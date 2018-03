​FOTO Ninsoarea mieilor. Bucurestiul, surprins de o ninsoare puternica luni la amiaza

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, ca a demarat un proiect pentru construirea a doua linii de tramvai suspendate: prima va lega Bucureștiul de Magurele, iar a doua va lega Capitala de zona de nord, spre Ploiești.

- Un conducator auto, aflat la volanul unei autoutilitare de culoare rosie a fost surprins conducand pe un bulevard intens circulat din Constanta fara a respecta nicio regula de circulatie. Mai exact, potrivit unor imagini postate pe internet, conducatorul auto a depasit coloana stationata la semafor…

- Politistii de la Brigada Rutiera Bucuresti avertizeaza ca riscul producerii de accidente este foarte ridicat din cauza cetii dense ce va acoperi Capitala în noaptea de marti spre miercuri.

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, respectiv 57% fata de anul 2010, arata un studiu C&W Echinox. …

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Petrecere mare in familia Dianei Bișinicu! Riana, fetița artistei, a implinit 5 anișori, iar parinții i-au sarbatorit ziua de naștere la unul dintre cele mai de fițe locuri de joaca din Capitala.

- In data de 4 martie 1977, Bucurestiul cunostea cel mai mare cutremur din istoria sa, scrie spynews.ro. La ora 21:22 de minute, un puternic seism de 7,2 grade pe scara Richter a zguduit din temelii capitala Romaniei. Dupa acel cutremur devastator, foarte multi oameni si-au pierdut viata. Totodata,…

- Imagini desprinse parca din filme au fost surprinse de camerele de supraveghere intr-o benzinarie din Capitala. Pare o cascadorie, dar scena socanta este reala si s-ar fi putut incheia dramatic.

- "Eu circul bine pentru ca sunt invatat cu patinajul. In toata viata mea am fost pe camp si stiu cum sa ma feresc si de groapa si de alunecus. Altfel, n-ajungeam la anii astia", a declarat Petre Daea, intrebat fiind cum se descurca cu circulatia din Bucuresti. Intrebat daca Bucurestiul este precum un…

- Ca urma a conditiilor meteo din ultimele zile, dar si prognoza meteorologilor care anunta ninsori si temperaturi scazute in continuare, primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a convocat in aceasta dimineata comandamentul de iarna. La sedinta au participat pretorii de sector…

- O persoana a murit, iar alte doua sunt ranite intr-un accident grav produs miercuri intr-o benzinarie din Vaslui. In urma coleziunii, una dintre masini s-a rasturnat la doar cațiva metri de una dintre pompele de alimentare cu carburanți. DRUMURI INCHISE si miercuri: A2 si A4, raman blocate,…

- A fost o noapte grea pentru drumarii din Capitala. Ninsoarea abundenta și vantul puternic au facut ca deszapezirea bulevardelor sa fie dificila. In anumite zone din oraș, unde utilajele nu au intrat, s-au format troiene din cauza viscolului.

- Ninsoarea va deveni abundenta in Capitala pe parcursul zilei de luni, vantul se va intensifica pana la viteze de 60...65 km/h si va fi viscol temporar puternic, potrivit prognozei speciale pentru mu...

- ALERTA MAXIMA in Anglia. Explozie puternica la Leicester. Cel putin un magazin a fost distrus, imagini dramatice>FOTO O puternica explozie, urmata de un incendiu, a avut loc duminica seara, intr-un magazin din Leicester. Politia le recomanda locuitorilor sa stea departe de aceasta zona. Explozia a avut…

- Se aflase ca Bucurestiul se va afla in intervalul urmator sub incidenta unui COD PORTOCALIU de ger si a unei avertizari similare de vant si ninsori viscolite. Mai nou, locuitorii Capitalei pot vedea cum anume se asteapta specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie asa evolueze vremea,…

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- La 23 februarie, Sultanatul sarbatorește ziua independenței fața de protectoratul britanic (1984). Țara este formata din doua parți, fiecare inconjurata de statul malaez Sarawak. Ambele parți au litoral la Marea Chinei de Sud și la Golful Brunei. Bruneiul are o suprafața de 5.765 kmp. Capitala este…

- Greutatea estimata a uriasului bloc de gheata este de 1.000 de miliarde de tone. Potrivit Agentiei Spatiale Europene, care supravegheaza evolutia acestuia, icebergul face parte dintr-o bariera gigantica de gheata, Larsen C, care retine ghetari capabili sa creasca nivelul oceanelor cu 10 centimetri.…

- Mai multe masini ale pompierilor au intervenit pe bulevardul Sincai, dupa ce salvatorii au fost chemati pentru a stinge un incendiu ce a urmat unei explozii puternice care a afectat un restaurant tip fast-food, aflat la parterul unui bloc din zona amintita. Deflagratia s-a auzit la primele ore ale…

- O explozie a avut loc, joi dimineata, la un restaurant situat la parterul unui bloc de pe Bulevardul Sincai din Capitala, fiind urmata de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nicio persoana nu a fost ranita intrucat apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite.

- Potrivit Primariei municipiului București, cea mai mare pondere în ceea ce priveste poluarea din Capitala o reprezinta traficul aglomerat, urmat de încalzirea rezidentiala. „Restrictionarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a…

- Barbatul care a suferit arsuri ieri, in explozia de pe strada Teiului, a fost transportat aseara in Capitala. Barbatul a fost internat la Spitalul de Arsi Bucuresti cu arsuri pe fata, intubat si sedat, potrivit medicilor.Va reamintim ca, in cursul zilei de ieri, trei persoane, doi adulti si un copil,…

- Imagini spectaculoase cu mașina lui Elon Musk, lansata in spațiu cu cea mai puternica racheta din lume. Tesla Roadster, mașina care a aparținut miliardarului Elon Musk, a fost depistata in spațiu de un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, scrie space.com . Gianluca Masi din cadrul Virtual…

- Lovitura din Germania pentru Klaus Iohannis. Un roman stabilit in Stuttgard, in varsta de 74 de ani, și-a anunțat intenția de a candida independent la alegerile prezidențiale din 2019, pe pagina sa personala. Mircea Moise a si construit un site, de unde romanii sa afle totul despre el si despre…

- Din cauza traficului infernal, Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov vrea sa impuna un sistem ca in Germania, unde pe baza unei viniete verzi pot circula in centrul oraselor doar masinile cu norme Euro 5 si 6. In plus, un autobuz electric va face din 10 in 10 minute turul institutiilor centrale…

- Ninsoarea abundenta cazuta joi dupa-amiaza in judet a ingreunat traficul auto si a dat batai de cap soferilor. Un autotren din Republica Moldova, incarcat cu 20 de tone de sticla si echipat necorespunzator pentru iarna, a derapat joi dupa pranz, asezandu-se de-a curmezisul drumului la Capu ...

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Minor injunghiat intr-un autobuz din Iași, pentru ca manca semințe. Un baiat, in varsta de 16 ani, a fost injunghiat in seara zilei de duminica, 4 februarie, intr-un autobuz, in zona Pacurari. Adolescentul manca semințe, iar un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și, fara niciun avertisment, i-a…

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, in timp ce Cluj-Napoca a inregistrat pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, citata de Agerpres. Conform datelor citate, cele mai listate…

- Fata de alte mari orase, Bucurestiul ofera o paleta mult mai larga de optiuni cand vine vorba de achizitia unei locuinte. Cel mai recent raport de piata publicat de Imobiliare.ro ilustreaza cat costa un apartament in Capitala, in functie de zona: de la sub 1.000 la peste 2.000 euro/mp, dar si care sunt…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, duminica, la ora 12:00, in condițiile in care meteorologii au emis o informare meteo cod galben de ninsori și viscol, pentru sudul țarii, incepand de duminica seara . Primarul Gabriela Firea a spus, la Comandamentul de…

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Cine are curiozitatea sa faca un tur virtual cu ajutorul aplicației Google Street View, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, are surpriza sa vada ”oferta” locala de prostituate, care iși ademenesc clienții la marginea drumului. Mai mult decat atat, pot observa chiar și o mașina oprita, langa…

- Scene cutremuratoare azi-noapte, in Capitala! Un barbat de aproximativ 70 de ani s-a aruncat de la etaj, in zona Dorobanti, in jurul orei 1:00 dimineata. La fata locului s-au prezentat un echipaj de politie si o ambulanta. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru batran.

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2017, la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, citat de economica.net. La finele anului 2016, in ...

- Ninsoarea si lapovita a pus stapanire pe intreaga tara. In 47 de scoli din tara a fost sistat procesul de studii din cauza precipitatiilor puternice, sub forma de lapovita si ninsori. Iar pe drumurile nationale au avut loc mai multe accidente rutiere.

- Locuințele s-au scumpit cu 9,1% in 2017, dupa un avans de 12,4% in anul 2016, arata un raport intocmit de catre Imobiliare.ro . ”In 2017 am aniversat 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, perioada in care și piața imobiliara a parcurs un ciclu economic complet. Intre timp, și prețurile proprietaților…

- Vulpile au sarit garduri inalte de 2 si chiar 3 metri si au intrat in curtile oamenilor. Cel mai probabil sunt in cautare de hrana. Medicii veterinari ne avertizeza sa fim cu bagare de seama la acest gen de animale. Traiesc intr-un mediu salbatic, iar muscatura lor poate transmite o boala…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- Zeci de persoane au petrecut noaptea dintre ani in Piața Victoriei din Capitala. La evenimentul numit "Rebelion 2018. Insistam sa va vedem. Piața Victoriei", oamenii le-au urat "La mulți ani... cu executare" tuturor penalilor.Potrivit unei inregistrari video publicate de Malin Bot pe pagina…

- Fostul impresar al cantareței Alexandra Stan este departe de imaginea de dur cu care s-a ales in urma teribilului scandal in care a fost implicat cu vedeta. Acesta a fost surprins intr-o ipostaza inedita in preajma sarbatorilor de iarna. Au trecut patru ani de cand Alexandra Stan a aparut, plina de…