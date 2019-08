Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore echipajele SMURD au gestionat 21 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in trei situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul…

- A fost incarcerat mai bine de doi ani, dar Dan Diaconescu pare ca nu are de gand sa respecte legea! Daca la inceputul anului a fost surprins de Paparazzii Spynews.ro cand s-a urcat la volan dupa o bere, acum, lucruri stau la fel de grav, dar diferit!

- Un motociclist de 21 de ani, din satul Costuleni, raionul Ungheni, se zbate intre viata si moarte la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier produs aseara, in satul Macaresti din acelasi raion.

- Un motociclist a fost implicat intr-un accident rutier grav, care s-a petrecut in comitatul Cheshire, Marea Britanie. Un chirurg și-a asumat un risc uriaș și l-a operat pe motociclist pe inima, la fața...

- Remus Denes, in varsta de 25 de ani, a murit joi seara, in localitatea italiana Adrara San Martino, dupa ce a fost implicat intr-un dublu accident de circulatie. Romanul se intorcea de la munca spre casa, cand, scuterul pe care il conducea s-a lovit frontal cu o motocicleta condusa de un tanar de 19…

- Un motociclist a fost implicat vineri intr un accident rutier produs pe strada Dezrobirii din Constanta. Doua autoturisme au fost avariate in urma evenimentului rutier, una dintre ele este o masina de scoala.La fata locului se afla un echipaj medical dar si politistii. ...

- Politistul implicat in luna martie, intr-un accident din Constanța in care a murit și o judecatoare de la Curtea de Apel Constanța, se afla sub influența drogurilor. Anchetatorii au stabilit ca barbatul consumase metamfetamina. Tanara se afla intr-un vehicul cu trei roți condus de polițist. Triciclul…