Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anuntat ca vrea sa plece de la Dinamo, in urma incidentului de la Giurgiu, in care sotia sa a intrat in conflict cu suporterii ”cainilor”, Sergiu Hanca (26 de ani) a ales sa-si petreaca revelionul pe alt continent.

- Dinamo a pierdut ultimul meci al acestui an, cel de la Giurgiu, cu Astra. Gazdele s-au impus cu 4-1, in Liga 1 Betano, golul ros-albilor fiind inscris de Sergiu Hanca. Dar, dupa reusita, Andreea, sotia jucatorului, a fost implicata intr-un schimb dur de replici cu unii fani ai...

- Sergiu Hanca (26 de ani) nu duce lipsa de oferte dupa ce a anunțat ca-și va rezilia contractul in urma incidentelor in care a fost implicata soția sa, Andreea, la meciul cu Astra, scor 1-4, cand aceasta a fost agresata de suporterii alb-roșilor. Presa din Israel scrie ca Hapoel Haifa ar fi interesata…

- Cornel Dinu a comentat situația in care s-a aflat Andreea, soția lui Sergiu Hanca, dupa golul marcat de dinamovist in meciul pierdut cu Astra, scor 1-4, ulterior fiind agresata de mai mulți suporteri ai alb-roșilor. "Aici e barbaria care devine din ce in ce mai mare. Este de nepermis ceea ce s-a petrecut…

- Dinamo e zguduita de un scandal de proporții dupa ce, in timpul partidei Astra - Dinamo 4-1, soția lui Sergiu Hanca a fost implicata intr-o altercație cu fanii dinamoviști. Totul s-a declanșat dupa golul fantastic reușit de Sergiu Hanca in minutul 77. Andreea a celebrat superreușita partenerului sau,…

- Sergiu Hanca a marcat unicul gol al lui Dinamo in infrangerea usturatoare de la Giurgiu, impotriva Astrei, scor 4-1. Mijlocasul a inscris superb din afara careului, dar nu s-a putut bucura prea mult.

- Scene reprobabile la Giurgiu, dupa umilința, 1-4, care o scoate pe Dinamo in mare masura din lupta pentru play-off. Soția lui Sergiu Hanca a fost agresata in incinta complexului arenei de cațiva indivizi. Andreea spune ca respectivii erau fani ai lui Dinamo. "Sunt in stare de șoc! Am fost atacata…

- Cel mai vechi fotbalist din actualul lot al lui Dinamo, Sergiu Hanca adora sa posteze pe Instagram poze cu fiul sau de 6 luni, Zian, și cu soția sa, Andreea. Dupa nașterea copilului, mijlocașul dreapta și-a impartit viata intre antrenamentele, meciurile lui Dinamo și datoria de tata. ...