii.

- Anca Turcasiu a fost, impreuna cu sotul ei Cristian, intr-o vacanta in America de Sud. Prezenta in cadrul emisiunii Agentia Vip, vedeta a povestit cum a decurs perioada de relaxare. Ea a declarat, printre altele, ca perioada de o luna reprezinta sigura data cand poate sa se relaxeye in mod complet.

- Rezilierea contractului pentru cel mai important tronson al autostrazii Iasi - Targu Mures continua sa starneasca reactii dure la nivel national. In timp ce oficialii ieseni ies neconvingator in pozitii publice pe aceasta tema, iar parlamentarii PSD-ALDE au declaratii ridicole, un ONG din Cluj si un…

- Luna plina de astazi, 31 ianuarie, este speciala din trei motive: este cea de a treia dintr o serie de supraluni, cand Luna este mai aproape de Pamant pe orbita si cu aproximativ 14 mai luminoasa decat de obicei. Evenimentul celest a mai avut loc anterior in anul 1866.Potrivit NASA, este vorba de a…

- Aventura lui Adi Popa in Anglia pare ca s-a terminat, cel puțin pentru un moment. Fostul mijlocaș al FCSB-ului a fost imprumutat pentru 6 luni. Al Taawon este formația la care romanul va juca pana in vara, anunțul venind pe pagina oficiala de Twitter a formației saudite. Echipa care se afla pe locul…

- Dupa cateva zile petrecute in India si doua saptamani in Maldive, Delia si sotul ei au plecat spre Thailanda pentru a-si continua vacanta exotica. Jurata X Factor profita de temperaturile de peste 25 de grade pentru a se bronza si relaxa departe de frigul si agitatia din Romania

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, în cadrul unei conferințe de presa, ca nu îi este frica de suspendare din partea coaliției de guvernare.Întrebat daca desemnarea a fost facuta pentru ca îi este frica de suspendare, presedintele a spus: "Nu mi-am fost…

- Splendoare in plina iarna in parcul Valea Morilor din Chisinau. Un pui de lebada s-a adapostit pe lac si a reusit sa atraga privirea multor trecatori, care s-au oprit si l-au admirat minute bune.

- Ca la fiecare inceput de an, artista isi rezerva timp pentru o vacanta spectaculoasa in doi, departe de tara. Anul acesta, Anca Turcasiu si sotul ei, medicul Cristian Georgescu, au plecat in aventura vietii lor. De cateva zile, ei se afla pe continentul sud-american, unde exploreaza cele mai vibrante…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni ca nu intentioneaza sa isi dea demisia din Executiv, iar situatia politica actuala nu afecteaza activitatea ministerului sau.Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul…

- In ultimele zile, numarul prezentarilor in UPU a fost constant peste 100, iar ieri-dimineata zeci de parinti asteptau la biroul de internari pentru a furniza datele necesare spitalizarii copiilor. Medicii pediatri sustin ca exista acest obicei in randul parintilor, de a veni cu copiii la consultatii…

- Peste 15.000 de refugiati camerunezi au fugit in Nigeria in contextul unei represiuni impotriva separatistilor anglofoni, au anuntat joi oficiali ai Agentiei pentru refugiati a ONU si ai guvernului nigerian, potrivit Reuters. Miscarea vorbitorilor de engleza din Cameron, tara unde majoritatea populatiei…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni, in plina zi, in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters.

- Vanzarile companiei de calatorii Eximtur au depasit 55 de milioane de euro in 2017, fiind in crestere cu aproximativ 15% fata de anul anterior. Valorea biletelor de avion vandute a crescut la 22 de milioane de euro.

- 175 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 50.000 lei. Cu aceasta ”performanța” se lauda polițiștii teleormaneni in vacanța de Revelion. Din pacate, majoritatea amenzilor au fost aplicate șoferilor. 944 de polițiști, peste 255 intervenții la evenimente și aproape 180 de sancțiuni contravenționale.…

- Fostul ministru și deputat Elena Udrea susține ca „Coldea si cativa ai lui” s-ar teme de Sebastian Ghița și din acest motiv Sistemul nu s-ar grabi sa-l aduca in Romania. „Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare…

- „Imi aduc aminte ca am vazut o femeie uitandu-se patrunzator la mine. Fața o avea acoperita cu un voal. Am evitat contactul vizual, așa ca mi-am intors privirea. Apoi, am simțit splash-ul. Am respirat puternic și am țipat. Am crezut ca urma sa mor. Fața și limba imi ardeau. (...) Nu am avut timp…

- Nu doar romanii de rand au profitat din plin de mini-vacanta de Revelion, ci si ministri Guvernului Tudose. Spre exemplu, potrivit National.ro, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu ar fi parasit Romania, in favoarea unui sejur in Cuba. Ministrul nu ar fi plecat insa singura, ci alaturi de iubitul…

- Un seism de magnitudine mb 4.9 a fost inregistrat la 06.2 Ora Romaniei local time: 06.02 , la 10 kilometri adancime, in Grecia.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 38.27 N ; 22.97 E, la 73 km NV de Atena pop: 730,000 , 20 km SE de Livadeiaacute;…

- Nu v-ati facut inca planuri de Revelion si Craciunul pe stil vechi? Nicio grija. Agentiile de turism isi mentin pachetele promotionale pentru cei care au decis sa-si aleaga destinatia pe ultima suta de metri.

- "As vrea sa le ofer oamenilor si mai multe, sa-i fac fericiti, sa se simta bine. Numai ca am cam ramas fara idei", a spus el. Pe langa salarii generioase, asigurare medicala, angajatii primesc 5000 de dolari in fiecare an pentru vacanta, 100 de dolari pe luna pentru masaje, 100 de dolari pentru produse…

- Multi barbati sunt destul de sceptici in momentul in care vine vorba de a cumpara inele de logodna sau de casatorie dintr-un magazin de bijuterii online, preferand ca sa opteze mai degraba pentru unul dintr-un lant de buticuri de bijuterii clasice, offline. Motivatia? Frica de a nu fi pacaliti, de a…

- Raiul, aceasta dragoste dumnezeiasca, Pâinea cea cereasca, se revarsa în inimile noastre ori de câte ori ne împartasim cu Trupul si Sângele lui Hristos, în Sfânta Împartasanie. Si fiecare, dupa vrednicia lui, simte mai mult sau mai putin mireasma acestui…

- Simona Halep (1 WTA) a pornit ca din tun in turneul demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda), acolo unde nu i-a dat nicio sansa Johannei Konta (9 WTA). Pentru ea, urmeaza finala in care si-a aflat si adversara.

- Conopida are proprietati importante anticancerigene si poate preveni aparitia cancerului de san sau ovarian. Poate sa fie consumata in salate, cruda, in supe sau in diverse alte feluri de mancare si nu trebuie sa lipseasca din meniul zilnic al femeilor.

- Organizarea nuntii implica multa munca si staruinta din partea celor ce urmeaza sa se casatoreasca. Va trebui sa te gandesti atent la toate detaliile, pornind de la alegerea invitatiilor si a marturiilor si pana la selectarea serviciilor foto, video sau muzica. De asemenea, trebuie sa ai in vedere selectarea…

- Noua companie de turism Need Tour va oferi, in anul 2018, curse charter de vacanța din Suceava catre Turcia, in Antalya, dar și catre Egipt.Tour operator cu renume in Turcia, Need Tour s-a lansat in mod oficial pe piata de turism din Romania printr-un eveniment care a avut loc la Poiana Brașov, in ...

- Vedetele care participa la “Asia Express”, show-ul ce urmeaza sa fie difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018, au stiut ca va fi experienta vietii lor, dar nu se asteptau la conditiile grele de acolo.

- O noutate, introdusa in program chiar cu cateva ore inaintea conferintei este aceea ca din 2018 iesenii vor putea pleca in insula Corfu, oferta inlocuind oferta din Zakynthos. "S-au stabilit detaliile zborurilor pentru la vara, pentru 2018 avem pentru exterior, cu avionul, zboruri in Creta, Antalia…

- Deea și Dinu Maxer au fost in vacanța in Maroc, insa nu au avut parte doarde lucruri bune, ci și de experiențe mai puțin placute. Deea și Dinu Maxer, care nu au facut amor in noaptea aniversarii lor , formeaza unul dintre cele unite cupluri de vedete din showbiz-ul romanesc. Deea și Dinu Maxer, care…

- Cantareața Xonia a fost rasfațata cu excursii in cele mai luxoase locuri din Dubai. Lux, opulența și rasfaț. De asta a avut parte Xonia in vacanța ei de vis din Dubai. Timp de 5 zile artista a reușit sa iși transforme un vis in realitate. Xonia a descoperit o parte din fascinatiile Emiratului, de la…

- Cantareata Xonia a petrecut cinci zile de vis in Dubai, timp in care a experimentat toate atractiile pe care le ofera luxoasa destinatie. Pe langa shopping si cafele in cele mai exclusiviste restaurante, Xonia a participat si la un safari in desert, care a inclus plimbari cu camila, dar si senzatii…

- Delia face piața pentru Brenciu și Banica jr! Inainte de fiecare ediție “X Factor”, cantareața cumpara fructe exotice și fructe de padure, mixuri de alune și prajituri, pe care le duce in platoul emisiunii și le imparte cu colegii de juriu.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus vineri ca preturile principalelor produse alimentare din magazine nu au mai crescut in ultima perioada, dupa ce acestea ajunsesera ”sa intepe tavanul”, in conditiile in care sunt monitorizate zilnic in mai multe magazine de catre Ministerul Agriculturii, iar…