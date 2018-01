Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru modificarea si completarea Codului Audiovizualului a fost publicata in editia de vineri, 12 ianuarie, a Monitorului Oficial. Acest fapt inseamna ca, in termen de 30 de zile, radiodifuzorii si distribuitorii de servicii aflati sub jurisdictia Republicii Moldova sunt obligati sa se conformeze…

- Presedintele Societatii Nationale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele si cu medicii de familie care nu au semnat actele aditionale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat.

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Gica Hagi a luat o decizie la care nimeni nu se astepta. "Regele" vrea sa-si repatrieze fiul, pe Ianis, care nu a jucat deloc la Fiorentina, iar pentru asta e dispus sa achite suma de 2 milioane de euro. O suma incredibil de mare pentru un club mic, precum Viitorul.

- Vladimir Putin a afirmat, in mesajul trimis de Anul Nou, ca Rusia "va continua sa ofere toata asistenta necesara Siriei pentru protejarea suveranitatii statului, a unitatii si integritatii teritoriale, promovand procesul de solutionare pe cale pasnica a crizei si sustinand eforturile de relansare…

- Decanul Facultatii de Istorie din Iasi a transmis un mesaj emotionant, dupa moartea sotilor Maleon. Nu doar ca toate cadrele didactice, colegii si studentii regreta moartea lor, dar, din sustinerile decanului, Bogdan-Petru si-a iubit foarte mult sotia.

- Oficialii Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi au transmis miercuri un mesaj despre colegul si prietenul Bogdan Maleon, gasit mort alaturi de sotie in prima zi de Craciun.

- Nicu Maharu, fostul iubit al Simonei Sensual, este aproape de nerecunoscut din cauza problemelor de sanatate pe care le are. Barbatul a ramas fara par si a mai slabit, insa, cu toate acestea, nu vrea in ruptul capului sa renunte la stilul de viata care l-a consacrat. A

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea trimisa joi Curtii Constitutionale ca modificarile aduse Legii 303/2004 in legatura cu raspunderea materiala a magistratilor incalca Constitutia si reglementari internationale, deoarece au un continut "neclar" si "confuz", nu corespund cerintelor…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- Pe de o parte, de pe piața media din Moldova este eliminata presa, în special cea ruseasca, care promoveaza opinii de alternativa, ce nu coincid însa cu indicațiile aprobate la Washington. Recent, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins așa-numita „legea anti-propaganda",…

- Sindicalistii din invatamant atrag atentia ca sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Acestia spun ca nu mai pot tolera situatia in care inca avem multe scoli ...

- Pina la Meghan, logodnicele prinților nu petreceau Craciunul cu Regina. Meghan Markle este o adevarata deschizatoare de drumuri! Recent, Palatul Kensington a confirmat ca fosta actrița, actuala logodnica a Prințului Harry, iși va petrece Craciunul impreuna cu toata familia regala, deci și cu insași…

- Dupa o perioada lunga in care a fost ingenuncheat de o boala crunta, iar toata lumea isi facea griji cu privire la starea lui de sanatate, Nicu Maharu pare ca si-a revenit miraculos. Recent, „Regele petrecerilor” a dat un chef monstru, alaturi de prietenii sai.

- Anul 2017 s-a dovedit nu doar unul al unor modificari fiscale de mare amploare (denumite generic sub denumirea de ”revolutie fiscala”), dar si unul al marilor surprize in planul masurilor legale adoptate, bine camuflate in cadrul actelor normative emise, iar finalul sau nu putea sa faca nota discordanta.…

- Transportatorii suspenda protestul de miercuri, din fata Guvernului, „din respect pentru regele Mihai” si pentru ca ministrul Transporturilor a promis ca va scoate din Legea 38/2003 sintagma „in mod repetat”, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.

- Nicu Maharu pare sa se indrepte pe drumul cel bun. Dupa o perioada lunga in care a fost ingenuncheat de o boala necrutatoare, „Regele petrecerilor” da primele semne de insanatosire. Celebrul barbat a petrecut alaturi de prieteni la lautari ca-n vremurile bune.

- Compania The Adidas International Marketing B.V. a dat in judecata proprietara unui butic din piața centrala, din motiv ca aceasta vindea produse inscripționate cu semnele identice cu marcile companiei.

- Nici nu s-a racit bine Regele, ca deja diverse bidiganii au inceput sa se hraneasca, precum capusele, din sangele regal ( a se citi prestigiu, onoare, demnitate, capital de respect). In Parlament, PNL si USR s-au repezit sa ceara scoaterea de pe ordinea de zi a legilor justitiei, motivand ca nu se…

- Fostul principe Nicolae spune ca astazi Romania si-a pierdut Regele si unul dintre cei mai mari lideri ai Europei secolului XX, simbol al datoriei fata de tara sa. "Bunicul meu a fost conducatorul care si-a iubit tara si oamenii ei cu adevarat", spune fostul principe Nicolae."Azi, Romania…

- Șeful IGP, Alexandru Pinzari, iși roaga prietenii și rudele sa nu-l mai sune.. atunci cand incalca legea. Solicitarea a fost facuta in cadrul unui interviu realizat de colegul nostru Alexei Lungu.

- Irina Columbeanu a vorbit despre primul ei sarut. Extrem de activa pe contul de socializare, fiica Monicai Gabor le-a raspuns prietenilor virtuali la cateva intrebari, unele dintre ele chiar indraznețe. Fetita Monicai Gabor si a lui Irinel Columbeanu are mare succes in spatiul virtual, iar prin intermediul…

- Avand vedere faptul ca urmeaza sarbatorile de iarna, cand vor fi organizate si desfasurate o serie de manifestari cultural-artistice si religioase, in perioada 21 noiembrie 2017 - 5 ianuarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Braila, desfasoara o serie de actiuni ce vizeaza respectarea prevederilor…

- Agenția Naționala de Integritate incalca grav și flagrant Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Și aceasta se intampla de cel puțin un an. Potrivit Legii 544/2001, „pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informațiile de interes public autoritațile și instituțiile…

- Inca o data celebra zicala ”hotul striga hotii” este perfect aplicabila in cazul deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu. Dupa traseul ei politic indoielnic, subordonata lui Tariceanu le da o lovitura si magistratilor, obligandu-i pe acestia sa se abtina ”de la defaimarea” puterilor statului.…

- Peste 137 de milioane de lei au fost taiate de catre Guvern din bugetul penitenciarelor în 2017, bani suficienți pentru construirea unei noi închisori sau pentru recondiționarea și modernizarea a 9.000 de locuri de detenție. Agenda publica a ultimului an a fost ocu-pata de…

- Andreea Marin este o femeie care adora sa faca lucruri noi. Recent, prezentatoarea TV a vrut sa mearga la echitatie, insa a fost oprita de cineva. Nu de iubit sau de fiica, ci de cainele ei, care dorea sa se joace, scrie cancan.ro „As pleca spre echitatie, daca m-ar lasa”, a scris Andreea Marin, in…

- Liderul Coreei de Nord a interzis toate evenimentele sociale din țara sa, pentru a incerca și mai bine informațiile care vin din exteriorul țarii, relateaza agenția sud-coreeana Yonhap. Cetațenii Coreei de Nord nu aveau prea multe opțiuni pentru diverstisment, iar acum nu le mai au nici pe acelea puține.…

- Gheorghe Hagi se poate considera un om implinit! Este unul dintre cei mai cunoscuți romani in afara țarii, ramane Regele fotbalului romanesc și, pe langa asta, are o familie fericita – un baiat, Ianis, care ii calca pe urme și joaca fotbal, dar și o fata, Kira, care a ales sa-și construiasca o cariera…

- „ (...) Presedintele Romaniei a luat decizia amanarii acestei vizite. Nu este vorba despre o anulare, este vorba despre o amanare pana cand problema va fi rezolvata. (...) am continuat sa avem un dialog constant si destul de frecvent in aceasta perioda cu partea ucraineana pe diverse niveluri (...)…

- Florin Georgescu a fost condamnat in 2008 la 10 ani de inchisoare pentru ca a violat o fetița de 13 ani, la Constanța. A ieșit insa din penitenciarul Giurgiu pe 19 octombrie in ziua in care legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare. Conducerea inchisorii i-a acordat 354 de zile recompensa…

- Procurorul Nicolae Gurev a fost surprins in timp ce fuma in fata oficiului Riscani al Procuraturii Chisinau, incalcind astfel prevederile Legii privind controlul tutunului. Mai mult, omul legii a aruncat tigara fumeginda pe pragul institutiei. Procurorul s-a aratat vadit deranjat cind i s-a facut observatie…

- Bianca, fiica lui Nicu Maharu, este considerata de toți cei care o cunosc drept o femeie dura. Și nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere rezultatele pe care le obține in ringul de box. Cu toate acestea, ea are și o latura pe care nu i-o cunoaște decat soțul ei...

- Ce crede Stela Popescu despre Mihai Bendeac. Actrița a recunoscut intr-un interviu ca il considera foarte talentat pe acesta, insa nu ii place drumul pe care a luat-o. Stela Popescu a marturisit ca nu ii place deloc MIhai Bendeac. Nu pentru ca nu ar fi talentat, ci pentru ca a luat-o pe un drum greșit.…

- Trei instructori auto si-au permis sa incalce legea fumand la intrarea in curtea unei scoli din Capitala si chiar in ograda institutiei. Asta chiar daca pe poarta este afisata imaginea cu mesajul: "Fumatul este interzis!".

- Ministerul sustine ca vineri au fost demarate verificari, urmand ca luni sa primeasca un raport final de la Casa de Pensii Suceava privind acest caz. "Din primele date rezulta ca doamna incaseaza prestatie pentru handicap (pe de o parte) si pensie de invalid (pe de alta parte), aceasta din…

- Liderul PNL Ludovic Orban apeleaza la masuri disperate in dorinta de a creste partidul in sondaje. Recent, Orban i-a indemnat pe liberali sa inceapa o campanie de recastigare a pensionarilor si a bugetarilor, pe motiv ca aceste categorii au fost mintite de PSD cu salarii si pensii marite. Ludovic…

- "Cei care sunt pensionari si au cotizat peste 10 ani vor avea toate drepturile conform contributivitatii, in sensul ca se va creste pe punctul de pensie, se va reactualiza cu rata inflatiei. Ceilalti, care sunt impropiru numiti pensionari pentru ca vorbim de indemnizatia sociala minima de fapt, vor…

- "Faptele care sunt puse in sarcina doamnei Rovana Plumb sunt exclusiv decizii de natura politica si ele nu au niciun fel de dimensiune penala, nu pot fi calificate ca infractiuni si, in consecinta, nu pot constitui un temei pentru o cercetare penala. Colegii mei vor vota dupa propria constiinta,…

- „Polițiștii nu vor mai avea voie sa opreasca șoferii in trafic decat atunci cand ultimii incalca legea". Decizia a fost luata astazi, in cadrul ședinței Partidului Democrat din Moldova și facuta publica de catre liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Acesta spune ca in ultimul timp tot mai mulți șoferi se plang…

- Parlamentarii pregatesc o adevarata "BOMBA” pe piața muncii! Salariații vor putea lucra de oriunde, chiar și de acasa. Recent, proiectul de lege a fost inițiat de catre Guvernul Romaniei.Proiectul de act normativ ar putea fi adoptat, marți, de Senat, cu unele simplificari. Citește AICI la…