Stiri pe aceeasi tema

- In paralel cu ancheta care chiar in acest moment este in plina desfașurare la uzina in care au murit cei cinci romani, a fost declanșata, in regim de urgența, și procedura de repatriere a cadavrelor victimelor exploziei de la uzina chimica Unipetrol din orasul Kralupi nad Vltavou, situat in nordul capitalei…

- Intre ei șase oameni care au murit in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, Post-ul Doi dambovițeni au murit in explozia de la uzina chimica din Cehia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cinci romani si-au pierdut viata si alte cateva persoane de alte nationalitati au fost grav ranite, la 22 martie 2018, intr-o explozie produsa intr-o uzina apartinand societatii Synthos, specializata in productia de cauciuc sintetic si polistiren din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord…

- Cinci romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi, intr-o uzina din Cehia. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. Iata și ce transmite Ministerul Afacerilor Externe: ”In continuarea informațiilor cu privire la explozia produsa…

- Trei romani sunt intre cele șase persoane decedate in explozia produsa joi dimineața la o uzina chimica din Cehia. Potrivit cotidianului Blesk, victimele lucrau la curațarea unui rezervor din uzina de ca...

- Ministerul roman de Externe actualizeaza informația legata de explozia de la un combinat chimic de langa Praga. „Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetateni romani. Astfel, numarul cetatenilor romani decedati…

- O explozie a avut loc la uzina chimica Synthos, care se afla in orasul Kralupy nad Vltavou, de langa capitala Cehiei, Praga. Cel putin sase persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor locali,Vladimira Kerekova.

- UPDATE ora 8:30 – Inca doua dintre victimele exploziei produse la uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. ‘Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate…

- Cinci romani si au pierdut viata in explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Accidentul s a produs in cursul zilei de joi.Ancheta autoritatilor locale cu privire la acest incident este in curs de desfasurare.Premierul Viorica…

- Inca doua dintre victimele exploziei produse la uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. "Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetateni…

- Inca doua dintre victimele exploziei produse la uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. "Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetateni…

- Potrivit informațiilor obținute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetațeni romani. Numarul cetațenilor romani decedați in urma tragicului eveniment a urcat la 5.

- Inca doua dintre victimele exploziei produse la uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. "Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetateni…

- Numarul romanilor morti in explozia din Cehia a crescut la 5 Centrul oraselului Kralupy nad Vltavou, Cehia. Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:Kralupy_nad_Vltavou,_Palackého_námestí.jpg. Cinci români au murit în urma exploziei…

- Tragedie in Cehia! Trei romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi (22 martie), intr-o uzina. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. In total, sase oameni și-au pierdut viața si alti doi au fost raniti grav. Consulul roman la…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei care s-a produs la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou , Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Președintele Klaus Iohannis a transmis intr-un comunicat de presa condoleanțe…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma accidentului au fost identificate ca fiind cetateni romani, anunta Ministerul Afacerilor Externe, potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei Romaniei in Cehia de la autoritatile locale.Consulul din cadrul Ambasadei Romaniei la Praga s a deplasat…

- O explozie puternica a avut loc la o uzina petrochimica din Cehia în cursul zilei de joi. Potrivit unui comunicat al președinției transmis presei dupa miezul nopții de joi spre vineri, sunt și români printre victimele deflagrației.

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga, relateaza AFP. ‘Am primit informatii despre sase persoane care si-au pierdut viata si altele au…

- CODUL PORTOCALIU. Valul de ninsori și aerul polar au dus la suspendarea cursurilor, vineri, in județele Giurgiu, Dambovița, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarași, Ilfov, Olt, Ialomița. Fac excepție doar gradinițele cu program prelungit, care vor funcționa dupa programul normal. Aceleași masuri sunt…

- Sase oameni au murit in Cehia intr o explozie produsa la o uzina petrochimica in orasul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga, potrivit Digi 24.Echipele de salvatori au reusit sa recupereze patru raniti. Doi dintre ei sunt in stare grava, unul a fost transportat cu elicopterul la un…

- Sase oameni au murit in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga.Echipele de salvatori au reusit sa recupereze patru raniti.

- Cel putin sase persoane au murit si mai multe persoane au fost grav ranite, intr-o explozie survenita joi dimineata intr-o uzina chimica din Kralupy nad Vltavou (30 de kilometri la nord de Praga), au anuntat pompierii, relateaza AFP.

- O explozie a avut loc la uzina chimica Synthos, care se afla in orasul Kralupy nad Vltavou, de langa capitala Cehiei, Praga. Cel putin sase persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor locali,Vladimira Kerekova.

- Șase persoane au murit in urma unei explozii produse la o fabrica din apropierea capitalei Cehiei. Doua persoane au fost ranite grav, titreaza presa straina. O explozie puternica a avut loc la o uzina de petrochimice din orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la nord de Praga. Potrivit Express.co.uk, care…

- O explozie la o uzina petrochinica din Cehia a condus la o tragedie! Sunt cel puțin șase morți și mai mulți raniți. Explozia a avut loc joi, in jurul orei 11. Echipele de intervenție se afla la fața locului. The post Tragedie in Cehia, dupa o explozie la o uzina! Sunt cel puțin șase morți appeared first…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Inspectoratu General de Poliție(IGP) a organizat un brifing de presa, venind cu detalii despre explozia de pe strada Armeneasca in care doua persoane au decedat. Barbatul vinovat de acident este un locuitor din Chișinau in varsta de 50 de ani.

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de polițiști dupa ce s-a masturbat in fața unei școli din Titu, județul Dambovița. Perversul venise la iubita sa, din Uliesti, Petrecea ore intregi, zilnic, pe strazile din apropierea scolilor sau in locurile in care se jucau copiii. A venit din București și iși manifesta…

- Citeste si: Orasul din Romania care a investit 50 de milioane de euro in turism. A devenit una dintre cele mai cautate destinatii de vacanta Peste 61.000 de romani si-au petrecut vacanta in Dubai in 2017, plus 20% „Calatorul roman a devenit mai aventurier, a inceput sa caute destinatii si experiente…

- Presedintele ceh Milos Zeman, pro-rus, pro-chinez si anti-imigratie, a depus joi juramantul pentru cel de-al doilea si ultimul mandat de cinci ani, ramanand fidel discursului sau dur, cu accente populiste, in cadrul unei ceremonii la Castelul din Praga, sediul presedintiei, potrivit AFP. Primul sef…

- Mii de cehi au manifestat luni seara la Praga si in circa zece alte orase pentru a protesta fata de numirea, vineri, la sefia comisiei parlamentare de control a politiei, a deputatului comunist Zdenek Ondracek, fost membru al fortelor de ordine pe timpul comunismului, transmite AFP. Aproximativ 7.000…

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Au ieșit la iveala detalii incredibile in ancheta morții soților Maleon! Potrivit apropiaților, atat Anda, cat și Bogdan Maleon aveau relații extraconjugale. La doua luni de la moartea soților, inca nu s-a stabilit ce s-a intamplat cu exactitate in casa cuplului. Ipoteza polițiștolor este ca a fost…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- Douazeci și unu de persoane și-au pierdut viața și 72 au fost ranite in mai multe incidente care au avut loc in orașul Oruro, prima zi de carnaval in Bolivia. Cel mai grav incident a fost explozia accidentala a unei canistre cu benzina care a omorat opt persoane, scrie BBC News. Cel puțin opt persoane…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Citeste si: Numarul de someri a scazut cu aproape 50.000 in ultimul an. Romania, pe locul 6 in UE in topul statelor cu cel mai scazut somaj Romania a marcat una dintre cele mai mici rate ale somajului din UE: 5,3% in aprilie. Cehia are un somaj de 3,1% In urma cu cinci ani, aproximativ jumatate (53%)…

- In pofida faptului ca romanii muncesc multe ore pe saptamana, eficiența este scazuta, iar salariile sunt printre cele mai mici din Europa. Și asta, in timp ce locuitorii statelor bogate ale UE petrec mai puțin timp la serviciu, dar au o productivitate ridicata și bani mai mulți. Romania se afla pe locul…

- ♦ In Romania sunt inregistrate circa 2.000 de benzinarii, potrivit celor mai recente statistici disponibile, aproape 80% din cele care au si magazine fiind controlate de cinci mari jucatori ♦ In Rusia si Italia ponderea este si mai mare, dar in Cehia, de exemplu, primii cinci jucatori controleaza circa…

- Bruxelles-ul a sperat pana in ultima clipa intr-o rasturnare de situație la Praga. Dar surpriza nu a aparut: euroscepticul Milos Zeman a caștigat alegerile prezidențiale in fața pro-europeanului Jiri Drahos la o diferența de numai 150.000 de voturi

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters. Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea…

- Mai multe tiruri, camioane si autoturisme s-au ciocnit pe autostrada principala dintre Praga si Brno. Un roman, care a fost prins in teribilul carambol, a filmat dezastrul produs in urma izbiturilor puternice si a facut totul public. Accidentele in lant s-au produs din cauza vremii nefavorabile, care…

- Revelionul a prins-o pe Andra pe scena, așa cum ii sta bine oricarui artist super actual. Mii de oameni au aplaudat-o in noaptea dintre ani, ascultandu-i melodiile și bucurandu-se cand le ura “La mulți ani!”. In 2017 a avut performanțe uriașe: a susținut un concert eveniment la Sala Palatului care a…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza AFP. “Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza News.ro citand AFP.

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Romania – Serbia, din World League la polo pe apa, se disputa la Oradea. Oradea a fost ales drept loc de cantonament și de disputare a unui meci al tricolorilor. Prima reprezentativa a Romaniei se va afla pe malurile Crișului Repede in perioada 8-13 februarie 2018. Intre 8 și 12 februarie se va desfașura…