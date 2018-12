Stiri pe aceeasi tema

- InvitatE in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Anda Adam a vorbit despre zvonurile care au apErut in presE in luna octombrie. Potrivit acestora, Anda Adam ar fi insErcinatE. Totul a pornit insE, de la o fotografie in care apare alEturi de sotul ei, iar el ixi tinea mainile foarte aproape de burticE.…

- Narcisa manelista este insarcinata pentru a doua oara și in culmea fericirii, caci familia i se marește cu inca un membru. Cu toate acestea, cantareața este invidiata de multe persoane, dar, din fericire, știe cum sa le puna la punct.

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii august, referitoare la cresterea de 4,1%, pe serie bruta, a economiei romanesti in al doilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, scrie news.ro.Astfel, in…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in al doilea trimestru, la 70,7%, de la 68% in primele trei luni ale anului trecut, si urca peste tinta fixata pentru…

- Feli Donose și-a etalat mandra sarcina, aflata in ultimul trimestru. Artista a postat pe contul de socializare o fotografie, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. „Am o minune in burtica, o Nora Luna mica, mica” a scris Feli, in dreptul imaginii. Feli Donose a mers recent sa o vada pe fetita…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii august, referitoare la cresterea de 4,1%, pe serie bruta, a economiei romanesti in al doilea trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut.