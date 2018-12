Stiri pe aceeasi tema

- Scandal de proporții intre Nicolae Guța și Beyonce de Romania! Se pare ca artistul a uitat complet de cea care i-a fost candva iubita, dar și de fetița pe care o are impreuna cu ea. In vara anului trecut, Beyonce de Romania, l-a dat in judecata pe Nicolae Guta, tatal fetitei ei. Procesul s-a incheiat…

- Chiar daca lumea manelelor a fost șocata dupa incidentul in care a fost implicat Florin Salam la Milano , Nicolae Guța a avut curajul sa cante in același local. Mai multe persoane, printre care și diverși maneliști și interlopi și-au exprimat stupoare dupa ce Florin Salam a fost pocnit de un interlop…

- Nicolae Guța va deveni tata pentru a 12-a oara, soția lui Cristina fiind insarcinata in cinci luni. Manelistul ii face toate poftele Cristinei, iar blonda este nerabdatoare sa aiba un copil alaturi de "regele manelelor".

- Nicolae Guța se afla printre cei care au reacționat dur dupa ce Florin Salam a fost lovit la o nunta din Italia. Manelistul se teme pentru viața lui și spera ca aceste evenimente sa nu mai aiba loc. Nu este pentru prima data cand manelistul aude de astfel de evenimente și se declara total șocat de ce…

- Pentru ca te incurajam sa-ti exprimi personalitatea prin tinute originale, am selectat piese vestimentare din colectiile brandurilor tale preferate si le-am inclus in propuneri „young" si „trendy", exact asa cum esti si tu! Stilistii au ales cele mai interesante articole din magazinele BSB, Il Passo,…

- Dupa aproape un an, de cand s-a spus despre Nicolae Guța ca are SIDA, din cauza faptului ca slabise incredibil de mult, aproape ca era de nerecunoscut, acum, manelistul șocheaza din nou cu apariția sa. In imaginile realizate in urma cu cateva zile, manelistul pare ca a pierdut lupta cu kilogramele.…