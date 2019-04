Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Marti a avut loc etapa a sasea din Grupa „Valoare” 2 a Campionatului National de handbal feminin pentru junioare III, in care sunt angrenate si doua echipe prahovene: CSM Ploiesti (antrenor Robert Comendant) si HC Activ CSO Plopeni (antrenoare Adina Panaite si Cristina Smarandache). Dupa…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, va invita joi, 4 aprilie 2019, incepand cu ora 16:00, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, la vernisarea expoziției temporare „Icoana din Cruce”, realizata de artistul plastic Klara Padurean. Expoziția dedicata…

- 2 persoane au fost ranite in urma unui carambol intre 6 masini. Accidentul s-a petrecut duminica, 10 martie, pe DN 72 Targoviste - Ploiesti, in dreptul localitatii Mija. Potrivit Politiei, accidentul rutier s-ar fi produs pe fondul nepastrarii distantei regulamentare in mers.

- Petre Apostol Duminica, in Campionatul National de Handbal la categoria juniori III s-a desfasurat a doua etapa din faza secunda a competitiei, la care s-au calificat si cinci echipe din Prahova. Dintre cele doua formatii prezente in Grupele principale „Valoare” (in care evolueaza cele mai bune 24 de…

- Petre Apostol Maine, in etapa a cincea din al doilea tur al Diviziei A la handbal feminin, HC Activ CSO Plopeni va evolua, din nou, in Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti, incercand sa-si adauge inca trei puncte in clasamentul Seriei C. Elevele antrenorilor Florin Ciupitu si Nicolae Nimu vor primi…

- "Pe vremea aia cand s-a facut metroul, era ideea cu Japonia: finantandu-l in 12 luni era gata. Nefacand asta, am inventat o treaba care o sa ne coste cateva sute de milioane si nu stiu nici astazi daca suntem normali la cap si la ce foloseste. O linie ferata care se leaga cu alta, care trece pe…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești și ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova au depistat, în zona centrala a municipiului Ploiești, un barbat banuit ca, în cursul aceleiași seri, ar fi alarmat

- * Muzeul Memoriei va amenaja o expozitie inedita la Palatul Culturii N.D. Incepand de maine si pana la inceputul lunii februarie, la Ploiesti va putea fi vazuta, in mod gratuit, o expozitie cu totul altfel, interactiva, prin intermediul careia vizitatorii vor putea descoperi „perspective noi si personale”.…