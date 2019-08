FOTO. Nimeni nu a mai văzut-o așa! Andra, cu pistruiele la vedere. Cum arată artista fără pic de machiaj la 32 de ani Adevarata fața a Andrei. Este considerata una dintre cele mai frumoase artiste din Romania, dar mai este frumoasa cand nu poarta machiaj? Andra a postat o imagine in care apare fara pic de machiaj, iar imaginile te vor suprinde, mai ales ca artista prezinta și o serie de pistrui simpatici. Ca orice artist care se respecta, Andra ține la imaginea ei. Iar, de-a lungul timpului, artista a fost vazuta extrem de rar fara pic de machiaj. Acum insa, cantareața nu se teme sa-și arate naturalețea. Andra are o silueta de invidiat și trasaturi extrem de frumoase. Deși tot timpul la televizor și pe scena… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

