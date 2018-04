Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Tragedia…

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.…

- Tragedie cumplita, noaptea trecuta in judetul Neamt. Un microbuz in care se aflau 10 persoane a cazut in canalul raului Bistrita. Sapte persoane si-au pierdut viata, doua sunt date disparute, iar una a reusit sa se salveze.

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- UPDATE ora 7:50 – In judetul Neamt continua operatiunile de cautare a celor doua persoane date disparute dupa ce o duba in care se aflau zece pasageri a cazut, noaptea trecuta, in canalul Hidrocentralei de la Pangarati, in apropiere de Piatra Neamt. Sapte oameni au murit in urma tragedie, iar o singura…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de...

- O singura persoana aflata in microbuz a fost salvata, sapte dintre calatori si-au pierdut viata, acestora fiindu-le efectuate manevre de resuscitare in momentul in care au fost scosi din apa, fara succes insa, in timp ce doi oameni sunt dati disparuti. Potrivit prefectului judetului Neamt, Daniela…

- Șapte persoane au murit in cursul nopții de miercuri dupa ce au cazut cu un microbuz de pe un pod de pe raul Bistrița din localitatea nemțeana Viișoara. Din primele informații, alte doua persoane sunt in continuare cautate de catre pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț.

- Accident grav in Neamt. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, la podul de peste canalul acestui rau din satul…

- Sapte persoane au murit, iar doua sunt cautate de catre scafandri, dupa ce un microbuz a cazut, miercuri dimineata, in raul Bistrita de pe podul de la Viisoara. Autoritatile au activat planul rosu de interventie.

- Grav accident de circulatie in judetul Neamt. Cel putin 7 persoane au murit dupa ce autovehiculul cu care se deplasau a cazut in raul Bistrita. Pompierii au instituit planul rosu de interventie. (Radio Iasi/FOTO stiri-neamt.ro)

- Șapte morti in urma unui accident in Neamț dupa ce au cazut cu un microbuz in raul Bistrița. Alte doua victime sunt cautate in continuare de pompieri. Șapte persoane au murit in cursul nopții de miercuri dupa ce au cazut cu un microbuz de pe un pod de pe raul Bistrița din localitatea nemțeana Viișoara.…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:08 Atacatorul ar fi solicitat eliberarea lui Salah Abdeslam Presa franceza titreaza ca barbatul…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 13:56 Rezervistul impușcat este in stare stabila Rezervistul care a fost impușcat de atacator, inainte…

- Pompierii au intervenit, vineri dimineata, pentru recuperarea a 37 de persoane, intre care 31 de copii, dupa ce autocarul in care se aflau a derapat din cauza zapezii pe un drum judetean din Mures, la Reghin. Pasagerii au fost preluati si cazati la o scoala.

- Accidentul a avut loc pe DJ 711, intre Lunguletu și Poiana. O conducatoare auto, in varsta de 27 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: O tanara a cazut cu mașina intr-un parau. 4 persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritatile din comitatul Santa Barbara au ordonat evacuarea a peste 30.000 de persoane ale caror locuinte se afla in zona de risc ca urmare a anuntarii celei mai mari furtuni a sezonului ce urmeaza sa loveasca sudul Californiei, relateaza miercuri EFE. ''Nu avem alta optiune'', a comentat…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a impușcat doua persoane, printre care o femeie insarcinata. Incidentul a avut loc in Sussex, Marea Britanie. Paramedicii au ajuns imediat la fața locului pentru a incerca sa salveze femeia insarcinata și pe copilul ei. Emma Nicholson se…

- Pompierii intervin, vineri, pentru recuperarea unui pod plutitor de pe raul Mureș, din zona Paraul Iovului, cu o barba și trei autospeciale. Detașamentul Alba Iulia intervine cu o barca și trei autospeciale pentru recuperarea unei brudine aflate in deriva pe raul Mureș, anunța ISU Alba. Apele raului…

- O pasarela s-a prabușit peste o șosea extrem de aglomerata in Miami, iar nenumarate echipaje de salvare au intervenit pentru a scoate oamenii de sub daramaturi. Incidentul a avut loc in apropiere de Universitatea Florida International. Pasarela s-a prabușit peste mai multe mașini, iar mai…

- Update: Una dintre femeile grav ranite in accident a murit la spital. Aceasta avea doar 24 de ani și se afla la volan cand s-a intamplat totul. Pe scaunul din dreapta era mama ei, cea de-a doua femeie care a fost dusa la același spital și care este in continuare in coma. Medicii sunt rezervați…

- UPDATE: ora 9.15 Cu toate eforturile depuse de medici, soferul de 23 de ani nu a putut fi salvat. Cinci persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier produs in comuna gorjeana Dragutesti. Potrivit primelor informatii ...

- Cel mai recent buletin statistic publicat arata ca economia județului Timiș și-a continuat ascensiunea in anul 2017. Industria a inregistrat... The post Economia Timisului „duduie”, dar, in decembrie 2017, s-au nascut 572 de copii și au decedat 827 de persoane… appeared first on Renasterea banateana…

- Noapte de coșmar in Ialomița din cauza viscolului puternic. Autoritațile au intervenit pentru a scoate din nameți mai multe persoane care au ramas cu mașinile blocate in zapada. De asemenea, o gravida din Calarași a fost transportata la Spitalul Județean de Urgența Slobozia cu ajutorul unui utilaj…

- Un grav accident de circulație, in care au fost implicate doua autoturisme și un autotren, a avut loc duminica seara pe drumul național 1, pe raza localitații clujene Poieni. Din cauza accidentului, circulația rutiera este complet blocata.

- Opt persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier petrecut in judetul Vaslui, in care au fost implicate doua autoturisme, la fata locului aflandu-se mai multe ambulante si echipaje de descarcerare. La nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie. Potrivit…

- "Din primele informatii pe care le avem, accidentul s-a soldat cu sapte victime", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Petru Iftene. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- A fost o interventie de proportii, noaptea trecuta, in judetul Bistrita, pe fondul producerii unui accident cu doua autoturisme in care se aflau 10 oameni. Avand in vedere numarul mare de persoane implicate in accidentul ce a avut loc la Ilva Mica, s-a declansat Planul Rosu de interventie, catre locul…

- La fata locului intervin patru ambulante si echipaje SMURD si un echipaj de descarcerare, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, in cele doua autoturisme care s-au ciocnit se aflau zece persoane, sapte dintre ele intr-un autoturism…

- Autoritațile din Bistrița-Nasaud au activat Planul Roșu dupa un accident rutier in care au fost implicate zece persoane. Potrivit pompierilor, o persoana a decedat iar alte șase au fost ranite și au nevoie de ingrijire medicala. Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat la Bistrița-Nasaud dupa un…

- COD ROȘU: IMAGINI Accident mortal in urma cu cateva minute! 10 persoane, implicate! Un tanar, decedat.FOTO S-a activat Planul Roșu de intervenție. ”Din primele informații, in cele doua autoturisme implicate au fost 10 persoane (7 persoane intr-un autoturism – prevazut cu 7 locuri și 3 persoane in celalalt…

- Doua mașini, in care erau 10 persoane, s-au ciocnit in localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Singeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Doua persoane sunt in stare grava. UPDATE: Un tanar a decedat, in ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața.

- Un grav accident s-a produs intre un autovehicul prevazut cu sapte locuri, in care se aflau tot atatea persoane si un alt autoturism in care se aflau trei persoane si care s-a rasturnat in urma impactului. Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres, o victima din al doilea autoturism…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara in Bistrita, in localitatea Ilva Mica, Singeorz Bai. Doua autoturisme s-au ciocnit cumplit, iar zece persoane sunt ranite. Planul Rosu de interventie s-a activat, in urma accidentului.

- La fata locului intervin patru ambulante si echipaje SMURD si un echipaj de descarcerare, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, in cele doua autoturisme care s-au ciocnit se aflau zece persoane, sapte dintre ele intr-un autoturism…

- Accident grav în Bistrița. Doua autoturisme s-au ciocnit în localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Sîngeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Zece persoane au fost ranite, din care doua sunt în stare grava.

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Moarte teribila pentru un tanar de 31 de ani din Morlaca. Acesta a decedat mați dimineața in cariera de piatra de la Bologa, dupa ce a cazut de la o inalțime de aproximativ 100 de metri. Andrei Foia se afla la locul de munca și nu se știe la acest moment cum a cazut in cariera de piatra. In jurul orei…

- Soferul autoturismului a incercat sa evite masina din fata sa, care a franat brusc, si a intrat intr-un camion militar. In urma impactului, șoferul autoturismului și pasagera din dreapta au fost raniți și au fost transportați la Spitalul din Piatra Neamț, potrivit ziarpiatraneamt.ro. Niciunul…

- Echipele de salvare turce desfasurau marti cautari pentru a gasi cel putin zece persoane, printre care si copii, date disparute dupa ce o ambarcatiune ce incerca sa ajunga clandestin din Turcia in Grecia a naufragiat, informeaza agentia de presa Dogan, preluata de AFP. Naufragiul a avut…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, duminica seara, ca peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie. Potrivit sursei citate, numarul deceselor generate de agresiunile intrafamiliale a scazut de la 191 in 2016, la 84, anul trecut. „Ca femeie si ca…

- Peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit sursei citate, numarul deceselor generate de agresiunile intrafamiliale a scazut de la 191 in…

- Partia Cucos (Bistrita), in care autoritatile au investit 7 milioane de euro, a fost inaugurata luni cu mare fast, dar inchisa peste trei zile din cauza problemelor aparute. Folosita sau nu, partia costa orasul 10.000 de euro lunar. Autoritatile, care s-au indatorat pe 20 de ani, n-au tinut…

- Germania a decis sa opreasca in anul 2023 cautarile asupra a 1,2 milioane de persoane date disparute de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a anuntat Crucea Rosie din aceasta tara, potrivit AFP."Nu vom putea sa facem lumina asupra celor (1,2 milioane de) destine", a declarat pentru…

- Un copil de 13 ani a murit sambata dupa ce masina condusa de tatal sau, in care se ma afla un copil, a cazut in raul Arges, in satul Poiana lui Stanga din judetul Ciurgiu, anunta ISU. Echipajele ISU au intervenit, iar copilul a fost scos de pompieri in stop cardio-respirator din masina, titreaza News.ro.…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site ul postului BBC, preluat de Romania TV.Autoritatile au raportat ca alte…

- Treizeci si doua de persoane sunt date disparute in urma coliziunii intre un cargobot si un tanc petrolier in largul coastelor de est ale Chinei. Ciocnirea a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la 300 de kilometri est de orasul Shanghai. Autoritatile chineze au demarat o operatiune de cautare…

- Treizeci si doua de persoane sunt date disparute in urma coliziunii intre un cargobot si un tanc petrolier in largul coastelor de est ale Chinei, iar in urma incidentului s-a scurs o cantitate semnificativa de petrol in mare, informeaza agentia de stiri Dpa.