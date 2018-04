Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo are lumea la picioare dupa ceea ce a reusit in partida Juventus – Real Madrid (scor 0-3) in mansa tur a sferturilor de finala din cadrul Ligii Campionilor. Nu insa si pe ... Zlatan Ibrahimovic

- Fostul jucator al celor de la Liverpool, Charlie Adam, considera ca Mohamed Salah va avea o misiune dificila la Real Madrid, in cazul in care transferul vedetei "cormoranilor" se va realiza. Internaționalul egiptean traverseaza cel mai bun sezon din cariera. ...

- Cristiano Ronaldo a reușit o bijuterie de gol in victoria lui Real Madrid de pe terenul lui Juventus, scor 3-0, insa Gareth Bale n-a prea apreciat execuția colegului sau. Portughezul a marcat cu o foarfeca superba in turul "sferturilor" Champions League, banca madrilenilor a sarit de bucurie, insa Bale…

- Real Madrid a facut un meci de excepție pe terenul lui Juventus, impunandu-se cu 3-0 in turul "sferturilor" Ligii Campionilor, dupa o noua seara magica reușita de Cristiano Ronaldo. Portughezul a decis de unul singur victoria. Mai intai, a deschis scorul in minutul 3, iar apoi a facut "dubla" in minutul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, lider al Senatului Romaniei, a lansat un atac la adresa fostului prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea si la adresa deputatului PNL Marilen Pirtea, cel care, din postura de rector al Universitatii de Vest din Timisoara, l-a invitat pe Coldea sa preda…

- Alexandru Gergely, fostul jucator și antrenor al celor de la FC Bihor, a murit duminica, 25 martie, la varsta de 67 de ani, in aceeași zi in care Romania l-a pierdut și pe Nicolae Tilihoi, fostul fundaș al "Craiovei Maxima". Gergely s-a dedicat ani la randul creșterii tinerilor jucatori, cel mai reprezntantiv…

- Fetița lui Sore a implinit 2 ani, iar mama ei a surprins pe toata lumea, facand publice primele imagini cu Erin, pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor, pana acum. Artista are o fetița superba. Sore a avut și un mesaj pentru micuța Erin, pe care l-a postat pe blogul personal. Reacția fanilor…

- Scarbit de faptul ca Andrei Gheorghe nu a fost apreciat la adevarata sa valoare in timpul vietii, Dan Negru transmite un mesaj dur in special colegilor din media pe care ii face ipocriti. Dan Negru a transmis un mesaj dur dupa moartea lui Andrei Gheorghe, criticand faptul ca azi curg omagiile, insa…

- Vaduva lui Chester Bennington, solistul formatiei Linkin Park, care s-a sinucis anul trecut la varsta de 41 de ani, a atras atentia asupra simptomelor suferintei emotionale, marti, cu ocazia zilei de nastere a artistului, scrie digi24.ro.

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a comentat intr-o postare pe Facebook rezultatele extrem de slabe de la simularea examenului de Evaluare Nationala. Pop da vina pentru aceste rezultate pe... "presedintii de dreapta".Directiva de partid: Ce trebuie sa spuna PSD-istii care apar la TV…

- Hajduk Split s-a calificat in finala Cupei Croației, dupa victoria obținuta la penalty-uri, scor 4-2 (1-1 in timpul regulamentar), in fața Lokomotivei Zagreb. Hajduk Split a dominat de la un capat la celalalt infruntarea cu formația din capitala, dar s-a vazut condusa in minutul 54, dupa golul lui Ante…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania". "Am…

- Simona Halep a primit o mașina noua. Reacția numarului 1 mondial. Simona Halep a avut parte de o surpriza inainte de Indian Wells . Simona Halep a primit un cadou foarte scump din partea unuia dintre sponsorii sai: va conduce o mașina decapotabila al carei preț de plecare depașește 80.000 de euro. Simona…

- Aflat la Viena, intr-o vizita oficiala, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca principalul vinovat pentru deszapezirea de proasta calitate din oras este fostul primarul al orasului, schimbat in urma cu sase ani de actualul edil.

- Pe pagina de Facebook a Primariei Cumpana a fost postat un mesaj de apreciere a autoritatii publice locale pentru un locuitor din comuna. Acesta, Marian Tanase, a dat dovada de spirit civic si a ajutat 15 batrani ai comunei Cumpana, fara sustinere din partea propriilor familii. "Multumesc, domnule Marian…

- Nico și Catalin de la Insula Iubirii și-au pus fanii pe jar, mulți dintre aceștia crezand ca cei doi s-au desparțit. Reacția a venit din partea blondei, dupa ce a postat pe contul de socializare un mesaj, ce lasa loc de interpretari. Nico, fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a postat o fotografie…

- Sotia fostului primar al orasului Eforie care a murit in urma cu aproape opt luni a postat un mesaj sfasietor despre sotul ei. Ovidiu Brailoiu a fost gasit fara suflare intr-un hotel din Eforie in iunie anul trecut.

- Nord-coreenii marcheaza 76 de ani de la nașterea fostului lor lider, Kim Jong Il, tatal actualului președinte Kim Jong Un. Zeci de mii de oameni au venit la monumentul lui din centrul capitalei Phenian pentru a-i aduce un omagiu.

- Noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești. In cel de-al patrulea episod oferit de Vlad Cosma, fost deputat PSD, a prezentat un clip audio in care procurorul Mircea Negulescu il ia ca ținta pe Daniel Savu, senator PSD la acel...

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, are unde dintre rarele apariții in spațiul public. Intr-un mesaj postat pe blogul fostului președinte, Nina Iliescu arata ca jurnaliștii Evenimentul Zilei au produs o știre falsa, atunci cand au spus ca pensia ei ar fi de 10.000 de lei lunar. …

- Dezvaluiri uluitoare in emisiunea Sinteza Zilei, moderate de Mihai Gadea, despre activitatea DNA Ploiesti, unde Mircea Negulescu, fost procuror al Serviciului Teritorial Ploiesti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, vorbea despre fabricare de dosare, dar si despre cum o va pati un sef de Politie.…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Stoke City a pierdut, ieri, doua puncte importante in lupta pentru evitarea retrogradarii, dupa remiza inregistrata pe teren propriu, contra lui Brighton & Hove Albion, scor 1-1, iar finalul partidei de pe bet365 Stadium a fost unul incadescent. ...

- Sebastian Stan a fost apreciat de Nicole Kidman dupa ce au colaborat la o productie, actrita publicand un mesaj pe internet in care spune ca i-a placut sa lucreze cu actorul de origine romana. Nicole Kidman a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie in care apare alaturi de Sebastian Stan.…

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- Cantarețul de muzica populara Aurelian Preda ar fi impalinit 48 de ani, daca mai traia. Fiica regretatului artist a transmis un mesaj plin de durere. Aurelian Preda a incetat din viața in luna septembrie a anului 2016. In urma sa a ramas cu sufletul plin de durere fiica sa, Anamaria Rosa Preda, și ea…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux în rândul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep în timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a încurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit în a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7,…

- Simona Halep are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). SIMONA HALEP a…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). …

- Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj emoționant dupa finala de la Melbourne. Intoarsa in țara, jucatoarea i-a mulțumit lui Darren Cahill și a precizat ca spera ca data viitoare sa reușeasca sa aduca acasa trofeul pe care și-l dorește. Simona Halep a postat un mesaj emoționant pe Instagram luandu-și…

- Rivaldinho a fost anunțat de Miriuța ca nu mai intra in planurile lui la Dinamo și a fost transferat la Levski Sofia. Brazilianul a postat un mesaj pentru fanii romani pe pagina sa oficiala: "Vreau sa le mulțumesc tuturor oamenilor din Romania. De cand am venit, m-ați tratat foarte bine, in special…

- Catalin Maruța a implinit 40 de ani, iar soția lui l-a surprins cu cel mai frumos mesaj.Andra a postat pe contul de socializare o urare pentru cel care i-a daruit doi copii și alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 10 ani. Andra si Catalin au o relatie frumoasa și doi…

- Multi l-au urat, insa chiar si azi sunt multi care-l regreta! Nicolae Ceausescu a ramas in constiinta publica ca un reper chiar si la aproape 30 de ani de la momentul executiei. Pentru cei care regreta perioada comunismului, Nicolae Ceausescu ar fi implinit azi 100 de ani.

- Fostul premier Mihai Tudose scrie pentru prima data pe pagina sa de Facebook, dupa demisia din fruntea Guvernului. Tudose transmite miercuri seara un mesaj cu prilejul implinirii a 109 ani de la unirea principatelor.„Unirea Principatelor, la 24 ianuarie 1859, a reprezentat un moment crucial…

- In cadrul emisiunii "Stop pe piept", de la Național FM, Ovidiu Ionițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a vorbit despre alegerile pentru președinția FRF, de pe 18 aprilie. Ovidiu Ioanițoaia crede ca membrii Generației de Aur greșesc cand il țin pe Florin Prunea ca rezerva pentru Ionuț Lupescu, acesta…

- Ecologizarea haldei de fosfogips a fostului combinat chimic din Bacau este o obligație a Amurco SRL, nu a Primariei Bacau. Problema a fost subiect de disputa in campania electorala de acum doi ani, cand fostul viceprimar Dragoș Luchian a fost acuzat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ziua in care Michelle Obama a implinit 54 de ani ea și soțul sau le-au reamintit tuturor de ce sunt considerați un etalon atunci cand vine vorba de cuplul ideal. Fostul președinte i-a transmis soției sale un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale. Mesajul scris de fostul șef de la Casa Alba…

- Relația dintre Cristiano Ronaldo (32 de ani) și suporterii lui Real Madrid, niciodata perfecta, s-a deteriorat foarte mult in ultima vreme. Acum, foarte mulți fani ai campioanei Spaniei și a Europei iși doresc ca portughezul sa plece. As, cotidianul de casa al echipei din capitala Spaniei, a inițiat…

- Fostul premier si lider PSD, Adrian Nastase, afirma, intr-un comentariu publicat miercuri pe blogul sau, ca "prietenii" vicleni ai PSD care asteptau aparitia unui nou UNPR in urma luptelor din Comitetul Executiv au de ce sa fie furiosi, in conditiile in care partidul a ramas unit.

- Dorel Giurgiu este diferit. Nu este așa cum ne-am obișnuit sa fie artiștii de la Eurovision. Pare un om in lumea lui, un om simplu care iși vede de treaba. Cat despre mișcarea scenica, și la acest capitol puncteaza intr-un fel sau altul. Dorel Giurgiu a participat și anul trecut la Eurovision, iar…

- Reuniune speciala la Parlamentul din Budapesta dupa declaratiile premierului roman Seful comisiei pentru afaceri externe a parlamentului de la Budapesta a convocat o reuniune speciala pentru marti dupa-amiaza cu privire la remarcile "inacceptabile si impardonabile" ale premierului roman Mihai…

- Eugen Stan, politistul arestat pentru pedofilie, a fost decorat in 2012 cu ordinul „Barbatie si Credinta”, potrivit unor informatii prezentate joi seara la Antena3. Barbatul a fost decorat la recomandarea ministrului Administratiei si Internelor de la acea vreme, pentru participarea la actiunile de…

- Astazi aveti ocazia sa va exprimati recunostinta fata de persoanele dragi, dar si fata de cei v-au facut anumite favoruri. Asta deoarece in lume este marcata Ziua Internationala a cuvantului "multumesc".

- Zilele acestea se împlinesc trei ani de când Simona Halep si Darren Cahill au început sa colaboreze, chiar înaintea primului turneu de Grand Slam al anului. Antrernorul a ținut sa marcheze momentul printr-o fotografie speciala și un mesaj emoționant pe care le-a publicat…

- Aflat la Melbourne, unde o pregatește pe Simona Halep pentru primul turneul de Mare Șlem al anului, Darren Cahill a postat un mesaj emoționant pe Instagram. "Se fac 3 ani de cand am fost invitat in aceasta echipa și acesta e locul de unde a inceput totul. Ne-am reintors in Melbourne inconjurați de…

- Hotii i-au spart, de sarbatori, casa lui Gheorghe Hagi. La intoarcerea din Italia, fostul fotbalist a dat primele declaratii despre nefericitul eveniment. S-a aratat bucuros ca nu isi tinea trofeele in casa din Pipera. Resemnat, cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile a spus ca era o chestiune…