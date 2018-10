Stiri pe aceeasi tema

- Un general american a propus utilizarea armelor nucleare in Razboiul din Vietnam, in anul 1968, dar planul a fost respins de presedintele Statelor Unite din acea perioada, Lyndon Johnson, arata documente declasificate citate de cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.Documentele declasificate…

- Lavinia xi Eduard, foxtii concurenti de la "MireasE pentru fiul meu", au organizat o petrecere pe cinste pentru fiica lor, Carolina Jacqueline. Micuta a fost crextinatE in acest weekend, iar petrecerea a fost una de printese.

- Brigitte SfEt este omul schimbErilor! DacE acum vrea sE divorteze de Ilie NEstase, peste cateva zile vine xi spune cE nu mai vrea asta. }ntreaga lor telenovelE a fost presEratE cu declaratii despre despErtire xi divort.

- Una dintre firmele mari din judetul Iasi, analizate de Camera de Comert si Industrie in scopul realizarii unor topuri, domina categoric economia locala. Institutia a publicat ieri topurile firmelor iesene in functie de rezultatele inregistrate pe parcursul anului trecut. „Constatam cu bucurie ca, in…

- Cinci bombe de artilerie și doua proiectile de infanterie din al doilea Razboi Mondial au fost gasite, miercuri, de un vasluian din localitatea Siliștea, comuna Todirești, care sapa in curte pentru realizarea unei fose septice, scrie Mediafax.Potrivit ISU Vaslui, echipa pirotehnica a fost…

- Camelia Patrașcanu vine cu vești bune pentru ziua de sambata: racii vor avea o surpriza neașteptata, in timp ce capricornii se vor bucura de partenerul de viața. O atenționare insa ii vizeaza pe toți nativii: evitați conflictele și nu depuneți prea mult efort.

- Ceea ce ar fi trebuit sE fie cea mai frumoasE zi din via:a ei s-a transformat intr-un co"mar pentru o femeie! Manow Jutathip Nimnual (24 de ani) plEnuise o ceremonie cu fast, impreunE cu alesul inimii, Phakin Junjerm (20 de ani). Lucrurile nu au mers cum trebuie, insE, iar 5 milioane de oameni au fost…