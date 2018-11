Stiri pe aceeasi tema

- Sibiul este in toiul pregatirilor pentru programul „Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019“, astfel ca pana atunci romanii din toata tara si turisti din strainatate sunt asteptati la Sibiu sa guste din bucatele traditionale specifice zonei.

- Anunț din interiorul Ministerului Muncii și Justiției Sociale! Aceasta ar fi o adevarata surpriza pentru cei care contesta proiectul noi Legi a pensiilor, proiect care ar putea schimba soarta a milioane de romani.Potrivit unuia dintre oamenii de incredere ai ministrului Lia Olguța Vasilescu,…

- Lider in Liga 1 Betano dupa patru etape, CFR Cluj vrea sa se asigure ca va avea un lot numeros, care sa-i permita sa faca fata pe toate fronturile, motiv pentru care Iuliu Muresan (64 de ani) anunta alte doua transferuri la campioana Romaniei.

- Noul Proiect al Legii Pensiilor prevede ca mamele care au crescut trei copii, pana cand acestia au implinit varsta de 16 ani, sa se poata pensiona cu 6 ani mai devreme. O schimbare importanta care apare in noul Proiect al Legii Pensiilor se refera la reducerea varstei de pensionare pentru mamele care…

- In cazul masinilor deja omologate si aflate in circulatie, acestea pot fi in continuare conduse pana la momentul in care proprietarul vrea sa modifice anumite elemente care necesita reomologarea - asa cum ar fi motorul sau culoarea masinii. Pentru a inregistra o astfel de schimbare, cel care detine…

- Un nou record in materie de autostrazi este pe cale sa fie batut in Romania. De patru ani se chinuie autoritatile sa termine cei trei kilometri ai Autostrazii Bucuresti-Ploiesti de la intrarea in Capitala. Termenul de finalizarea a fost amanat de cinci ori. Si, bineinteles, nu e singura problema.