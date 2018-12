Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle urmeazE sE aducE pe lume, in primEvara anuluin viitor, primul ei copil. Ducesa de Sussex este nerEbdEtoare "i extrem de fericitE, cEci este cea mai frumoasE perioadE din via:a ei.

- Narcisa manelista este insarcinata pentru a doua oara și in culmea fericirii, caci familia i se marește cu inca un membru. Cu toate acestea, cantareața este invidiata de multe persoane, dar, din fericire, știe cum sa le puna la punct.

- Mirela Vaida este in culmea fericirii dupE ce a dat marea veste cE este insErcinatE pentru a treia oarE. Frumoasa prezentatoare poartE in pantece un bEietel care va veni pe lume in primEvara lui 2019.

- Andra este o artistE cEreia nu ii plac schimbErile majore, tocmai de aceea, de-a lungul anilor, artista a trecut prin unele schimbEri, dar niciuna drasticE. Cum a apErut acum, insE, cu sigurantE nu ati mai vEzut-o.

- }n primEvara anului 2019, Meghan Markle "i Prin:ul Harry vor deveni pErin:i pentru prima oarE. Cei doi a"teaptE venirea pe lume a unui bebelu", care rEmane de vEzut dacE va fi bEiat sau fatE.

- Elena Ionescu a dat na"tere unei minuni de bEie:el "i se simte cea mai fericitE "i norocoasE mEmicE. Vedeta a topit rapid kilogramele acumulate in timpul sarcinii, iar in cadrul emisiunii ~Agen:ia VIP, frumoasa brunetE a povestit totul despre cum au decurs lucrurile dupE na"terea fiului sEu, dar "i…

- Laura Cosoi este o mEmicE extrem de devotatE "i ii pregEte"te fiicei sale tot ceea ce este mai bun "i mai frumos. Vedeta i-a amenajat deja camera Ritei, iar decorul este unul desprins din basmele cu zane frumoase.

- Via:a de mEmicE e tare complicatE. Cand crezi cE totul e aranjat "i e"ti gata sE pleci de acasE, mai apare ceva de rezolvat. Asta a sim:it "i Andreea Popescu "i poveste"te cu zambetul pe buze ultima petrecutE alEturi de fiul sEu.