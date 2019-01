Stiri pe aceeasi tema

- Speculațiile potrivit carora Nicoleta Guța și soțul ei, Ionica Bangala s-au separat sunt tot mai intense, iar manelista alimenteaza toate zvonurile prin aparițiile pe care le are, pe rețelele de socializare.

- A fost singura de Craciun, iar de Revelion a incercat sa-si ascunda tristetea afisand un zambet in fotografii. Insa, pe chipul ei se citeste adevarul. Ruptura dintre Nicoleta Guta si Ionica Bangala pare tot mai evidenta, la fel si regretele artistei, care a trecut in Noul An fara persoana iubita.

- In ultimul timp au aparut tot mai multe speculații legate de o posibila desparțire intre Nicoleta Guța și Ionica Bangala. Deși niciunul nu a afirmat sau infirmat zvonurile, lucrurile sunt cat de poate de clare.

- Atunci cand „te dau banii afara din casa”, iți cam permiți sa faci orice cu imaginea ta! Așa se face ca Narcisa Guța a mai bifat o transformare, la scurt timp dupa ce s-a afișat cu parul brunet.

- La un moment dat, toata lumea vorbea despre o desparțire iremediabila intre Nicoleta Guța și soțul ei, Ionica Bangala. Deși cei doi au infirmat zvonurile, se pare ca lucrurile nu sunt tocmai lapte și miere intre ei.

- Carmen Șerban este una dintre cele mai iubite si apreciate cantarete de muzica de petrecere din Romania. Constienta ca profesia ii cere sa arate mereu impecabil, cunoscuta artista s-a hotarat sa se lase pe mana medicului estetician pentru mici „retusuri”. Desi este adepta stilului natural, Carmen Șerban…

- Pentru Carmen Șerban, 2018 a fost anul schimbarilor. Artista a slabit 15 kiograme, așa ca a avut nevoie de intervenția medicului pentru a corecta imperfecțiunile. Astfel ca, interpreta a scapat de o deviație de sept , a facut o operatie de rinoplastie și un lifting facial. „Anul acesta am apelat la…

- Indragita artista Alessia este o mamica implinita și care a reușit sa devina un adevarat exemplu pentru toate femeile. Dupa ce a nascut, vedeta a slabit peste 20 de kilograme și și-a recapatat silueta ferma și frumoasa pe care o avea, inainte de a ramane insarcinata.