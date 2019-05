Stiri pe aceeasi tema

- Lotul olimpic de matematica al Romaniei si-a trecut in palmares 6 medalii (doua medalii de aur și patru medalii de argint) la a 36-a editie a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru seniori (Chișinau, 30 aprilie – 5 mai).

- Filip Munteanu, elev in ultimul an de studiu la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, a obținut o mențiune la recenta ediție a Olimpiadei Naționale de Matematica desfașurata la Colegiul Național „Decebal” Deva, fiind singurul reprezentant al județului Alba premiat la faza pe țara a acestei competiții.…

- Elevii vasluieni continua sa inregistreze rezultate excepționale la nivel național. Aceștia au obținut doua mentiuni ale Ministerului Educației Naționale (M. E. N.) cu medalii de argint la Olimpiada Naționala de Informatica – secțiunea gimnaziu, desfașurata la București, in perioada 23 – 26 aprilie…

- Elevul Sergiu Novac, de la Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, pregatit de prof. Adriana Mariș, a obținut un nou rezultat de excepție. La Olimpiada Naționala de Matematica, desfașurata, zilele trecute, la Deva, in județul Hunedoara, Sergiu Novac a obținut Premiul I și medalia…

- Performanțe remarcabile pentru elevii din lotul de matematica al Timișului. Tinerii au obținut la Olimpiada Naționala din Hunedoara o medalie de aur, trei medalii de argint și trei de bronz. Premiul I și medalie de aur a obținut elevul de clasa a XI-a Sergiu Novac, care invața la Colegiul Național Coriolan…

- Medalii de aur, argint și bronz pentru reprezentanții Buzaului la Olimpiada Naționala de Matematica. In plus, trei dintre olimpicii buzoieni participa la proba de baraj care stabilește componența lotului național ce va reprezenta Romania la faza internaționala și la faza balcanica a olimpiadei. Olimpiada…

- Conform calendarului Olimpiadelor nationale scolare – 2019, in perioada 28 februarie – 3 martie, in Satu Mare, se desfașoara Olimpiada Naționala de Matematica pentru Școlile/Secțiile cu Predare in Limba Maghiara, clasele V–XII. Olimpiada este organizata de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Direcția…

- Adrian Elecfi a terminat Dreptul in 1996, dar nu a profesat niciodata, pentru ca pasiunea din liceu pentru industria alimentara a fost mai puternica, astfel ca, in acelasi an, a decis sa investeasca intr-o macelarie in Alba Iulia, sub brandul Carmangeria Adrian Comserv, devenita, ulterior, Carmangeria…