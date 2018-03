Stiri pe aceeasi tema

- Afland ca unul dintre concurenții ”iUmor” și-ar dori sa deschida o ”sarmalarie” in cazul in care ar reuși sa caștige marele premiu al concursului, juratul Cheloo a fost vehement.

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au fost fost prezenți la un eveniment ținut la Palatul Birmingham, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeiii. Experții in limbajul trupului au analizat atent gestica actriței și au dezvaluit o schimbare intre cei doi indragostiți.

- Paris Hilton, cu siguranta, este una dintre cele mai ravnite blonde din showbizul international, dar acest lucru nu o impiedica sa se faca remarcata la bratul chipesului Chris Zylka. O parte din fani au taxat-o pe frumoasa blonda pentru relatia pe care o are.

- Presa belgiana a fost atrasa recent de starea de spirit speciala care domneste la o echipa alcatuita preponderent din romani, FC Amicii Bruxelles, ce activeaza in ligile inferioare din Belgia.

- Gestul barbatului din Stanesti care a iesit la pescuit in gropile din asfalt nu a ramas fara ecou. Autoritatile judetene au anuntat ca drumul va fi reabilitat chiar in acest an. „Fondurile necesare estimate la suma de 2.589.524 lei...

- Am plecat de acasa, de la parinți, ca mulți alții, imaginandu-mi ca, daca nu vor mai fi ei in viața mea, o sa ma descurc mai bine. O iubeam mult pe mama, o compatimeam pentru traiul mizerabil pe care-l avea alaturi de tata, un om egoist, autoritar și chiar violent, uneori. Am rugat-o sa vina la mine,…

- Dupa golurile din meciul Real Madrid - PSG 3-1, Cristiano Ronaldo i-a facut semn pe teren președintelui Florentino Perez sa-i dea mai mulți bani. Cristiano Ronaldo continua sa fie suparat pentru ca Real Madrid nu-i prelungește contractul și nu ii marește salariul. Portughezul, care caștiga acum 21 de…

- Adela Popescu si Radu Valcan formeaza unul din cele mai indragite cupluri mondene. Astazi, cei doi isi serbeaza povestea de iubire, urmand ca in vara sa aniverseze 3 ani de cand formeaza un cuplu si oficial. Cu aceasta ocazie, Adela Popescu i-a transmis cea mai frumoasa dedicatie de dragoste sotului…

- Un batran și-a luat permisul de conducere la 79 de ani pentru a putea sa-și duca soția bolnava la spital. Pana atunci soția sa a fost cea care a condus mașina și barbatul nu a considerat niciodata necesar sa aiba permis de conducere, scrie libertatea.ro.

- O alta apariție senzaționala la Super Bowl a fost cea a lui Pink care a cantat in deschiderea celui mai așteptat meci de fotbal american al anului. In ciuda faptului ca a fost racita, artista a interpretat imnul intr-un mod emoționant, insa gestul facut inainte de a-și incepe recitalul i-a dezgustat…

- Relația dintre Oana Zavoranu și mama ei, Marioara Zavoranu, a fost mereu una exploziva! Cele doua s-au certat de nenumarare ori, insa dupa moartea Marioarei, Oana a revenit la sentimente mai bune in legatura cu aceasta! Marioara Zavoranu a murit pe 17 aprilie 2015, dupa ce trupul sau a fost macinat…

- Caroline Wozniacki a sarbatorit într-un mod amuzant și cu siguranța extravagant victoria din finala Australian Open în fața Simonei Halep. Caroline Wozniacki a învins-o pe Simona Halep în finala Australian Open și a marcat într-un mod amuzant aceasta victorie.…

- Robert Leibowitz, in varsta de 60 de ani, a carui poveste trista incepe in momentul in care a fost diagnosticat cu o boala la rinichi la varsta de 12 ani. Toata viata lui, tatal a 5 copii a luptat pentru sanatatea lui, odata ce a ajuns la varsta de 60 de ani a stiut ca este pe cale sa moara.

- Relatia dintre Elena Udrea si Adrian Alexandrov pare sa fie una atipica si asta pentru ca fantele din Tulcea i-a pus o conditie celebrei blonde. Spynews.ro a aflat ce trebuie sa faca controversata doamna de pe scena politicii romanesti pentru a avea o relatie linistita.

- Pe o retea de socializare, Lora a postat o fotografie cu un text care a starnit o serie de reactii vehemente din partea unei prietene virtuale. Cantareata a postat o poza in care isi exprima parerea sa cu privire la iubire si la nunta, insa o prietena virtuala nu a parut deloc amuzata de abordarea cantaretei.

- Despre viața sentimentala a Andrei nu se știu foarte multe lucruri. Totuși, intr-un interviu, vedeta dezvaluia cați iubiți a avut inainte de a se casatori cu Catalin Maruța. Andra si Catalin Maruta, in familia carora nu este totul numai pe roze , s-au cunoscut in 2006 si in 2008 cei doi s-au casatorit.…

- Un tânar de 23 de ani și-a cunoscut iubita pe Tinder și s-au întâlnit timp de șapte luni înainte ca ea sa vrea sa puna punct relației. Revoltat din cauza deciziei luate de iubita lui, Joshua Stimpson a atacat-o pe aceasta în timp ce se aflau în parcarea…

- Teo Trandafir a inceput ziua cu emotii puternice. Si asta dupa ce prezentatoarea TV a fost nevoita sa mearga la scoala in care invata Maia, fata pe care ea a adoptat-o. In urma cu putin timp, vedeta a impartasit fanilor exprerienta traita. "Ti-ai adus adus aminte de tinerete, va pup dulce" e unul dintre…

- Darren Cahill a dezvaluit intr-o conversație purtata cu un fan pe Twitter ca a renunțat la orice legatura cu Adidas, in semn de loialitate fața de Simona Halep. Simona Halep joaca maine, de la ora 06:00, in sferturile de la Australian Open impotriva Karolinei Pliskova. Partida poate fi urmarita in format…

- Bitcoin s-a depreciat marti cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global, relateaza Bloomberg.Ce mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe…

- O femeie in varsta de 59 de ani a ramas fara ambele maini dupa ce a incercat sa hraneasca patrupedul fiicei ei. Intamplarea de necrezut a avut loc in comuna Sadova Veche, Timisoara, acolo unde femeia se afla in vizita la fata ei.

- Liderul eurodeputaților social-democrați romani, Viorica Dancila, condamna comportamentul extremiștilor maghiari din Mișcarea ”64 de Comitate”, care au acoperit emblema ambasadei Romaniei din Budapesta cu un steag al Ținutului Secuiesc.Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT in scandalul…

- Horoscop saptamanal, 15-21 ianuarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 15-21 ianuarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- O femeie care mergea miercuri seara spre locul de munca a trecut prin clipe de groaza in timp ce se afla pe o strada slab iluminata din Buzau. Cinci indivizi, intre care patru minori, au tabarat pe femeie si i-au smuls geanta cu o suma importanta de bani. Evenimentul s-a produs in cartierul Dorobanti.

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Marcel Toader, primele declarații despre relația cu artista de muzica populara, Aida Preda. Afaceristul rupe tacerea, dupa ce s-a spus ca cei doi au o relație amoroasa. Acesta a dezvaluit in direct la tv , ca a cunoscut-o pentru prima oara in urma cu 5 ani și a dat mai multe amanunte despre relația…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf sunt unul dintre cele mai glamouroase si controversate cupluri mondene si sunt hotarati sa dovedeasca asta. Bruneta le-a cerut ajutorul prietenilor, dupa ce a facut marele anunt.

- Povestea de dragoste ce a uimit intreaga suflare a showbiz-ului romanesc a luat o turnura uluitoare. Relatia dintre „mama modei din Romania” si colegul de azil s-a transformat intr-o prietenie speciala.

- Chris Zylka a cerut-o de sotie pe Paris Hilton in timpul unei mini-vacante petrecute in Aspen zilele trecute, acesta daruindu-i un inel de logodna in valoare de 2 milioane de dolari. Cererea in casatorie a fost filmata si postata de Paris Hilton pe Instagram, iar ulterior aceasta i-a facut si o declaratie…

- De cand a ajuns numarul 1 mondial, Simona Halep se bucura de admirație, apreciere și respect din partea tuturor și, pe buna dreptate, merita sa fie tratata ca o regina. Simona Halep a povestit recent cum i s-a schimbat viata de cand a ajuns pe locul 1 in ierarhia WTA. Tenismena a dezvalui cu umor ca…

- Vedeta americana Paris Hilton (36 de ani) s-a logodit cu actorul Chris Zylka (32 de ani), cunoscut din serialul de televiziune „The Leftovers“, dupa ce acesta a cerut-o in casatorie in weekend, in timp ce se aflau la schi in Aspen, Colorado.

- Starleta americana Paris Hilton s-a logodit cu actorul Chris Zylka, cunoscut din serialul de televiziune „The Leftovers”, dupa ce acesta a cerut-o in casatorie in weekend, in timp ce se aflau la schi in Aspen, Colorado, scrie News.ro, care citeaza people.com. „Sunt atit de entuziasmata sa fiu logodita…

- Smiley si Gina Pistol se iubesc de cateva luni bune, insa nu au recunoscut nimic si nici nu s-au afisat impreuna pana de curand. Indragitul cantaret Smiley si iubita lui, Gina Pistol, au plecat intr-o vacanta de vis! Asta dupa ce artistul, urmarit din public de iubita, a concertat de Revelion la Sibiu.…

- Pompierii negreșteni au intervenit in data de 31 decembrie 2017, in jurul orei 00.40, pentru lichidarea unui incendiu produs in urma tamponarii a doua autoturisme pe drumul judetean Viile Apei. Din fericire, nu a fost ranit nimeni, insa in urma evenimentului, autoturismele au ars in proportie de aproximativ…

- Anul 2018 a inceput surprinzator pentru moștenitoarea imperiului Hilton, Paris Hilton, care in curand iși va schimba și numele de familie. Este impreuna cu actorul Chris Zylka de la inceputul anului trecut, iar acum lucrurile intre cei doi par sa evolueze. Paris a fost ceruta in casatorie in prima zi…

- Paris Hilton s-a logodit cu iubitul ei, actorul Chris Zylka și a anunțat acest lucru in a doua zi a noului an pe contul ei de Twitter. Moștenitoarea imperiului financiar Hilton a postat o fotografie surprinsa in momentul in care Zylka o cere in casatorie in timp ce se aflau pe partia de schi. Cei doi…

- Chris Zylka, in varsta de 32 de ani, cunoscut pentru rolurile din ''90210'' si ''The Amazing Spider-Man'', a cerut-o in casatorie pe mostenitoarea lantului de hoteluri in timpul vacantei de Anul Nou, petrecuta pe partiile de ski din Aspen, Colorado. Momentul a fost publicat pe Instagram, in…

- Mostenitoarea imperiului hotelier Hilton, Paris Hilton, si actorul Chris Zylka s-au logodit in week-end, a confirmat marti purtatorul de cuvant al vedetei, informeaza DPA. Chris Zylka, in varsta de 32 de ani, cunoscut pentru rolurile din ''90210'' si ''The Amazing…

- Tavi Clonda este unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, dar putini stiu ca acesta are o sora cu care se mandreste si de care este foarte apropiat. Inclusiv Gabriela Cristea are o relatie aparte cu ruda de sange a sotului ei. A

- Deși au trecut sute de ani de la tragedia ”Titanic”, povestea faimosului pachebot continua sa ridice semne de intrebare și astazi. Epava navei a ramas un cimitir pe fundul Oceanului, stand marturie pentru toti cei care și-au pierdut viața. A fost nevoie de 73 de ani de cautari pentru a gasi ramașitele…

- Florin Salam a primit o crunta lovitura atunci cand mama copiilor lui a fugit de acasa, fara sa dea nicio explicatie, scrie cancan.ro. S-a zvonit chiar ca e plecata in Cehia, la Praga, alaturi de un fost iubit, dar recent, ea a fost surprinsa in Bucuresti impreuna cu celebrul manelist. Citeste…

- Anda Calin si-a gasit linistea alaturi de Liviu Varciu, caruia i-a daruit un o fetita superba in urma cu cateva luni. Bruneta se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de familie si mai ales de micuta ei, de care nu se desparte nici o clipa.

- In septembrie, Halle Berry a confirmat relația cu producatorul muzical Alex da Kid, postand pe contul ei de Instagram o fotografie de cuplu. Acum, la nici patru luni, cei doi s-au desparțit. Cu postarea aceasta, Halle anunța relația cu Alex Da Kid I-au luat pe toți prin surprindere cand au anunțat ca…